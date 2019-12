CAMEROUN :: ONOMO HOTEL DOUALA OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES :: CAMEROON

Implanté à Douala, la capitale économique du Cameroun, ONOMO Hotel Douala ouvre officiellement ses portes ce jour



C’est au cœur du quartier des affaires à Bonanjo que la marque a choisi d’ériger ce nouvel établissement au design chic et urbain.

La capitale économique camerounaise ouvre ainsi le bal avec un investissement de 15 milliards de FCFA, ONOMO Hotel Douala n’est que la première d’une série d’ouvertures prévues au Cameroun à l’horizon 2020. Douala, centre d’affaires du pays et plus grande ville du Cameroun avec 2,8 millions d’habitants, le choix fait par le groupe ONOMO pour y installer son premier hôtel est en phase avec sa stratégie de développement de s’installer dans les villes les plus dynamiques du continent Africain.

Un écrin de sérénité au cœur d’une ville trépidante ONOMO Hotel Douala dispose du plus beau rooftop panoramique de la ville sur lequel on découvre un bar ainsi qu’une magnifique piscine. On s’y retrouve entre amis ou collègues autour d’une carte de cocktails inédits et de tapas aux accents afro-fusion, qui font la part belle aux produits locaux, revisités avec un twist. Au restaurant de l’hôtel, ouvert au public, les spécialités locales et internationales se retrouvent, avec pour mot d’ordre fraîcheur, saisonnalité et créativité. ONOMO Hotel Douala c’est également un hommage chaleureux à la culture urbaine et à l’artisanat camerounais qui se retrouve dans l’ADN même de cet établissement.

Construit sur une surface de 600 m2, cet écrin de sérénité compte 152 chambres, 5 appartements équipés de kitchenettes aménagées, un restaurant, un bar, une piscine, une salle de fitness, une salle de réunion de 220 m2 modulable en trois et dispose d’une connexion Wi-Fi haut-débit ; ONOMO Hotel Douala est idéal pour des séjours d’affaires ou de loisirs.

En neuf ans d’existence, le groupe ONOMO Hotels se développe de manière fulgurante en Afrique en multipliant les ouvertures. En effet, le groupe compte déjà 18 hôtels ouverts En neuf ans d’existence, le groupe ONOMO Hotels se développe de manière fulgurante en Afrique en multipliant les ouvertures. En effet, le groupe compte déjà 18 hôtels ouverts dans dix pays et atteindra 21 établissements en fin 2019.

ONOMO Hôtels a été créé en 2009. Le premier hôtel, ONOMO Hotel Dakar, a ouvert ses portes en 2010 suivi de celui d’Abidjan en 2011 et Libreville en 2012. Batipart est devenu l'actionnaire majoritaire en 2013, sous la direction de Julien Ruggieri, l'actuel président d'ONOMO Hotels. Depuis 2013, Cedric Guilleminot est le Directeur Général du groupe, qui affiche une vocation claire : devenir le leader panafricain de l'hôtellerie milieu de gamme.

En octobre 2017, ONOMO Hotels ouvre un nouveau chapitre de son expansion en Afrique et accueille deux nouveaux actionnaires institutionnels : CDC Group Plc et CIC Capital. Ce derniers se sont engagés dans une levée de fonds de 106 millions d’euros pour apporter au groupe des ressources supplémentaires nécessaires au développement de son pipeline. L’objectif était de permettre au groupe de réaliser son ambition de faire des hôtels ONOMO la première plate-forme panafricaine de l'hôtellerie dans le segment des PME.

En juin 2018, ONOMO Hotels acquiert le groupe African Hotel Development Morocco S.A. Une acquisition qui a donné naissance à 2 hôtels à Rabat, 3 à Casablanca et 1 Tanger.

A ce jour, ONOMO compte 20 hôtels en exploitation dans 11 pays africains.Des hôtels au cœur de l’Afrique, l’Afrique au cœur de l’hôtel : le groupe ONOMO Hôtels est engagé en intégrant le meilleur de la créativité et le savoir-faire des artisans et talents africains. À travers, entre autres, le programme ONOMO Visual Art (OVA) et Africa’s Finest, les hôtels ONOMO témoignent aussi de la diversité culturelle et donnent la parole aux artistes africains contemporains (photographes, vidéastes) et développent des partenariats avec les principaux acteurs culturels du continent.