La station sort sa version, met l’enregistrement à disposition et demande à son accusateur de citer les questions qui étayeraient ses accusations.

Radio Balafon répond à la tribune du MANIDEM. Bojiko défend l’interview de Yebga et demande à Charles Ngah Nforgang de « juger sur pièces ».

La contre-attaque de Radio Balafon.

Vendredi 27 novembre 2026, tard dans la journée. Une tribune a accusé Radio Balafon de « biais médiatique » pour avoir invité Dieudonné Yebga le matin même. Le même vendredi, le directeur de publication de la station, Cyrille Bojiko, publie une déclaration pour répondre.

Sa position tient en une phrase : « Je ne vous demande pas de défendre Radio Balafon. Je vous demande simplement de juger sur pièces. »

Et les pièces, dit-il, sont disponibles : l’enregistrement intégral de l’émission a été mis à disposition du public.

Ce que la station dit avoir fait, et pourquoi.

Bojiko ne conteste pas le fait : Yebga était bien l’invité de Sacré Matin ce vendredi-là. Il conteste la lecture qu’on en fait.

Sa version des faits : l’équipe de la matinale a découvert la veille une vidéo de Yebga circulant sur les réseaux sociaux. Dans cette séquence, Yebga dit rechercher « son militant » Maurice Kamto. La question de la rédaction : cette vidéo a-t-elle un lien avec la candidature de Kamto aux législatives dans le Mfoundi, sous les couleurs du MRC ?

À la demande de la journaliste Marie-Flore Amasana, le coanimateur Emmanuel Koko joint Yebga. Ce dernier leur explique que la vidéo remonte à septembre 2025, en pleine période présidentielle, et qu’il ignore pourquoi elle circule de nouveau.

La station reconnaît un point important : elle n’a pas pu établir la date de l’enregistrement indépendamment des déclarations de son auteur. C’est précisément pour expliquer ce décalage aux auditeurs que Yebga a été invité à l’antenne, selon Bojiko.

La journaliste a contesté une prémisse de son invité.

Bojiko rapporte aussi un détail que la tribune de Charles Ngah Nforgang ne mentionnait pas : pendant l’entretien, Marie-Flore Amasana a contesté une prémisse de Yebga.

L’argument : puisque Yebga n’avait pas lui-même investi Maurice Kamto, pourquoi aurait-il dû recevoir de lui une éventuelle lettre de démission ? Autrement dit, la journaliste a mis en doute la logique de l’invité, en direct.

« Ni conduit l’entretien ni choisi l’invité », Bojiko assume toutefois « la responsabilité éditoriale de sa diffusion ».

La demande à Charles Ngah Nforgang.

Le directeur de publication ne s’arrête pas là. Il interpelle directement l’auteur de la tribune, qu’il présente comme « un intervenant régulier de la station ». Sa demande : citer les questions ou les relances qui étayeraient ses accusations de parti pris.

C’est une mise au défi journalistique classique : si le biais est dans les questions, montrez-les. Si le biais est dans la sélection de l’invité, montrez comment il s’est traduit à l’antenne. La tribune, elle, se fondait sur le choix de l’invité et le contexte, pas sur le contenu de l’entretien.

Ce qui reste en suspens.

Deux questions restent ouvertes. Première : la vidéo de Yebga. La station dit ne pas avoir pu en vérifier la date de façon indépendante. Si la vidéo date bien de septembre 2025, comme Yebga l’affirme, pourquoi circulait-elle la veille de l’émission ? Qui l’a remise en circulation, et dans quel but ? Seconde : la portée de l’interview. La journaliste a contesté une prémisse de son invité. Cela suffit-il à écarter l’accusation de biais ? La réponse appartient aux auditeurs, et à l’enregistrement.

Bojiko a choisi de le rendre public. C’est, en soi, un acte de transparence qui mérite d’être noté. Reste à savoir si Charles Ngah Nforgang acceptera le défi et produira les extraits qu’il estime compromettants.

La balle est dans son camp.

Qui est Cyrille Bojiko ?

Le directeur de publication de Radio Balafon, la station qui a diffusé l’interview de Dieudonné Yebga le 27 novembre 2026. Il a publié une déclaration le même jour pour répondre aux accusations de biais médiatique formulées par Charles Ngah Nforgang.

Qu’a répondu Radio Balafon aux accusations de biais médiatique ?

La station affirme que l’invitation de Yebga visait à clarifier une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, découverte la veille de l’émission. Elle reconnaît ne pas avoir pu dater cette vidéo de façon indépendante. Elle souligne que la journaliste a contesté une prémisse de son invité en direct, et met l’enregistrement intégral à disposition du public.

Pourquoi Dieudonné Yebga a-t-il été invité sur Radio Balafon le 27 novembre 2026 ?

Selon Cyrille Bojiko, pour expliquer aux auditeurs le décalage entre une vidéo circulant la veille (où Yebga dit rechercher « son militant » Maurice Kamto) et la déclaration de Yebga selon laquelle cette vidéo datait de septembre 2025.

La journaliste de Radio Balafon a-t-elle contesté Yebga en direct ?

Oui, selon le récit de Bojiko. Marie-Flore Amasana aurait contesté la prémisse de Yebga : puisqu’il n’avait pas lui-même investi Maurice Kamto, pourquoi aurait-il dû recevoir de lui une lettre de démission ?

Qui est Charles Ngah Nforgang ?

Un enseignant de journalisme et militant du MANIDEM. Il a publié une tribune le 27 novembre 2026 accusant Radio Balafon d’avoir instrumentalisé l’espace médiatique en invitant Dieudonné Yebga. Il est présenté par Bojiko comme un « intervenant régulier » de la station.

Qu’est-ce que le « biais médiatique » dont il accuse Radio Balafon ?

Selon sa tribune, une « distorsion, volontaire ou involontaire, dans la sélection, le traitement, la présentation ou la hiérarchisation de l’information ». Il en identifie quatre dans le cas Balafon-Yebga : sélection, cadrage, confirmation, attribution.

Yebga a-t-il été condamné pour avoir modifié les données du ministère ?

Nous n’avons pas connaissance d’une condamnation à ce sujet. L’accusation a circulé dans un audio viral, mais elle n’a pas été confirmée par une décision de justice à notre connaissance. Nous la rapportons comme allégation, pas comme fait établi.

Quelle est la prochaine étape ?

Charles Ngah Nforgang peut répondre à la demande de Bojiko en citant les questions ou relances qui, selon lui, étayent ses accusations. Et le Conseil électoral doit statuer sur les listes et candidatures du MRC et du MANIDEM pour les législatives.