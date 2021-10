CAMEROUN :: Crise anglophone: Retour sur le plaidoyer historique du député Joseph Wirba à l'Assemblée nationale :: CAMEROON

Le 2 décembre 2016, à travers un discours que l’on n’oubliera pas de sitôt à l’hémicycle de Ngoa Ekellé, et même dans l'histoire du Cameroun, le député SDF du BUI, dans le nord ouest ,Joseph Wirba, avait interpellé le gouvernement sur la situation que vivent les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

D’après lui, elles vivaient dans la souffrance depuis de nombreuses années. Il avait tenté, disait-il, d’attirer l’attention des membres du gouvernement sur ce qu’elles ressentaient et sur d’éventuelles conséquences. Retour sur l'intégralité de ce discours historique



[...] Vous violez nos enfants! La fille de mon frère a été violée à Buea. Je jure devant le gouvernement de ce pays. Le président de ce pays sait-il que les gouverneurs, les préfets et tous les administrateurs que vous avez envoyés au Cameroun occidental sont sur le terrain en train d'afficher le comportement d'une armée d'occupation? Nos populations n'ont nulle part où aller. Nous avons fourni tous les efforts. Nos ancêtres vous ont fait confiance! C'est la raison pour laquelle ils ont accepté un gentlemen’s agreement qui débouchait sur la cohabitation de deux peuples qui se considéraient comme des frères. Si c'est ce que vous nous présentez après 55 ans, il est dont clair que, ceux qui affirment qu'il faut diviser le Cameroun ont raison! Ils ont raison !

Les originaires du Cameroun occidental ne peuvent pas être vos esclaves. Non, ils ne le sont pas! Vous n'avez pas conquis leur territoire à la suite d'une guerre. Si c'est ce que vous pensez et que nous devons l'accepter, je dis simplement NON ! Cela ne marchera pas.

Comment pouvez-vous avoir une armée qui est censée protéger les enfants, mais celle-ci arrive sur le terrain, les tabasse et violent certains. Dans aucun pays on ne l'a déjà vécu. Nous sommes au 21e siècle, et quiconque pose ces actes sera tenu pour responsable, pas son gouvernement. Vous nous faites croire que nous avons fait le mauvais choix. Qu'y a-t-il à dire! Nous avons fourni des efforts, je veux que le monde le sache et qu'il le retienne. Je me suis assis avec des ministres et je les ai écoutés parler. Le premier était ministre de la Justice en ce moment-là, Amadou Ali. Il y a dix ans, j'ai pris mon temps, j'ai roulé en voiture de Kumbo à Yaoundé pour lui dire : «Quelque chose se développe là-bas. Le fait que vous envoyez les gendarmes tabasser les individus et dire toutes ces choses provoque des douleurs dans le Cameroun occidental et en tant que ministre de la Justice, vous devez faire attention au sujet de ce qui se passe au Cameroun occidental». Il s'est retourné, il m'a regardé et m'a dit : «M. Wirba, c'est ton peuple qui a choisi venir ici». Il est vivant. Il me l'a dit.

La semaine dernière, je suis allé voir le ministre de l'Enseignement supérieur, Pr. Fame Ndongo et je lui ai dit: «Le problème que nous avons au Cameroun Occidental est un problème qui déstabilisera le Cameroun. Si vous ne le gérez pas méticuleusement, vous ne reconnaîtrez plus le Cameroun dans quelques mois ou dans quelques années. Lorsque les individus ont refoulé la colère, les douleurs et l'humiliation pendant plus de 50 ans, le jour où tout éclate, vous ne serez pas à mesure de les contrôler.» Sa réplique était tout simplement «Qu’est-ce que vous allez faire?» Parce que vous avez votre armée d'occupation dans le Cameroun occidental. Lorsque les gens se soulèveront, même si vous prenez toute l'armée française associée à la vôtre,vous ne pourrez pas les vaincre.

Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça au 21e siècle.

Je faisais partie de ceux qui croyaient au Cameroun unifié, mais je veux faire savoir à cette assemblée que ce qui est arrivé aux enfants de l'Université de Buéa et à ceux de Bamenda m'a fait comprendre que les individus qui affirment que le Cameroun doit être divisé en deux parties ont raison. En outre, le nombre de ceux parmi nous qui ne cessent de croire que cette division constitue l'ultime fin s'accroît. Un soir, j'ai entendu parler d'une offre d'environ mille emplois et d'une autre offre de 2 milliards de francs CFA pour les écoles laïques, cela m'a fait rigoler. Mon peuple est-il esclave? Donc, vous les prenez maintenant comme vos chiens que vous pouvez battre, blesser, soigner, briser les os et ensuite jeter un morceau de viande pour qu'ils se battent. Cela doit prendre fin. Si nous, peuple du Cameroun occidental, devons continuer à faire ce que nous faisons, c'est parce que nous croyons que l'union a toujours fait la force. Plus vous êtes avec des individus, plus vous avez des chances de survivre.

