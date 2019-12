CAMEROUN :: Cinq morts dans un accident à Yaoundé :: CAMEROON

A 19h, vendredi dernier, le conducteur d’un camion citerne d’une capacité de 20 tonnes a perdu le contrôle de son engin à la Descente Ekounou, à Yaoundé. Comprenant que toute manœuvre pour tenter de maîtriser le gros porteur était inutile, il a abandonné le volant pour s’extirper de son camion encore en mouvement. Les conséquences seront dramatiques.

D’après le commissaire de police Adamou Baba, commandant du Groupement régional de la voie publique et circulation du Centre, « le camion s’est renversé sur un taxi, provoquant la mort de trois passagers. Il a ensuite percuté deux motos à son passage, tuant deux personnes. Il a terminé sa course sur une voiture personnelle, et là, nous avons enregistré deux blessés graves ».

Ce qui fait un bilan de cinq morts, et deux blessés graves. Vue la violence du choc, la police n’a pu identifier qu’une seule victime parmi les cinq corps. Les dépouilles ont été dépo- sées à la morgue de l’Hôpital central de Yaoundé. Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be) . Des problèmes mécaniques sont à l’origine de cet accident, d’après la police.

« Ce camion citerne transportant 20 tonnes d’huile de palme avait un système de freinage défaillant, et la pneumatique de cet engin n’était pas en bon état », a souligné le commissaire de police Adamou Baba. Le chauffeur du gros porteur ayant pris la fuite, une enquête a été ouverte.