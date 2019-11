Nestlé continue la lutte contre la malnutrition au Cameroun :: CAMEROON

Plus de 200 infirmières ont été formés sur les bonnes pratiques alimentaires depuis février 2019 à travers le programme des Ambassadeurs de la Nutrition au Cameroun. Il s’agit des infirmières en fonction dans 168 structures hospitalières couvrant les dix (10) régions du territoire national.

Par le biais des infirmières qui sont formées sur les bonnes pratiques alimentaires à tenir au sein des familles, Nestlé compte sensibiliser environ 260 000 parents au Cameroun. En tant qu’ambassadrices de la nutrition au sein de leurs structures hospitalières, les infirmières expliquent aux parents l’importance d’une alimentation adéquate des nourrissons en insistant sur les points suivants : Ø L’importance de l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois et continue jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus ; Ø Les astuces, conseils et bonnes pratiques à partager avec les parents pour les aider à assurer une bonne croissance à leurs enfants ; Ø L’importance du choix des aliments sains et nutritifs, riches en micronutriments tels que le fer, répondant aux besoins nutritionnels de l’enfant dès 6 mois.

Plus de 200 000 parents ont été sensibilisés.

Ce programme intervient dans un contexte d’une haute prévalence de la malnutrition et de mauvaises pratiques alimentaires au Cameroun. En effet, selon l’Enquête Démographique et de Santé du Cameroun de 2018, près de 2 enfants sur trois de moins de 5 ans souffrent d’anémie au Cameroun et près du tiers de ces enfants souffrent de retard de croissance. Selon la même enquête, plus de 30% des enfants de 6 à 9 mois ne reçoivent d’aliments en complément au lait maternel.

Pourtant, il s’agit d’une période cruciale dans la croissance et le développement de l’enfant. A ce titre, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande clairement : « l’introduction, à l’âge de 6 mois, d’aliments de complément (solides) sains et satisfaisants sous l’angle nutritionnel, parallèlement à la poursuite de l’allaitement

jusqu’à l’âge de 2 ans et au-delà ». L’OMS souligne également, que la dénutrition intervient pour 45% dans la charge de morbidité enregistrée chez les enfants de moins de 5 ans.

Pour Robert HELOU, Administrateur Général de Nestlé Cameroun « Le programme des Ambassadeurs de la nutrition illustre l’ambition de Nestlé d’aider 50 millions d’enfants à mener une vie plus saine d’ici 2030. Par le biais de son engagement à construire, partager et appliquer des connaissances nutritionnelles, Nestlé Cameroun continuera à renforcer les capacités des professionnels de la santé sur les bonnes pratiques en matière d’alimentation et de nutrition. »

Au regard des indicateurs actuels sur l’état de la malnutrition au Cameroun, il exhorte toutes les parties prenantes à multiplier des actions à fort impact pour lutter efficacement contre la malnutrition et ainsi, améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain de la population du Cameroun.

A propos de Nestlé Cameroun S.A

Présente au Cameroun depuis plus de 50 ans, Nestlé est une entreprise agro-alimentaire, leader en matière de nutrition, santé et bien-être, qui a pour ambition d’améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain pour les individus et les familles camerounaises et, de la sous-région Afrique Centrale. Notre approche des affaires réside dans le concept de création de valeur partagée. En effet, nous sommes convaincus que le succès à long terme de notre entreprise repose sur notre capacité constante à créer de la valeur, tant pour nos actionnaires que pour la société dans son ensemble.