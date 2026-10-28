Loin des rives du Wouri, la mémoire des peuples de l’eau continue de vivre et de rassembler. Le 28 novembre 2026, Argenteuil, en Île-de-France, accueillera la Nuit de la tradition Sawa. Une célébration placée sous le signe du Ngondo, de la transmission et du rassemblement de la diaspora.

« EPENE », l’éveil d’un peuple. Le thème de cette édition porte une ambition : faire vivre un héritage culturel et lui donner toute sa place auprès des nouvelles générations. Dans la diaspora, où les parcours se croisent et les identités se construisent entre plusieurs horizons, cette rencontre entend rappeler la force des racines et le sens du collectif.

Au cœur de cette festivité, le Ngondo sera célébré comme un lien entre les générations, une mémoire partagée et une invitation à se retrouver autour de la culture Sawa.

Danses traditionnelles, défilé de mode traditionnelle et élection de Miss Ngondo rythmeront le programme. Autant de temps forts pour mettre à l’honneur les expressions artistiques, les tenues et les savoir-faire qui font la richesse de ce patrimoine.

La scène musicale promet également de belles retrouvailles. Guy Dooh, Nadia Ewande et le doyen Henry Njoh figurent parmi les artistes annoncés. La présence très attendue de ce dernier donnera une résonance particulière à cette rencontre entre mémoire musicale et célébration populaire.

À travers cette Nuit de la tradition Sawa, les organisateurs souhaitent fédérer la diaspora autour d’un héritage à partager et à transmettre. Une ambition qui donne tout son sens au thème « EPENE » : un éveil qui se nourrit de la connaissance de soi et se prolonge dans la rencontre avec les autres.

Rendez-vous le 28 novembre 2026, au 17, rue Jean-Pierre Timbaud, à Argenteuil. Une nuit pour célébrer la culture Sawa, renouer les liens et faire entendre, au-delà des frontières, la voix des peuples de l’eau.

Contact et réservation: +336 20 46 96 46; +336 52 38 71 31; +337 89 78 30 09; +352 661 752 308