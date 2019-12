CAMEROUN :: INNOVATIVE CLAN : Débuts prometteurs pour la startup incubée par MTN Cameroon

MTN Cameroon a le plaisir d’annoncer que la startup Innovative Clan (IClan), qu’elle incube depuis 2018, a été finaliste de la compétition d’idées innovantes du Daikin – Samurai Incubate Ideathon Airtech Bootcamp Africa qui vient de se tenir à Naïrobi au Kenya.

Sur les 160 jeunes entreprises en compétition en Afrique, Innovative Clan fait partie des dix startups dont les projets ont particulièrement retenu l’attention du jury. IClan développe des produits et services numériques dans le domaine de la Fintech. Les autres compétiteurs venaient du Kenya, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tanzanie. IClan était la seule startup représentant toute l’Afrique Centrale.

L’excellente performance de Naïrobi n’est pas passée inaperçue. Le Premier Ministre Dion Nguté a félicité l’équipe de Innovative Clan de vive voix et leur a rappelé qu’ils sont des acteurs de la transformation numérique en cours au Cameroun. Les acteurs de IClan, Ako Joelle, Shafack Amanda, Efuet Flora, Ndam Njei Lesly et Nfor Carlton, sont tous de jeunes diplômés de l’Université de Buea en Informatique et Réseaux de télécommunications.

En achevant leur cycle universitaire, ces jeunes travaillaient au développement de l’entreprise qu’ils ont créée. Une initiative fortement accompagnée par MTN Cameroon qui leur offre des locaux, plusieurs ressources, le mentoring quotidien par des experts. « Nous avons monté notre propre startup : Innovative Clan. Avec l’aide de MTN, nous apprenons beaucoup dans plusieurs secteurs : le marketing, les affaires… Et même dans l’informatique qui est notre domaine d’expertise, nous sommes encadrés par des personnes très expérimentées. C’est une excellente expérience pour nous », explique Ako Joelle, Chief Executive Officer de iClan.

L’histoire entre IClan et MTN Cameroon commence bien avant ce processus d’incubation. En 2018, ces jeunes qui représentaient l’Université de Buea, ont remporté le concours de développeurs d’applications numériques organisé par MTN Cameroon dans le cadre du programme de volontariat des employés, 21 Days of Y’ello Care. Leur idée d’intégration du moyen de paiement Mobile Money sur les sites web avait été la plus innovante. Ce concours mettait en compétition trente-cinq étudiants de sept établissements universitaires du Cameroun.

« Nous ne développons pas uniquement les compétences de nos employés. Nous nous assurons aussi de renforcer les capacités des acteurs de l’écosystème du numérique, surtout les étudiants et les développeurs d’applications informatiques dans le pays », explique Shoyinka Shodunke, Chief Technology & Information Systems de MTN Cameroon, à propos du processus d’incubation dont bénéficie IClan.

Avant le Daikin – Samurai Incubate Ideathon Airtech Bootcamp Africa où ils sont arrivés en finale, IClan a été sélectionnée pour participer au grand lancement de l’initiative Youth Konnect Africa en octore dernier au Rwanda. Et le moins d’avant, la bande à Ako Joelle était à Accra au Ghana à l’invitation de Google, pour prendre part au Google Sub-Saharan Africa Community Summit.

Aujourd’hui, la petite entreprise a déjà des clients au Cameroun et à l’étranger. Le début d’une success-story 100% camerounaise. Ce qui fait la fierté de MTN Cameroon et encourage l’entreprise dans son engagement à contribuer de manière significative au développement de la jeunesse camerounaise.