CAMEROUN :: Le BIT et l'IPD main dans la main. :: CAMEROON

Cameroun- La salle de conférence du BIT a servi de cadre à la signature du Mémorandum d'entente entre le Bureau International du Travail (BIT) et l'Institut Panafricain de Développement (IPD) ce 11 décembre 2019.



Le BIT pour le Cameroun, la Guinée Equatoriale et Sao Tomé et Principe dans son plan de travail au Cameroun et en Afrique Centrale a pour ambition d'élargir son cadre de collaboration avec des partenaires privés pour mieux répondre aux sollicitations d'accompagnement technique et financier à lui adressées.

C'est dans cette perspective que le BIT s'ouvre aux institutions académiques et de recherches économique et sociales qui placent l'Homme au centre du Développement a précisé le Directeur du BIT monsieur François MURANGIRA.

Cette structure onusienne a pour objectif la promotion et la mise en œuvre des principes et des droits fondamentaux au travail, l'accroissement des possibilités pour les hommes et les femmes d'obtenir un emploi décent; Etendre le bénéfice et l'efficacité de la protection sociale pour tous. Le renforcement, le tripartisme et le dialogue social.

Le Cameroun pays membre de cette Association ayant souscrit aux engagements Internationaux de l'agenda 2030 des Objectifs de Développement Durables (ODD). L'IPD étant une institution de formation supérieure mettant à la disposition des Etats des modules adaptés au système LMD et dont la vision coïncide avec les quatre pilliers du travail décent à savoir, emploi, normes et droits fondamentaux du travail, dialogue social, protection sociale, l'IPD aidera de manière infaillible à l'avancement du travail décent, voilà de façon succinte le cadre de collaboration entre le BIT et l'IPD.

Le secrétaire général de l'Institut Panafricain de Développement école chargée de la formation des cadres

En Appui-conseil, en Gestion des projets et en Recherche-Action ; le Professeur Emmanuel KAMDEM de cette prestigieuse école de formation quant à lui plaide pour un développement concerté, le travail décent qui apporte les moyens de vie, la promotion du bien-être; le respect de la dignité humaine ce que ce brillant Professeur expliquera plus tard. Selon lui, Win=BIT+win=IPD+win=Population qui aboutit à win-win-win c'est-à-dire gagnant gagnant gagnant. Il a continué par remercier les équipes de ces deux institutions pour le travail abattu. En même temps, il souhaitera que ce document ne soit pas comme un pot de fleurs pour d'ornement mais un instrument de travail de collaboration. Dans les bonnes manières des africains, il a remercié le Directeur du BIT pour sa disponibilité légendaire avant et pendant cette cérémonie.

La cérémonie s'est achevée par la signature des documents et l'échange de parapheurs entre ces deux dirigeantes.