CAMEROUN :: Patrice EKWE EDIMO SILO présente ses vœux pour l'année 2020 aux Dualasiennes et Dualasiens :: CAMEROON

Chères Dualasiennes, chers Dualasiens, Chère population de la commune de Duala 1er, Je veux d’abord adresser mes vœux personnels à chacune et à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos proches.

Des vœux de bonheur : santé, sérénité, lucidité et succès dans toutes vos démarches, des vœux de vie et d’espérance en particulier pour celles et ceux que l’année 2019 a laissés dans la peine ou la difficulté.

Ma candidature au mandat de Maire pour porter les couleurs du Mouvement Progressiste (M.P) aux prochaines élections municipales de Duala 1er a suscité beaucoup d’attente et d’espoir, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont cru à cette candidature et à ma personne, malheureusement, vu les circonstances politiques actuelles, j’ai préféré jeter l’éponge, le combat vient de commencer, le combat continue.

Un mot à présent sur l’Exécutif municipal sortant, et que les Dualasiennes et Dualasiens jugent avec une très grande sévérité comme vous pouvez le constater.

Voici une équipe à bout de souffle, totalement divisée sur les enjeux de pouvoir politiciens alors qu’elle est ensemble, qu’elle est unie depuis plus de 10 ans dans la gestion de la commune avec le bilan médiocre que l’on connaît :

· La désorganisation de nombreux services publics municipaux essentiels comme les ordures ménagères, la propreté, etc.

· Plus de 10 ans de gestion de la commune, vous n’ayez vu ni d’amélioration significative dans le service rendu aux habitants et sans que vous n’ayez vu d’investissement majeur sortir de terre, bref sans que les Dualasiennes et Dualasiens sachent à quoi ont vraiment servi leurs impôts ?

Nous pouvons encore allonger la liste des mauvaises décisions de l’Exécutif du RDPC à Duala 1er.

C’est pourquoi, vous l’avez compris, il est grand temps de tourner la page de ce parti politique qui joue une bien mauvaise partition pour la commune de Duala 1er, de ce Maire et ses co-équipiers, ses adjoints qui ont été solidaires sur toutes les décisions importantes, et mauvaises pour notre commune.

C’est pourquoi il devient insupportable, voire inadmissible de faire confiance aux représentants d’une majorité à bout de souffle, irresponsable, qui est en train de bloquer complètement le fonctionnement de la commune, avec un Maire affaibli, aux abonnés absents, qui veut réussir sa sortie à défaut d’avoir réussi son mandat.

C’est pourquoi, vous l’aurez compris, comme le souhaite la grande majorité, silencieuse, des Dualasiennes et Dualasiens, nous devons rompre avec ces comportements politiciens d’un autre âge, avec cette absence d’esprit de responsabilité et d’éthique dans l’action municipale.

C’est pourquoi, fort de ce sentiment, je lance un appel solennel à tous les Dualasiennes et Dualasiens, car je sais que nous partageons un amour commun, celui de notre ville de Duala et de notre commune de Duala 1er.

Je vous demande donc de porter massivement lors du double scrutins, Législatives et Municipales du 9 février 2020, vos suffrages sur les listes du Mouvement Progressiste (M.P) que conduit l’Honorable Jean, Jacques EKINDI pour relever les défis de notre territoire.

Je veux aussi vous dire, que l’Honorable Jean-Jacques EKINDI, c’est quelqu’un qui est ouvert, prêt à accueillir toutes les bonnes volontés, par, delà les sensibilités personnelles, rassemblées autour d’un seul et même objectif : Duala en général, et Duala 1er en particulier, la défense de ses intérêts, la promotion de ses atouts et de son cadre de vie.

Depuis sa condamnation dans les années 1970, le « prodige EKINDI », traverse les frontières, divisions politiques établies. La transversale ékindienne découpe le MP et le SDF, étend sa contagion dans certains cercles de la majorité et chez les courants progressistes du RDPC, pousse la séduction jusque dans les franges repenties de l’UPC. En un mot, il transcende les partis politiques et la société civile du Cameroun.

Pour info : dans les années 1970, non seulement, il a été sympathisant de l’UPC, mais aussi Vice-Président de l‘Union Nationale des Etudiants du Kameroun (UNEK). Un homme d’idées et d’action, surtout, c’est un HOMME DE PAIX.

Jean-Jacques EKINDI dans Canal 2 International le 7janvier 2020, CLIQUEZ SUR LE https://www.youtube.com/watch?v=ClvWWLPyftM

Au moment où va s'ouvrir la campagne officielle des Municipales, je voudrais, Dualasiennes, Dualasiens et population de la ville de Duala, vous demander à tous, sans distinction d'opinions, d'avoir une pensée pour Sa Majesté Le Roi Rudolf Duala Manga Bell. Il a refusé la défaite, incarné la Résistance et la Libération de Duala, voire du Cameroun.

Et je terminerai en disant que la confiance des Dualasiennes et Dualasiens, se mérite mais surtout elle se respecte.

VOTEZ pour la STABILITE contre L'AVENTURE !

VOTEZ pour UNE EQUIPE RESPECTUEUSE DES VALEURS !

VOTEZ pour la LISTE du Mouvement Progressiste !

Pour que nous fassions de Duala une ville solidaire, citoyenne et fraternelle à

Pour 2020, je forme des vœux de :

· Guider nos jeunes dans leur éducation et leur ouverture à la vie.

· Vivre dans une ville pacifiée et plus assurée.

· Perpétuer son histoire, une ville accueillante, courtoise, fière de sa tradition SAWA, clairement tournée vers l’avenir.

Je souhaite à toutes les Dualasiennes et à tous les Dualasiens une très bonne et heureuse année 2020.

Patrice EKWE EDIMO SILO, Militant du Mouvement Progressiste