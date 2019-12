CAMEROUN :: FÊTE DE FIN D’ANNÉE: PAUL ET CHANTAL BIYA AU CHEVET DES DÉPLACES INTERNES DE LA CRISE ANGLOPHONE :: CAMEROON

Le président de la République et son épouse ont accordé 100 camions de vivres, de kits sanitaires et des matériels de couchage aux déplacés internes du conflit anglophone.



100 camions sont partis de Yaoundé, Douala et Bafoussam, samedi dernier, à destination des régions du Nord- Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Ces derniers étaient chargés des dons de Paul et Chantal Biya, au bénéfice des déplacés internes de la crise anglophone. On y retrouve : des kits sanitaires, des matériels de couchage, des denrées alimentaires et bien d'autres choses.



L'opération d'acheminement du don spécial du couple présidentiel camerounais en faveur des déplacés internes de la crise anglophone, a été lancée à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, en présence des ONG internationales dédiées.

Mais avant le départ du convoi militaire parti de l'hôtel de ville de Yaoundé, Paul Atanji Nji a dressé un bilan des deux années d'existence du Plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État, Paul Biya.



" Depuis un certain temps, des hommes politiques véreux, des ONG manipulées par les détracteurs du gouvernement et certains de nos partenaires animés de mauvaise foi laissent croire auprès des instances internationales que la situation dans les régions du Nord- Ouest et du Sud- Ouest conduirait à une crise humanitaire au Cameroun " s'est indigné le Minat. Paul Atanji dénonce par exemple le chiffe de 600 mille déplacés internes avancé par ces ONG qu'il qualifie par ailleurs de " comploteurs ". Et le ministre de préciser que " je tiens à préciser que le Cameroun à ce jour n'a que 152 000 déplacés internes dans les régions du Nord- Ouest et du Sud- Ouest, et environ 6 à 9 mille déplacés internes dans les autres régions : Ouest, Littoral, Centre et Adamaoua dans une moindre mesure".



Pour ce qui est de la prise en charge des déplacés internes, Atanga Nji fait savoir qu'une enveloppe de 12,7 rigoureusement évaluée par le gouvernement, est nécessaire, pour une période de deux ans. Toute chose qui a donc conduit le Minat à tenir une séance de travail avec les partenaires du Système des Nations-Unies comme l'UNICEF, le HCR, le PAM, l'OMS, l'OCHA ainsi que les diplomates de l'Union européenne.



Le message est donc clair : le gouvernement camerounais lance un avertissement à ceux qui veulent la déstabilisation du Cameroun en incitant par des mensonges ( gonflement des données), à une intervention militaire du Conseil de Sécurité des Nations-Unies. " Il n'y a pas de crise humanitaire au Cameroun ",dixit Paul Atanga Nji.

Entretemps, les déplacés internes de la crise anglophone qui reçoivent le don spécial du couple présidentiel depuis hier, sont reconnaissants à Paul et à Chantal Biya.