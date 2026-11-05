Le gouvernement et les télédiffuseurs signent un protocole historique pour garantir l'accès permanent aux chaînes publiques

C'est un changement majeur pour des millions de téléspectateurs camerounais. Le gouvernement a signé, le 4 novembre 2026 à Yaoundé, un protocole d'entente avec les opérateurs de télédistribution qui garantit l'accès gratuit et permanent à la CRTV et à CRTV News, même après l'expiration de l'abonnement payant.

Jusqu'ici, la règle était implacable : dès que l'abonnement expirait, l'écran devenait noir. Le décodeur coupait l'ensemble des chaînes, y compris les chaînes nationales publiques. Une situation désormais révolue.

Une condition : trois mois d'abonnement

Selon les termes du protocole, tout abonné ayant souscrit pendant au moins trois mois consécutifs auprès du même opérateur conservera l'accès à CRTV et CRTV News, sans facturation supplémentaire, même en cas d'interruption ou de non- renouvellement de son forfait.

La mise en œuvre est prévue dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature. Concrètement, le dispositif devrait être effectif dès janvier 2027.

Tous les opérateurs concernés

Le protocole engage les principaux acteurs du marché : Canal+ Cameroun, StarTimes Cameroun, Creolink Communications, SWECOM Plc, Orange Cameroun, TVCAM Sarl, entre autres.

Tous devront intégrer cette exigence de continuité dans leur fonctionnement technique et commercial.

Le retour du « Must Carry »

Cette mesure s'appuie sur le principe du « Must Carry », inscrit dans la loi n°2015/007 du 20 avril 2015 régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun. Ce principe impose aux distributeurs de transporter les chaînes d'intérêt général et d'en garantir la réception.

Pour les autorités, il s'agit de garantir le droit à l'information publique. La CRTV, en tant que média de service public, ne doit pas être conditionnée à la capacité de payer un abonnement commercial.

Ce que cela change pour les ménages

Pour les familles qui peinent à renouveler chaque mois leur abonnement, c'est une bouffée d'oxygène : elles resteront connectées à l'actualité nationale, aux programmes éducatifs et culturels de la télévision publique.

Reste à voir comment les opérateurs appliqueront concrètement cette mesure sur le terrain, et si le dispositif s'étendra à d'autres chaînes nationales privées d'intérêt général, comme le laisse entendre le texte.

À Yaoundé, le protocole est déjà présenté comme une avancée majeure pour l'accès démocratique à l'information au Cameroun.