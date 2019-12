CAMEROUN :: Communiqué de Mandela Center International: CONDAMNATION INIQUE ET ADSURDE DU JOURNALISTE HIOL :: CAMEROON

Mandela Center International porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que Monsieur Adalbert HIOL, Journaliste d’investigations et Directeur de Publication du journal « Ades-Infos Jeunesse en Action » vient d'être condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme, 2 000 000 Fcfa d'amende, 555 100 Fcfa de dépens soit une contrainte par corps de 2 ans et des Dommages et Interets de 10 000 000 FCFA par un juge aux ordres, partial et corveable à souhait.

Il est ARBITRAIREMENT détenu à la Prison centrale de New-Bell Douala depuis le 07 novembre 2019 pour une affaire de diffamation, propagation de fausses nouvelles et injures dans la cadre de son travail de journaliste à l’endroit du Prof. NJOCK Louis Richard, directeur de l’hôpital Laquintinie de Douala.

Selon le Droit International des Droits de l’Homme (DIDH), Mandela Center International affirme que le journaliste Adalbert HIOL n’a jamais droit à un procès LIBRE, JUSTE ET EQUITABLE qui consacre la prééminence du droit dans une société démocratique.

Il s'agit d'une CONDAMNATION INIQUE, INJUSTIFIABLE ET INADMISSIBLE que nous rejetons avec la dernière énergie.

MANDELA CENTER INTERNATIONAL AVISERA INCESSAMMENT.

Le Secrétaire Exécutif Permanent