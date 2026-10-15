Medias et Entrepreneuriat

Le RJ2C lance la sélection de 150 professionnels de l’information culturelle

L’annonce a été faite le 3 octobre dernier par la présidente du Réseau des journalistes culturels du Cameroun (RJ2C), G-Laurentine Assiga. Du 19 au 20 novembre 2026, à Yaoundé, 150 professionnels de l’information culturelle sont attendus pour deux journées d’ateliers consacrées à l’entrepreneuriat médiatique. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 19 octobre à 18h.

Initié en 2024, ce programme vise à renforcer l’autonomie économique des acteurs du secteur et à bâtir un écosystème solide autour de l’information culturelle au Cameroun. Il entend encourager l’émergence d’entreprises de presse capables de produire des contenus de qualité, de mobiliser des financements et de créer des emplois.

Les ateliers porteront notamment sur la création d’entreprises de médias, la transformation d’idées en projets viables, l’élaboration de modèles économiques, le marketing éditorial, la gestion d’équipe et la recherche de financements.

Journalistes, reporters, producteurs de contenus et autres professionnels de l’information culturelle sont invités à soumettre leur candidature. Le dossier doit comprendre un curriculum vitæ et une présentation du projet entrepreneurial, à transmettre à l’adresse rj2c2011@gmail.com avant la clôture de l’appel.

À l’issue de la formation, dix projets seront sélectionnés. Parmi eux, cinq bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de six mois avec un mentor, afin de consolider leur modèle économique et de favoriser leur concrétisation.

Placé sous le parrainage du ministère de la Communication, le programme bénéficie de l’accompagnement du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun, à travers le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL), de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), d’Asenia et du Ladies Club of Leadership.

Le RJ2C indique par ailleurs que les portes restent ouvertes à d’autres structures désireuses de s’associer à cette initiative et de contribuer au développement de l’entrepreneuriat dans les médias culturels.

À travers ce programme, le réseau entend dépasser la seule logique de recherche d’emploi pour promouvoir la création d’entreprises médiatiques et contribuer à la structuration durable de l’information culturelle au Cameroun.