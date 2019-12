CAMEROUN :: Fausse alerte sur le recrutement de 110 hôtesses à Camair-Co :: CAMEROON

Selon le communiqué du directeur général de la Cameroon Airlines Corporation, publié le 27 décembre, l’information circulant sur les réseaux sociaux au sujet de ce recrutement est un « Fake news ».

Depuis le 23 décembre, un document circule sur les réseaux sociaux indiquant que la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co) a lancé un appel à candidatures en vue du recrutement de 110 jeunes hôtesses et agents de contrôle d’embarquement. L’information qui fait courir de nombreuses personnes au chômage est infondée. Dans un communiqué rendu public le 27 décembre, le directeur général de la compagnie nationale de transport aérien l’a en effet démenti.

Il a ainsi informé le public que cette offre d’emploi n’émane pas de ses services et décline à cet égard toute responsabilité. « Il s’agit d’un fake news », affirme en effet Louis George Njipendi Kouotou. L’on peut également s’appuyer sur le fait qu’il n’y a aucune trace d’une telle offre d’emploi sur le site Internet de la compagnie, ni sur ses espaces officiels sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

C’est la énième fois que des rumeurs sur un éventuel recrutement par Camair-Co circulent au sein du public camerounais. En septembre 2019, un présumé recrutement à la Camair-Co de 90 jeunes femmes de salle avait largement été commenté sur ces supports de communication. En Trois mois plus tôt, il avait été question de recruter 130 hôtesses de l’air.

Louis George Njipendi Kouotou saisit donc cette occasion pour rappeler que les communiqués pour les recrutements à Camair-Co sont rendus publics « exclusivement » via le site Internet de la compagnie, ses comptes Facebook, Twitter, Instagram et Linkedln, et la presse écrite et/ou parlée. Il invite par conséquent « toute personne ayant reçu cette information à ne pas se livrer au jeu des personnes qui prennent plaisir à diffuser de telle nouvelles ».