CAMEROUN :: Ministère des Postes et Télécommunications: recadrage des opérateurs du secteur postal :: CAMEROON

C'est en faveur d'un séminaire de sensibilisation des opérateurs postaux sur leur responsabilité vis-à-vis de la loi en vigueur couplé par la remise des autorisations d'installation et d'exploitation aux sociétés en règle que le ministère des postes et télécommunications s'est penché pour féliciter les opérateurs qui ont régularisées leur situation. Car les opérateurs existants exerçaient dans l'anarchie.

Il faut rappeler que l'État a commencé la restructuration de ce secteur en 1999 avec l'adoption et la promulgation de la loi n°99/002 du 07 avril 1999 modifiée par la loi n°2006/019 du décembre 2006 qui présageait une entrée massive des opérateurs privés dans le marché. Dès lors, ce secteur a été envahi par les acteurs privés qui exerçaient dans l'informel. L'activité de transfert d'argent, d'envoi de messagerie, de transport de colis, le e-commerce et du numérique sont des activités qui relèvent de la compétence du Minpostel. Voilà pourquoi depuis le 18 avril 2019, ce département ministériel sur prescription de la hiérarchie mène une campagne d'assainissement du secteur postal au Cameroun; ainsi qu'une opération de recouvrement.

Huit mois après son lancement, les premiers résultats sur les 141 entreprises recensées, neuf ont définitivement régularisé leur situation vis-à-vis de l'administration parmi lesquelles Dhl international, Bolloré Transports et Logistics, MTA TXL, ESICO, SPEED MAIL SERVICES, Touristique Courier Colis Express, Sud Dépêche, Express Exchange et Emi Money ce qui a conduit à un recouvrement de 317.375.000 CFA.

En félicitant ces entreprises, Mme Libom Li Likeng Ministre des Postes et Télécommunications a laissé entendre que la loi va sévir pour les autres opérateurs qui font le pied de grue. Car il est de son rôle d'accompagner et de garantir une concurrence saine. Un double rappel à l'ordre a été lancé aux opérateurs clandestins et à ceux qui n'ont pas encore finalisés leurs dossiers.

Une autre avancée reconnue à l'actuel Minpostel, après l'amélioration perceptible de la Cameroon Postal Services.