CAMEROUN :: Observations sur les incendies à répétition des marchés: La COMICODI interpelle le Premier Ministre :: CAMEROON

Monsieur le Premier Ministre. A la veille des fêtes de fin d’année, Décembre 2019, quelques quatre cent boutiques ont été consumées par un gigantesque incendie au marché d’Ekounou à Yaoundé, plongeant des milliers de familles dans le désarroi le plus total.

Ce sinistre ne fait que s’ajouter à une succession d’autres sinistres similaires, survenus il n’y a pas très longtemps dans d’autres villes, avec les mêmes conséquences.

Ce qui semble éloquent, c’est qu’on ne parvient presque jamais à établir avec exactitude, au-delà de tout doute, les origines des incendies. Il est devenu courant d’entendre qu’il s’agit de la faute d’ENEO, un délestage suivi d’un retour violent d’énergie avec une tension élevée, brutale, imprévisible et insaisissable qui déclenche le feu à partir un appareil laissé actif.

Aujourd’hui nous prenons la responsabilité d’éveiller votre attention, sur les interrogations de plus en plus nombreuses, s’agissant des causes réelles de certaines de ces incendies. En effet si personne ne doute du grand désordre proche de l’anarchie qui caractérise l’occupation des espaces dans la majorité de nos marchés, les soupçons sur la volonté de mains obscures de procéder à des déguerpissements par le feu, commencent à gagner l’opinion publique. On constate d’ailleurs que les victimes ne sont jamais les vrais bénéficiaires en cas de réaménagement.

Les craintes de mise à exécution des discours sectaires sources des haines tribales que vient de consacrer implicitement le texte adopté par l’assemblée nationale sur la décentralisation et les droits des collectivités locales, s’amplifient et gagnent en popularité avec ces incendies.

Aussi, nous recommandons que des commissions d’enquêtes élargies et crédibles, soient constituées à chaque fois pour élucider ces drames lourds de conséquences, et taire les interprétations et jugements de toute nature et de toute implication.

Dans l’attente, croyez, Monsieur le Premier Ministre, à l’assurance de notre haute considération

J.C. SHANDA TONME, Médiateur universel