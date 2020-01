Cameroun en tête des 10 crises humanitaires les plus négligées par la communauté internationale 2019 :: CAMEROON

Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) établit chaque année la liste des crises humanitaires les plus négligées par la communauté internationale. En 2019, c’est la situation du Cameroun qui a suscité la plus vive indignation de la part de Jan Egeland, le Secrétaire général de l’organisation : «La communauté internationale dort au volant quand il s'agit de la crise au Cameroun. Des assassinats brutaux, des villages incendiés et des déplacements massifs se sont heurtés à un silence assourdissant », a-t-il déclaré.

NRC intervient au Cameroun depuis 2017, notamment en aide aux réfugiés qui ont fui les exactions de Boko Haram, dans l’Extrême Nord. Selon l’organisation, dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, des centaines de villages ont été incendiés. Des hôpitaux ont été attaqués. Les agents de santé craignent d'être enlevés ou tués. Plus de 780 000 enfants ont vu leurs écoles fermer, et des milliers de personnes, ont du se cacher dans les forêts.

Après le Cameroun, viennent la RDC, la République Centrafricaine, puis le Burundi. «L'aide humanitaire devrait être fournie en fonction des besoins, et des besoins seuls. Cependant, chaque jour, des millions de personnes déplacées sont négligées car elles ont été frappées par la mauvaise crise et les dollars se sont taris », déplore Jan Egeland.

Sur les 36 crises étudiées pour établir ce classement, le NRC souligne que la majorité des pays abandonnés à leur sort se trouvent sur le continent africain.

Les 10 crises mondiales les plus négligées par la communauté internationale selon le NRC

- Cameroun

- RD Congo

- République Centrafricaine

- Burundi

- Ukraine

- Venezuela

- Mali

- Libye

- Ethiopie

- Palestine