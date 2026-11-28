La présidente de l’Ordre national des opticiens du Cameroun (ONOC), Solange Vénérande Douanla, a été récompensée lors des Awards de la décennie sanitaire, organisés le 27 novembre dernier à Yaoundé par le groupe de presse Échos Santé.

Ce prix lui a été remis par Ben Deigton, président de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, en visite en terre camerounaise dans le cadre de cette cérémonie de récompense.

En effet, cette distinction récompense ses dix années (2016-2026) d’engagement en faveur de la santé visuelle au Cameroun.

À la tête de l’ONOC, madame Solange Vénérande DOUANLA s’est notamment investie dans la réglementation de la profession, la valorisation de l’optique médicale et le développement du secteur.



Au micro de la presse, elle a tenu à rendre grâce au tout puissant, qui rend toute chose possible, au Chef de l'État S.E Paul Biya, au ministre de la santé publique, au groupe échos santé pour sa vision de valoriser les acteurs de la santé publique. Elle n'a pas manqué d'associer à cette reconnaissance son époux le professeur DOUANLA, le Conseil de l'Ordre, l'ensemble des opticiens, ainsi que toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien et leur engagement. Une pensée particulière a également été adressée aux porteurs de lunettes adaptées.

Revenant sur cette distinction, elle a confié ressentir une immense fierté, estimant qu'elle constitue une reconnaissance du travail accompli dans le domaine de l'optique. Au-delà de cette satisfaction, cette récompense représente pour elle, une responsabilité supplémentaire : celle de redoubler d'efforts, de progresser et de s'impliquer davantage.

Son ambition reste notamment de contribuer à améliorer l'accès des populations camerounaises aux équipements optiques adaptés.

Parcours de Mme SOLANGE VENERANDE DOUANLA

Elle est opticienne et dirigeante du secteur de l’optique au Cameroun, figure engagée dans la structuration, la professionnalisation et la modernisation de cette activité. À la tête de l’Ordre national des opticiens du Cameroun (ONOC), elle œuvre depuis plusieurs années pour l'amélioration de la qualité des soins optiques, la lutte contre l'exercice illégal de la profession et la promotion d'une meilleure santé visuelle des populations.

Son parcours professionnel se distingue par une double compétence juridique et entrepreneuriale. Titulaire d'une licence en droit des affaires obtenue en 1995 et d'un certificat en conseil juridique et fiscal en 1999, elle enrichit son parcours par une expérience de conseillère juridique et manager au sein d'Italia Optique entre 2009 et 2011. Elle poursuit ensuite sa spécialisation dans le domaine de l'optique, avec un brevet d'études professionnelles en optique lunetterie en 2011 et un BTS en optique en 2015.

Inscrite au tableau de l'Ordre en 2013, elle obtient en 2014 l'autorisation d'exercer sous l'enseigne Golden Eye Optics. Son engagement institutionnel prend une nouvelle dimension en 2015, lorsqu'elle est nommée représentante régionale de l'ONOC pour le Centre.

En 2018, elle accède au poste de vice-présidente de l'Ordre national des opticiens avant d'être élue présidente en 2021, avec pour ambition de moderniser le secteur au Cameroun. Un engagement marqué pour la structuration de la profession

Depuis sa prise de fonction, Mme DOUANLA Solange Vénérande multiplie les initiatives pour renforcer la gouvernance et l'organisation du secteur.

En 2021, elle met en place une cellule de communication afin de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance au sein de l'institution. Cette démarche aboutit notamment à la création du magazine de l'Ordre, d'un site internet et d'une page d'information destinés aux professionnels et au grand public.

Par contre, en 2022, son équipe contribue à la validation d'un plan stratégique de développement de l'optique au Cameroun, articulé autour de sept axes majeurs. Parmi les priorités figurent la sensibilisation des populations aux risques liés aux lunettes vendues dans la rue, la lutte contre l'exercice illégal de la profession, l'amélioration de la formation des opticiens et l'actualisation du cadre institutionnel de l'optique.

Un an plus tard, elle s'investit dans le plaidoyer pour la codification des actes médicaux en optique et la reconnaissance du verre ophtalmique comme dispositif médical auprès du ministère de la Santé publique du Cameroun. Elle accompagne également le renforcement des capacités des opticiens à Garoua et Maroua, notamment sur les questions de déontologie et d'éthique.

En 2024, son leadership se consolide avec sa réélection à la présidence du Conseil de l'Ordre à la majorité absolue. Elle contribue à l'organisation du premier congrès de l'optique médicale à Douala, à la création du corps des opticiens-conseils au sein de l'Ordre et à la mise en place d'actions de formation dans les régions du Nord-Ouest et de l'Ouest.

En 2025, Mme DOUANLA Solange Vénérande franchit une nouvelle étape dans son ambition de développement du secteur avec la signature d'une convention avec l'ONG Africa Ophthalmology Network Foundation (AFROPHITHA), représentée par son président exécutif, Bernard Agbor. Ce partenariat vise notamment à améliorer la formation des opticiens et à accompagner le rayonnement international de l'ONOC.

La même année, elle impulse des initiatives portant sur la recherche opérationnelle en optique, la formation continue des professionnels et l'organisation du deuxième congrès de l'optique médicale. L'harmonisation de l'identification des cabinets d'optique autorisés à exercer figure également parmi les actions engagées.

En 2026, son programme d'action se poursuit avec l'adoption d'un référentiel minimum de base en optique, notamment en matière de tarification, ainsi que la poursuite des opérations de fermeture des cabinets exerçant illégalement à Yaoundé.

Au-delà de ses responsabilités à la tête de l'ONOC, elle assume également plusieurs engagements associatifs. Elle est notamment responsable de l'association Bonne Vue pour Tous (BVT), membre de l'Association africaine des opticiens, de l'Association africaine des femmes opticiennes et de l'International Youth Fellowship.