Si le peuple du Cameroun oriental qui constitue la majorité a prouvé que notre sang ne représente rien, il est donc temps pour nous de dire que cela prendra bientôt fin. Je veux vous donner une citation que j'ai empruntée aux libérateurs américains : «Lorsque l'injustice devient la loi, la résistance devient un devoir». Le peuple du Cameroun occidental a le devoir de résister face à votre oppression. Je parle d'oppression à cause de ce que j'ai vu sur le terrain. Laissez-moi vous présenter deux autres cas. Un incident a eu lieu à Bangolan il y a trois semaines. Bangolan est un village voisin de Jakiri, d'où je viens. Au fait, je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais un gendarme a été tué. Les forces de l'ordre, sous les instructions du préfet de Ngoketunjia, sont entrées à Jakiri et dans les villages voisins, et sont allées avec environ cent hommes. Ils ont été tabassés, leurs os, broyés et ensuite abandonnés. Je suis allé au lieu où il avait amené ces gens et je lui ai dit : «M. le préfet, vous allez libérer mes compatriotes». Il a envoyé des militaires pour moi, l'un d'eux m'a adressé la parole, et j'ai répondu: «Je suis le représentant de ces gens parce que je suis député». Et le jeune gars s'est retourné vers moi et m'a dit : «Et puis quoi? On est pas ici à Yaoundé», ensuite, il a tracé une ligne sur le sol et m'a dit que si je traversais cette ligne, je verrais les conséquences.

Malheureusement pour lui, je suis descendant des guerriers de Nso, personne ne trace des lignes devant moi: j'ai traversé. Ensuite, je lui ai dit: «tire sur moi» J'ai dit au préfet «libérez mes compatriotes». En 12 heures, il les a libérés, mais certains sont toujours couchés à l'hôpital. Ils ont frappé et botté une femme enceinte et elle a fait une fausse couche. Personne ne remet cela en cause. C'est la raison pour laquelle dans ce plan ingénieux visant à mettre un terme à notre culture et à notre peuple, vous avez veillé à ce que tout administrateur et commandant de l'armée soit du Cameroun oriental. C'est la raison pour laquelle ils peuvent assassiner les gens sans remords.

Cela doit prendre fin. M. le Président, M. le Président de l'Assemblée nationale, je veux redire cette citation «Lorsque l'injustice devient la loi, la résistance devient un devoir». Nous, peuple du Cameroun occidental, résisterons. Si vous voulez prendre ce territoire par force, vous tuerez jusqu'au dernier homme avant de l'obtenir. Vous pouvez commencer par moi aujourd'hui. Vous pouvez commencer par moi. Cela doit prendre fin. Nous devons savoir qu'un peuple ne saurait être traité de la sorte.

Cinquante ans, c'est très long. Cinquante ans c'est une très très longue période.

Et nous venons ici nous assoir, juste pour parler du budget, vous normalisez le meurtre et le viol. M. le Président de l'Assemblée nationale, je suis désolé de vous dire que ceci fait partie de la résistance. Vous m'écouterez jusqu'à la fin «Lorsque l'injustice devient la loi, la résistance devient un devoir ». Défendre mon peuple relève de mon devoir. Vous ne m'interromprez pas à cause du manque de temps, mais si vous le voulez, vous pouvez appeler vos gendarmes brutaux de venir m'assassiner ici. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je veux que vous écoutiez ceci M. le président de l'Assemblée nationale, mon peuple souffre et le morceau de sucre qui avait été évoqué dans cette Assemblée ... M. le Président de l'Assemblée nationale, êtes-vous mécontent de voir que celui que vous considériez comme votre esclave s'est révolté dans la maison du maître et pose des questions?

M. le Président de l'Assemblée nationale, je vous le réitère, ceci fait partie de ma résistance et vous allez m'écouter jusqu'à la fin. Envoyez les militaires brutaux qui ont violé nos filles venir me faire sortir d'ici. Je le dirai jusqu'à la fin. Je le dirai jusqu'à la fin. Vous ne pouvez rien me faire. Je me demande si le Président de la République sait que les gouverneurs et les préfets, lorsqu'ils sont affectés au Cameroun occidental, se comportent exactement comme des colons. Lorsqu'ils manquent de respect aux individus et les insultent, lorsqu'ils font tout ce qu'ils ont fait, nous devons résister et nous devons vous dire que notre peuple ne sera pas réduit à néant parce que nous avons accepté cette union en tant que partenaires égaux. Oui monsieur! Oui j'ai fini Voilà j'ai fini. Nous résisterons.

Vous ne pouvez rien faire pour nous stopper, car la resistance fait partie de notre héritage culturel. Vous qui craignez tous les administrateurs et tous les dirigeants, nous défions nos dirigeants et nous les réprimandons, c'est la raison pour laquelle ils sont responsables.

L'honorable Joseph WIRBA était député du BUI.

Les autorités de Yaoundé avaient -t-ils écouté ce discours ? 4 ans après, où en sommes nous ?