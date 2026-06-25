CAEN : KRISTHIA LOVE embrase la Fête de la Musique et s'impose comme la nouvelle voix du Bikutsi en France

Caen (Calvados). Il y avait du monde, de l'ambiance et surtout une attente immense. Dans une ville où le public ne distribue pas les applaudissements par simple courtoisie, KRISTHIA LOVE a relevé son pari avec éclat. Pour son retour sur scène en, la chanteuse camerounaise a offert une prestation maîtrisée, intense et profondément émouvante lors de la traditionnelle Fête de la Musique.

Dès les premières notes, l'artiste a imposé son univers. Portée par son titre phare, véritable plaidoyer pour la paix au Cameroun, KRISTHIA LOVE a su toucher les cœurs en mêlant émotion, puissance vocale et authenticité. Un message fort qui a trouvé un écho auprès d'un public attentif, sensible à la sincérité de son interprétation.

Sans jamais relâcher l'intensité, la diva du Bikutsi a ensuite déroulé trois autres titres, confirmant toute l'étendue de son talent. Sa présence scénique, son aisance et sa proximité avec les spectateurs ont progressivement conquis une assistance venue en nombre célébrer la musique sous toutes ses formes.

Cette édition de la Fête de la Musique a également réuni plusieurs figures de la scène camerounaise, parmi lesquelles Vanister, Ekeg's et d'autres artistes de renom. Mais au fil de la soirée, KRISTHIA LOVE a su se démarquer, transformant sa prestation en l'une des belles révélations de l'événement.

Pour ceux qui la découvraient pour la première fois, ce fut une véritable surprise. Pour ses admirateurs, une confirmation : l'artiste franchit un nouveau cap dans son parcours. Son énergie communicative, son charisme naturel et la qualité de son répertoire laissent entrevoir un avenir prometteur, bien au-delà des frontières camerounaises.

À Caen, KRISTHIA LOVE n'a pas seulement chanté. Elle a créé un moment de partage, porté haut les couleurs du Bikutsi et démontré que cette musique traditionnelle, lorsqu'elle est interprétée avec passion et modernité, possède une portée universelle.

Une prestation remarquée, des applaudissements nourris et un public conquis : tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette soirée un tournant dans son aventure artistique.

Une certitude demeure : la pépite du Bikutsi poursuit son ascension, et son histoire avec le public franco-camerounais ne fait que commencer.