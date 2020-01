CAMEROUN :: Arnaque: Pharmacies et hôpitaux surfacturent les prix des médicaments :: CAMEROON

Manaouda Malachie le ministre camerounais de la Santé publique ( Minsante) dénonce et met en garde.

Le Minsante tient à ce que les prix homologués pour les médicaments, soient respectés. Aussi, Manaouda Malachie s'insurge-t- il contre les pharmaciens, les hôpitaux publics et privés qui selon lui, procèdent à une augmentation illicite des prix des médicaments, exerçant ainsi en marge des prix en vigueur.

Le membre du gouvernement n'a pas hésité à écrire aux délégués régionaux de son département ministériel, et aux directeurs des hôpitaux, pour leur demander de prendre des mesures pour que la surfacturation des médicaments prenne fin.



Pour ce faire, Manaouda Malachie qui indique que cet état de choses est en déphasage avec l'éthique et la déontologie ressortissant à la médecine et aux métiers connexes, rappelle que les prix des médicaments sont fixés par le gouvernement, à travers la Commission nationale du médicament.

Honte et honte à tous ceux qui toute honte bue, sans aucune pudeur, trouvent bon de dépouiller les malades ( déjà en peine ) par la surfacturation des médicaments.