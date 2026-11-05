Cristiano Ronaldo a annoncé sa retraite internationale ce jeudi 5 novembre 2026. 234 sélections, 146 buts, un Euro, deux Ligues des nations. Mais une sortie marquée par un conflit avec Jorge Jesus.

Une vidéo, une lettre, et 23 ans qui basculent

Cristiano Ronaldo a choisi Instagram. Pas de conférence de presse, pas de stade, pas de foule. Une vidéo d'environ cinq minutes. Une lettre. Et une phrase qui ouvre la porte à tout ce qui va suivre.

« Aujourd'hui, mon voyage avec la sélection nationale arrive à sa fin ».

Il a 41 ans. Il porte le maillot du Portugal depuis août 2003. Il l'a porté 234 fois. Il a marqué 146 buts. Ce sont des records mondiaux pour un joueur masculin.

Mais ce qui frappe, ce n'est pas le chiffre. C'est le moment.

Ronaldo part quelques semaines après avoir quitté le rassemblement de la Seleção, le 30 septembre, à la veille d'un match contre le Danemark à Copenhague. Il part après avoir été sanctionné 30 jours de suspension, 255 euros d'amende, une décision que la Fédération portugaise a voulu symbolique mais qui n'a pas effacé la trace. Il part après avoir chargé son sélectionneur, Jorge Jesus, dans un réquisitoire accusant l'entraîneur d'avoir « trahi sa confiance ».

Il part, surtout, en devançant de vingt-quatre heures la liste définitive de Jorge Jesus pour les matches de Ligue des nations contre le Danemark et le pays de Galles.

Ce n'est pas une sortie qu'on avait imaginée pour le meilleur buteur de l'histoire des sélections.

Le conflit qui a tout précipité

Il faut remonter au mois de septembre pour comprendre. Ronaldo est laissé sur le banc face à la Norvège. Il entre en jeu ? Non. Il reste sur le terrain, à l'échauffement, sans jamais fouler la pelouse. Le geste est humiliant pour un joueur de son statut. Il quitte le camp d'entraînement. La Fédération ouvre une procédure. La sanction tombe : 30 jours, 255 euros.

Ronaldo s'excuse auprès des supporters et de ses coéquipiers. Mais il ne s'excuse pas auprès de Jorge Jesus. Au contraire. Dans un communiqué publié début octobre, il accuse le sélectionneur d'avoir « trahi sa confiance ». Il reproche à Jesus de l'avoir envoyé à l'échauffement sans le faire entrer, face à la Norvège.

Jorge Jesus, de son côté, n'a pas varié. « Le statut est une chose, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde », avait-il déclaré avant le départ de Ronaldo. « C'est moi qui décide ».

Deux hommes. Deux visions de l'autorité. Et un vestiaire qui n'a pas pu tenir.

Ce que Ronaldo laisse sur le terrain

Il serait tentant de résumer Ronaldo à ses 146 buts. Ce serait une erreur. Le chiffre est immense, mais il ne dit pas tout.

Il y a les six Coupes du monde. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Six éditions. Un record de longévité. Et un autre record : celui d'avoir marqué lors de chacune de ces six éditions, une première dans l'histoire du football masculin.

Il y a l'Euro 2016. Le seul grand trophée majeur du Portugal. Gagné contre la France, chez elle. Ronaldo sort sur blessure en finale, mais il soulève le trophée. C'est le sommet de sa carrière internationale.

Il y a les deux Ligues des nations. 2019. 2025. Des titres moins prestigieux, mais qui disent quelque chose : Ronaldo a continué à gagner, même quand le Portugal n'était plus favori.

Il y a, enfin, une absence qui pèse. Le Portugal n'a jamais gagné la Coupe du monde avec lui. En 2026, la Seleção a été éliminée en huitièmes de finale par l'Espagne, future championne, sur le score de 1-0. Ronaldo a marqué dans ce tournoi. Il a marqué dans tous les tournois. Mais il n'a pas soulevé la Coupe.

C'est peut-être ça, la vraie histoire. Un homme qui a tout gagné en club, qui a battu tous les records individuels, et qui s'en va avec un vide que personne ne pourra combler à sa place.

