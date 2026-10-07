Gisèle Pouhe Njall, d'origine camerounaise, élue députée de Rosemont sous Québec solidaire. Retour sur un parcours hors du commun, du journalisme à l'Assemblée.

Arrivée de France il y a 18 ans, citoyenne depuis 2023, Gisèle Pouhe Njall devient députée de Rosemont et fait entendre une voix nouvelle à l'Assemblée nationale du Québec.

Gisèle Pouhe Njall est la nouvelle députée de Rosemont à l'Assemblée nationale du Québec. Le 5 octobre 2026, la candidate de Québec solidaire a remporté la circonscription face au comédien Pierre-Luc Brillant, pourtant donné favori par les sondages.

Elle votait pour la première fois à une élection provinciale. Et c'est son propre nom qu'elle a glissé dans l'urne.

" C'est un peu fou de se dire que, quoi qu'il arrive, j'aurais voté pour moi la première fois ", confie-t-elle au Devoir.

Derrière cette anecdote, une réalité politique. Rosemont était un bastion péquiste avant 2018. Québec solidaire l'avait ravi. Il fallait le défendre. C'est une novice, une femme, une immigrée camerounaise, qui a tenu la ligne.

Un bastion à défendre

Rosemont n'était pas acquis d'avance. En novembre 2025, Vincent Marissal, député solidaire depuis 2018, claque la porte de Québec solidaire après avoir été surpris en train de discuter avec le Parti québécois. Il tente ensuite de se présenter pour le PQ dans Taschereau. Sans succès.

Le parti se retrouve sans candidat dans une circonscription qu'il doit défendre. Rosemont était un bastion péquiste avant 2018. Les troupes de Paul St-Pierre Plamondon espéraient bien reprendre ce siège.

Québec solidaire mise alors sur Gisèle Pouhe Njall. Le 21 juillet 2026, les membres locaux du parti la désignent à l'unanimité.

De Paris à Montréal

Gisèle Pouhe Njall est née dans la région parisienne. D'origine franco-camerounaise, elle arrive à Montréal en 2008, à 18 ans, pour étudier le journalisme.

Ce qui devait être un séjour temporaire devient une vie. Elle s'installe à Rosemont, y élève sa famille. Elle obtient un baccalauréat en journalisme, mais choisit le milieu communautaire plutôt que les salles de rédaction.

Pendant plus d'une décennie, elle travaille auprès d'organismes jeunesse, coordonne un programme de lutte au décrochage scolaire, cofonde le Projet Noor. Elle étudie ensuite le développement économique communautaire pour renforcer son expérience de terrain.

Depuis 2024, elle dirige le Collectif Social, un organisme qui travaille avec des établissements postsecondaires et des milieux festifs pour prévenir les violences sexuelles chez les 18 à 35 ans.

Elle est devenue citoyenne canadienne en 2023. Le 5 octobre 2026, elle votait pour la première fois à une élection provinciale.

Une campagne dans l'ombre

Les projections annonçaient une lutte serrée. Pierre-Luc Brillant, comédien connu, portait les couleurs du Parti québécois. Il était donné favori dans plusieurs sondages.

Gisèle Pouhe Njall a fait campagne sur des thèmes qui la touchent personnellement. La crise du logement. Les déserts alimentaires dans l'est de Rosemont. L'éducation. La place des symboles religieux dans la société.

" Ça vient me chercher parce que je trouve qu'on touche à un aspect vraiment tangible de la dignité humaine ", dit-elle à propos du logement.

Le 5 octobre, les résultats tombent. Québec solidaire obtient 39,22 % des voix. Le PQ 27,92 %. Le Parti libéral 19,86 %. Une avance nette.

L'afro comme symbole

Gisèle Pouhe Njall ne cache pas ses différences. Elle les revendique.

" J'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux de gens qui me disent : 'C'est la première fois qu'on voit une candidate avec un afro sur la tête'. Ce n'est pas rien ", raconte-t-elle.

Elle croit que son accent parisien et son apparence sont des atouts dans une circonscription multiethnique. Son afro, dit-elle, a une valeur de symbole.

Sur la question de sa légitimité, elle répond sans détour : " Je suis chez moi. Et si tu es chez toi, tu es légitime d'avoir ta voix. Ça fait 18 ans que je vis ici, je pense que j'ai fait mes armes. "

Les priorités de la nouvelle députée

Gisèle Pouhe Njall arrive à l'Assemblée nationale avec un mandat clair. La lutte contre le coût de la vie, l'accès au logement abordable et la protection du pouvoir d'achat figurent en tête de ses priorités.

Elle veut défendre des solutions concrètes pour que les familles puissent répondre à leurs besoins essentiels. " Un travail constant de s'assurer de toujours comprendre ce qu'ils vivent ", résume-t-elle.

Sur la place des symboles religieux, elle prône le dialogue. " Il faut qu'on arrive à mettre en place des choses qui font que les gens arrivent à vivre ensemble, à se comprendre ".

Un symbole pour les communautés

L'élection de Gisèle Pouhe Njall dépasse le cadre de Rosemont. Elle devient l'une des premières femmes noires à siéger à l'Assemblée nationale du Québec pour Québec solidaire.

Son parcours, de Paris à Montréal, du journalisme au communautaire, de l'immigration à la citoyenneté, puis à la députation, résonne auprès des communautés culturelles.

" Une nouvelle ère politique s'ouvre à Rosemont ".

Ce qui attend la nouvelle députée

Gisèle Pouhe Njall entre à l'Assemblée nationale dans un contexte difficile. Québec solidaire a perdu trois circonscriptions lors de ce scrutin. La formation de gauche doit reconstruire.

Elle aura la tâche de succéder à Vincent Marissal, un député expérimenté qui a marqué Rosemont pendant huit ans. Mais elle incarne autre chose. Une génération nouvelle. Une diversité qui ne se revendique pas comme un argument électoral, mais comme une évidence.

" Le 5 octobre, n'oubliez pas d'aller voter ", disait sa page de campagne.

Le 5 octobre, les électeurs de Rosemont ne l'ont pas oublié.

Qui est Gisèle Pouhe Njall ?

C'est la nouvelle députée de Rosemont à l'Assemblée nationale du Québec. Elle est d'origine franco-camerounaise, arrivée à Montréal en 2008. Elle dirigeait le Collectif Social, un organisme de prévention des violences sexuelles.

Quel parti représente-t-elle ?

Québec solidaire (QS), le parti de gauche.

Combien de voix a-t-elle obtenues ?

Elle a remporté la circonscription avec 39,22 % des voix, contre 27,92 % pour le Parti québécois et 19,86 % pour le Parti libéral.

Pourquoi son élection est-elle historique ?

Elle devient l'une des premières femmes noires à siéger à l'Assemblée nationale du Québec pour Québec solidaire. Elle votait pour la première fois à une élection provinciale.