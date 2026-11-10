Paul Biya a signé le décret convoquant le corps électoral pour le 7 février 2027. Après deux prorogations de mandat, les députés et maires sortants, invisibles pendant plus de cinq ans, redécouvrent leurs circonscriptions. La saison de la « tartuferie » peut commencer.

Le décret qui réveille les absents

Lundi 9 novembre 2026, 20 heures. La voix du speaker de la CRTV résonne dans les radios et sur les téléphones. Paul Biya a signé le décret. Le corps électoral est convoqué pour le dimanche 7 février 2027.

La nouvelle était attendue. Elle était même redoutée. Car avec cette signature, un compte à rebours s'enclenche. Et pour les élus sortants, il sonne comme un réveil brutal.

Depuis février 2020, date des dernières élections législatives et municipales, les députés et les conseillers municipaux n'ont pas été renouvelés. Leurs mandats, initialement de cinq ans, ont été prorogés à deux reprises. Une première fois jusqu'en mars 2026. Puis une seconde fois, par une loi votée en mars 2026 pour les députés (jusqu'au 20 décembre 2026) et par un décret présidentiel du 4 mai 2026 pour les conseillers municipaux (jusqu'au 28 février 2027).

Cinq ans. Cinq ans sans élection. Cinq ans pendant lesquels les électeurs ont vu leurs représentants s'éloigner, parfois disparaître. Et soudain, le 7 février 2027 devient une réalité. La campagne qui s'ouvre sera celle de tous les dangers pour ceux qui ont gouverné sans rendre de comptes.

« La saison du mensonge et de la tartuferie »

La formule est de Jean-Bruno Tagne, journaliste camerounais. Elle a été publiée sur ses réseaux sociaux quelques heures après la lecture du décret. Elle dit tout.

« Le corps électoral est convoqué pour le 7 février 2027. Les maires et les députés sortants, que vous n'avez pas vus pendant plus de cinq ans, vont maintenant sortir du bois », écrit-il. Avant d'ajouter : « La saison du mensonge et de la tartuferie est officiellement ouverte ».

Le mot « tartuferie » n'est pas anodin. Il renvoie à l'hypocrisie, à la fausse dévotion, aux apparences trompeuses. Il suggère que ce qui s'annonce n'est pas une campagne électorale, mais une opération de comédie. Les élus qui n'ont pas été vus pendant cinq ans vont soudain parcourir les quartiers, couper des rubans, promettre des routes, des écoles, des dispensaires. Ils vont serrer des mains, écouter des doléances, promettre de revenir.

Et puis, le 8 février 2027, ils disparaîtront de nouveau. Jusqu'au prochain cycle.

Les chiffres de l'absence

Les données précises sur l'absentéisme parlementaire au Cameroun ne sont pas publiées de manière systématique. Mais les signaux sont là.

En mars 2026, Théodore Datouo, le nouveau président de l'Assemblée nationale, a fait de la lutte contre l'absentéisme son cheval de bataille. Dans son discours de clôture de la session, il a prévenu : « Discipline, assiduité, efficacité et compétences. » Et il a souligné que sous son prédécesseur, Cavayé Yégué Djibril, « l'absentéisme et l'indiscipline s'étaient enracinés » dans l'institution.

Cavayé Yégué Djibril a présidé l'Assemblée nationale pendant plus de trois décennies. Il a été remplacé en mars 2026. Son départ a été présenté comme une rupture. Mais il dit quelque chose de plus profond : pendant des années, l'absentéisme a été toléré, organisé, presque institutionnalisé. Les députés pouvaient ne pas venir. Ils pouvaient ne pas parler. Ils pouvaient ne pas rendre de comptes.

Les maires, entre bilans et soupçons

Du côté des communes, le tableau n'est pas plus reluisant.

À Douala, Roger Mbassa Ndine a présenté en juin 2026 le bilan de sa mandature, mettant en avant les infrastructures routières, l'assainissement urbain, le drainage des eaux pluviales. À Yaoundé IV, Gabriel Bihina Effila a inauguré une radio communale et étendu l'hôtel de ville. À Douala Ier, le budget communal est passé de 1,6 milliard à plus de 3 milliards de francs CFA.

