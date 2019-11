CAMEROUN :: Erik Essousse : Les élections auront lieu dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest :: CAMEROON

Le directeur général des élections parle du déroulement de la phase des dépôts de candidature sur l’ensemble du territoire national.

Ce jour (lundi 25 novembre) marque le deadline pour le dépôt des candidatures pour les élections législatives et municipales du 09 février 2020 à Elecam. Comment se déroule cette phase du processus électoral à votre niveau ?

Elecam est en train de s’organiser convenablement. Les partis politiques aussi sont au four et au moulin pour déposer les candidatures. Nous avons au niveau de la direction générale à Yaoundé et au niveau des démembrements territoriaux, mis en place des commissions sectorielles qui travaillent pour la préparation du double scrutin. Ce qui fait qu’actuellement, nous attendons toujours le dernier jour de la réception de tous les dossiers aussi bien pour les législatives que pour les municipales. Et vous savez que la loi dit que pour les législatives, on dépose les dossiers soit dans les agences départementales, soit à la direction générale. À ce jour (lundi 25 novembre, Ndlr), nous avons reçu dimanche (24 novembre) deux dossiers de candidature. Ceux de « The United Democratic Party » (UDP) et de l’Opinion publique démocratique du Cameroun (Opdc). Les deux partis politiques ont déposé les dossiers dans le Nord-Ouest. Nous attendons maintenant tous les autres partis qui vont apporter leurs dossiers. Ce qui fait que Elecam est prêt à recevoir tous les partis politiques qui viendront déposer les dossiers. Et la direction générale va transmettre ces dossiers au Conseil constitutionnel qui va les étudier pour publier la liste définitive des candidats retenues au plus tard le 10 décembre prochain.

Y’a-t-il eu des difficultés pendant cette phase de dépôt des candidatures ?

Des difficultés, non. Nous n’avons pas eu des difficultés en tant que telles, parce que nous sommes habitués à ce genre de situation. Nos équipes sont rodées. Et le souci est de faire notre travail et de réserver un très bon accueil aux partis politiques.

Spécifiquement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, comment se passe cette phase de dépôt de candidature ?

Pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les choses se passent normalement. Les forces de sécurité sont mobilisées pour assurer la sécurité des personnes et des biens et aussi de nos structures locales. D’après les informations reçues à notre niveau, nos équipes se sont mobilisées sur le terrain pour recevoir les dossiers, nos agents sont protégés par les forces de sécurité et tout se passe bien jusqu’à présent. Le processus électoral aura bel et bien lieu dans ces régions. Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be). Bien évidemment, le processus électoral va se dérouler sans aucun problème dans ces régions puisqu’elles font partie du territoire national, malgré la situation actuelle liée à la sécurité, tout est en train d’être mis en place pour que ça se déroule sans ambages.

Il y a des candidats qui se plaignent de ce qu’ils n’ont pas pu avoir des certifications de leurs pièces pour finaliser leurs dossiers de candidature. Est-ce qu’un candidat pourrait avoir la possibilité de déposer son dossier sous-réserve de certaines pièces ?

Je suis plutôt surpris qu’on dise qu’il y ait des candidats qui n’ont pas pu faire signer leurs documents. Les autorités administratives sont disponibles partout pour le faire. Peut-être s’agit-il de cas marginaux. Au niveau d’Elecam, nous ne jugeons pas au niveau du dépôt des dossiers si c’est complet ou pas. Nous recevons le dossier, nous enregistrons et transmettons au Conseil constitutionnel. C’est à eux de juger de la qualité du dossier.