CAMEROUN :: Tribunal criminel spécial : Le procès d’Emmanuel Leubou s’ouvre :: CAMEROON

L’ancien cadre au ministère des Finances interpellé dans le cadre des matricules fictifs et ses coaccusés ont étaient au tribunal vendredi dernier à Yaoundé.

C’est 9h20mn qu’Emmanuel Leubou, l’ancien chef de la cellule informatique du ministère des Finances (Minfi), est descendu de la prison centrale de Yaoundé avant de prendre place à la salle d’audience du tribunal criminel spécial. D’un pas serein et une tenue vestimentaire qui ne laissait rien transparaitre d’une personne mise en cause, Emmanuel Leubou est monté au premier étage où se trouve la première salle d’audience en toute quiétude. Il y a trouvé famille et amis venus nombreux.

Apres les accolades, chacun voulait savoir comment l’homme trouvait son séjour en milieu carcéral. « Je suis calme et j’attends le verdict final, rien n’a encore été dit ou fait, seul l’avenir nous le dira » disait-il à ses proches. C’est à 12h20 que s’ouvre la première audience. Après identification des prévenus et notification des charges aux accusés, le président du tribunal qui préside la collégialité a déclaré « : l’audience est renvoyée le 17 février 2020 pour non communication de la liste des témoins à la partie civile et au ministère public ».

En réalité, indiquent des sources judiciaires, M. Leubou n’a pas encore été jugé. Il a été incarcéré le 4 mai 2019, à la prison centrale de Yaoundé, au quartier Kondengui. Celui qui était par ailleurs le président du conseil d’administration d’Unisport de Bafang (un club de football de la région de l’Ouest) est poursuivi pour détournement de deniers publics. Ce qui aurait causé un préjudice de plusieurs milliards de FCFA à l'Etat du Cameroun. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Selon les premiers éléments d’enquête au Tribunal de grande instance du Mfoundi, à Yaoundé, où l’enquête avait été ouverte, le prévenu est soupçonné d’être l’auteur de multiples paiements à travers un système de fraude informatique.