CAMEROUN :: LANCEMENT DU BUDGET DE L’ETAT DANS LA REGION DE L’OUEST:ALLOCUTION DE BIENVENUE DE Mr NZETE EMMANUEL :: CAMEROON

Excellence Monsieur le Ministre des Finances ; Monsieur le Gouverneur de la région de l’Ouest, Commandeur de l’Ordre National de la Valeur ; Monsieur le Préfet du département de la Mifi ;

Ø Messieurs les préfets de l’Ouest ;

Ø Honorables membres du parlement ;

Ø Messieurs les sous-préfets ;

Ø Mesdames et messieurs les magistrats municipaux ;

Ø Mesdames et messieurs les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des finances ;

Ø Mesdames et messieurs les sectoriels ;

Ø Très chers participants, mesdames et messieurs.

C’est avec un cœur débordant de joie que je prends la parole ce jour dans cette splendide salle des conférences du gouvernorat pour souhaiter à son Excellence Monsieur le Ministre des Finances ainsi qu’à son importante suite une très chaleureuse bienvenue à Bafoussam. Nos souhaits de bienvenue s’adressent également à tous les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des finances, aux représentants des autres départements ministériels invités et à toutes les personnalités associées à cet important forum. Je vous prie de recevoir à la même occasion les salutations fraternelles de nos vaillantes populations qui par ma voix vous garantissent d’emblée leur hospitalité légendaire pour un séjour des plus agréable dans cette cité capitale régionale de l’Ouest.

La cérémonie de ce jour s’inscrit dans une tradition chère au ministre des finances. Lui qui très opportunément a résolu de choisir en début de chaque année un jour pour procéder au lancement du budget de l’Etat sur l’ensemble du triangle national. C’est donc à n’en point douter, un moment hautement important de la vie de notre nation puisque cette cérémonie aura comme un effet déclencheur de l’action budgétaire. Et souvenons-nous à ce sujet que qui veut aller loin ménage sa monture. Pour mener à bien un processus, il faut au préalable s’informer, se former, maitriser son sujet, comprendre ses tenants et ses aboutissants. Aussi, voulons-nous souhaiter vivement que nous tous, participants à cette cérémonie fassions montre d’attention et d’assiduité face aux exposés et pendant les échanges qui vont meubler notre séjour dans cette salle. C’est à ce prix, et à ce prix

seulement que nous auront une bonne maitrise de la dépense publique et que le budget de l’Etat sera exécuté selon les règles de l’art dans notre région pour cet exercice 2020.

Ø Excellence Monsieur le Ministre des Finances ;

A l’occasion de cette journée dédiée au lancement du budget de l’Etat sur l’ensemble du territoire national, vous avez porté votre dévolu sur notre ville, vous avez décidé de faire le déplacement de Bafoussam. Permettez excellence, que je saisisse l’aubaine de cette allocution pour vous dire combien votre présence effective et affective à Bafoussam nous honore et nous rassure non seulement de l’intérêt que vous nous portez mais aussi de la haute considération que vous manifestez à l’endroit de notre cité. En vous remerciant et en vous signifiant toute notre reconnaissance pour vos marques d’amitié, la ville de Bafoussam tient à vous dire toute son admiration pour les mesures courageuses et salutaires que vous avez prises jusqu’ici pour barrer la voie aux fossoyeurs de notre économie. Je pense avec amertume à ces hommes sans foi ni loi qui à la fin de chaque mois percevaient indument des centaines de salaires pour un travail qu’ils n’avaient pourtant jamais fait. De même excellence monsieur le ministre, j’apprenais vendredi dernier dans la presse que grâce à un certain nombre d’actions que vous avez su mener avec doigté, les chefs d’entreprises que nous sommes seront de moins en moins harcelés lors des contrôles administratifs et fiscaux. En prenant ces décisions courageuses pour assainir les finances publiques et accélérer la croissance économique de notre pays, notre seigneur le très haut, que vous servez très bien, va vous donner la force pour qu’à la lumière de sa parole, vous accomplissiez pleinement votre destin, en faisant du ministère des finances l’un des plus beaux fleurons de la réussite du Grand Dialogue National et de la politique des Grandes Réalisation de son Excellence Paul BIYA. Une fois encore, excellence, acceptez nos sincères remerciements et tous nos encouragement pour la suite de votre mission à la tête du très grand et stratégique ministère des finances.

Et je m’en voudrais excellence de clore cette allocution sans réitérer au Chef de l’Etat la déférente gratitude de nos populations pour sa constante et fructueuse sollicitude. Je suis sûr que dès votre arrivée dans la ville, vous vous êtes vite rendu compte que Bafoussam est en pleine mutation, que Bafoussam se métamorphose, qu’elle est entrain de recevoir une profonde cure de jouvence. C’est que par la seule volonté du Président Paul BIYA, Bafoussam compte parmi les 5 premières villes du Cameroun à bénéficier des investissements dans le cadre du programme C2D. De même, et toujours par la volonté du Chef de l’Etat, Bafoussam compte parmi les cinq villes du Cameroun retenues pour abriter une des poules de la CAN 2021. Ce sont deux précieuses opportunités qui font pleuvoir sur notre ville une abondante manne financière estimée à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour la construction de quatre stades de dimension internationale plus le bitumage de la presque totalité des rues et boulevards dans la ville de Bafoussam. Et nous sommes profondément convaincus que dans deux ans au plus, et grâce au Président Paul BIYA, la ville de Bafoussam sera un véritable paradis terrestre.

C’est sur ces mots de gratitude que je souhaite à nouveau à son excellence monsieur le ministre des finances, à tous ses collaborateurs ici présents et à nous tous une cordiale bienvenue et un agréable séjour à Bafoussam.

Je vous remercie de votre très aimable attention.

NZETE Emmanuel