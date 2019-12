CAMEROUN :: Crise anglophone: Deux personnes tuées dans une embuscade :: CAMEROON

Deux personnes tuées et cinq autres blessées dans une embuscade tendue par des groupes armés dans la ville d'Ekona située dans la région du Sud-ouest Cameroun, arrondissement de Muyuka, a annoncé aujourd'hui à Ekona une autorité communale locale qui a requise l'anonymat

Une voiture de la société Source du pays transportant les ouvriers de ladite société et escortée par un vehicule militaire a essuyé ce jeudi matin des tirs alors qu'elle approchait un pont, indique notre source, jointe par la rédaction de camer.be. Deux personnes ont rendu l'âme sur le champs dans la fusillade qui a suivi.

Pour l'heure, cette attaque de la ville d'Ekona n'a pas été revendiquée, mais elle est attribuée aux combattants sécessionnistes cachés dans les forêts.

Fin 2017, après un an de protestation, des séparatistes anglophones ont pris les armes contre Yaoundé. Depuis, le Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont le théâtre d’un violent conflit armé. Des combats opposent régulièrement l’armée, déployée en nombre, à des groupes épars de séparatistes armés qui, cachés dans la forêt équatoriale, attaquent gendarmeries et écoles et multiplient les kidnappings.

Selon l’ONU, 437.000 personnes ont été déplacées par le conflit dans les régions anglophones, et plus de 32.000 autres ont fui au Nigeria voisin.