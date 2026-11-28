Un an après avoir quitté Fresnes pour s’installer à Palaiseau, la Brasserie La SANAGA a tenu à célébrer cette nouvelle page de son histoire, placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la fidélité de sa clientèle.

Ce samedi 24 octobre 2026, l’établissement s’est paré de ses plus belles couleurs pour accueillir des invités de renom, des figures du paysage culturel de la diaspora, des amoureux du spectacle et des artistes de talent, à l’instar de Richard AMOUGOU.

Venus nombreux de Paris et de sa banlieue, les convives ont savouré un moment privilégié, entre plaisirs gastronomiques, rencontres chaleureuses et sonorités musicales, dans une atmosphère festive où l’élégance le disputait à la convivialité.

Au-delà de la célébration d’un anniversaire, cette soirée traduit la volonté de La SANAGA de s’inscrire durablement dans le paysage gastronomique et culturel francilien. Plus qu’un restaurant, l’établissement entend demeurer un lieu de rencontres, d’expression artistique et de valorisation des saveurs africaines.

Une belle aventure entrepreneuriale qui se poursuit désormais à Palaiseau, portée par la passion, le savoir-faire et la fidélité d’un public.

Revivez en images les temps forts de cette magnifique soirée, à travers le regard des Éditions SOPIEPROD Paris.

Contact: +336 63 18 54 74

SANAGA 2 RUE LEON BLUM; 91120 PALAISEAU