Mais à côté de ces bilans, il y a les critiques. À Dschang, le maire a été critiqué pour avoir investi plus de 100 millions dans la rénovation de l'hôtel de ville et l'achat d'un véhicule de luxe, tandis que des boutiques et des maisons étaient détruites. Ailleurs, des maires sont accusés de « gestion obscure », de « non-maîtrise de l'eau », de « manque d'infrastructures ».

Tous les maires ne sont pas logés à la même enseigne. Mais tous savent une chose : le 7 février 2027, ils devront rendre des comptes.

Une élection sous tension

Le double scrutin de 2027 ne se déroule pas dans un vide politique.

Il intervient un peu plus d'un an après la présidentielle d'octobre 2025, remportée frauduleusement par Paul Biya avec 53,66 % des voix. L'opposition a recueilli plus de 45 % des suffrages, et a contesté les résultats. Les manifestations qui ont suivi ont été réprimées. Selon Human Rights Watch, près de 2 000 personnes ont été arrêtées.

Le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) d'Issa Tchiroma Bakary, arrivé deuxième à la présidentielle, a été suspendu pour trois mois fin octobre 2026. Une suspension qui court jusqu'à fin janvier 2027, soit juste avant le scrutin. Officiellement, le ministère de l'Administration territoriale invoque des « troubles graves à l'ordre public » et un « appel à l'insurrection ».

Le RDPC, au pouvoir, contrôle 152 des 180 sièges de l'Assemblée nationale. Il contrôle également les grandes métropoles. Mais il sait que la légitimité de 2027 sera scrutée. Et que les électeurs, échaudés par les contestations de 2025, pourraient bouder les urnes.

Ce que les électeurs doivent retenir

Le 7 février 2027, les Camerounais ne choisiront pas seulement des députés et des maires. Ils trancheront entre deux visions de la représentation.

D'un côté, celle d'élus qui ont gouverné par l'absence, qui ont prorogé leurs propres mandats, qui ont toléré que l'Assemblée nationale fonctionne à vide et que les communes soient gérées comme des fiefs.

De l'autre, celle d'électeurs qui savent que la campagne qui s'ouvre est une parenthèse. Que les promesses faites aujourd'hui seront oubliées demain. Que la seule chose qui compte, c'est ce qui se passe après.

Jean-Bruno Tagne a raison sur un point : la saison du mensonge est ouverte. Mais elle ne durera pas. Le 7 février 2027, les masques tomberont. Et les élus fantômes redeviendront ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être : des élus qui rendent des comptes.

C'est quoi, le « 7 février 2027 » ?

C'est la date fixée par décret présidentiel pour les élections législatives et municipales au Cameroun. Les électeurs éliront leurs députés et leurs conseillers municipaux.

Pourquoi les mandats ont-ils été prorogés ?

Officiellement, pour des raisons logistiques et pour permettre l'organisation du scrutin dans de bonnes conditions. Les élections ont été reportées deux fois. Les mandats des élus ont été prolongés en conséquence.

Les députés et maires sortants ont-ils vraiment disparu pendant cinq ans ?

Pas tous, mais le phénomène d'absentéisme est documenté. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a lui-même reconnu que l'absentéisme s'était « enraciné » sous son prédécesseur. Pour les maires, les bilans sont contrastés : certains ont réalisé des infrastructures, d'autres sont critiqués pour leur gestion.

Qui est Jean-Bruno Tagne ?

Un journaliste et analyste politique camerounais. Il s'est fait connaître par ses éditoriaux et ses interventions sur les réseaux sociaux. Sa formule sur « la saison du mensonge et de la tartuferie » a été largement reprise.

Le FSNC peut-il participer au scrutin ?

Le FSNC a été suspendu pour trois mois, jusqu'à fin janvier 2027. Il a annoncé son intention de boycotter les scrutins. Sa participation est donc très incertaine.

Les élections seront-elles transparentes ?

C'est la grande question. Le fichier électoral compte 8 238 778 inscrits selon les données provisoires d'ELECAM. Mais l'opposition conteste sa fiabilité. Et le contexte post-présidentielle de 2025 reste tendu.