Une Fédération qui veut rattraper la sortie

La Fédération portugaise de football a réagi vite. Dans un communiqué publié ce jeudi, elle a salué « un leader inspirant, un exemple de dévouement et le symbole ultime de l'esprit de notre équipe nationale ». Elle a annoncé qu'un « hommage approprié » serait rendu à Ronaldo. Et elle a précisé sa volonté d'organiser « un événement durant lequel les supporters et le pays tout entier pourront applaudir et célébrer » celui qui a « tant apporté ».

Le président de la République, António José Seguro, a remercié Ronaldo sur Instagram : « Au nom du Portugal, je remercie Cristiano Ronaldo pour la manière dont il a représenté l'équipe nationale, inspiré le peuple portugais et porté haut les couleurs du Portugal à travers le monde ».

Le Premier ministre, Luís Montenegro, a écrit : « Ce que tu as accompli sur le terrain pour le Portugal résonnera à jamais ».

Bruno Fernandes, son coéquipier en sélection, a parlé d'« un privilège de partager de grands moments avec mon idole d'enfance ». Pepe, son compagnon de toujours, a résumé : « C'était bien plus que du football. Merci pour tout, Cris ».

Les hommages sont à la hauteur de la carrière. Mais ils ne répondent pas à la question que tout le monde se pose : est-ce que Ronaldo aurait pu partir autrement ?

La question qui reste

Ronaldo n'a pas pris sa retraite du football. Il continue en club, à Al-Nassr, en Arabie saoudite. Il lui reste 15 buts à marquer pour atteindre les 1 000 en carrière il en est à 985. Il a encore du temps. Il a encore faim.

Mais la page internationale est tournée. Et elle laisse un goût étrange.

D'un côté, un bilan sportif presque parfait : le meilleur buteur de l'histoire des sélections, le joueur le plus capé, un Euro, deux Ligues des nations, six Mondiaux.

De l'autre, une sortie qui ne ressemble pas à la légende. Un conflit avec un entraîneur qui n'a pas cédé. Un départ précipité, calculé, pour ne pas subir une absence dans une liste. Une suspension pour un geste d'humeur qui a écorné l'image.

Ronaldo n'a jamais su partir. Il a toujours voulu choisir le moment, le lieu, la manière. Cette fois, il a choisi le moment. Mais la manière lui a échappé.

Il reste une question, et elle est simple : le Portugal se souviendra-t-il de l'homme aux 146 buts, ou de l'homme qui a claqué la porte ?

La réponse dépendra de l'hommage à venir. Et du temps.

Quand Cristiano Ronaldo a-t-il annoncé sa retraite internationale ?

Le jeudi 5 novembre 2026. Il a publié une vidéo et une lettre sur ses réseaux sociaux.

Quel âge a-t-il ?

41 ans.

Combien de sélections et de buts a-t-il avec le Portugal ?

234 sélections et 146 buts. Ce sont des records mondiaux pour un joueur masculin.

Quels trophées a-t-il gagnés avec le Portugal ?

L'Euro 2016, la Ligue des nations 2019 et la Ligue des nations 2025.

A-t-il gagné la Coupe du monde ?

Non. Son meilleur résultat est une demi-finale en 2006. En 2026, le Portugal a été éliminé en huitièmes de finale par l'Espagne.

Pourquoi est-il parti maintenant ?

Il y a un contexte de conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus. Ronaldo a quitté le rassemblement en septembre après avoir été laissé sur le banc face à la Norvège. Il a été suspendu 30 jours et condamné à une amende de 255 euros. Il a ensuite accusé Jesus d'avoir « trahi sa confiance ». Il a annoncé sa retraite la veille de la liste définitive du sélectionneur.

Est-ce qu'il arrête complètement le football ?

Non. Il continue en club, à Al-Nassr. Il n'a pas annoncé sa retraite sportive totale.

Où en est-il de ses buts en carrière ?

Il en est à 985 buts officiels. Il lui en manque 15 pour atteindre les 1 000.

Le Portugal lui rendra-t-il hommage ?

La Fédération portugaise a annoncé qu'un « hommage approprié » serait organisé. Les modalités et la date n'ont pas été précisées au moment d'écrire.