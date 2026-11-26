La Banque Mondiale vient de publier la 5e édition de son rapport sur la situation économique du Cameroun : Combler l'écart entre ambition et réalité, les options de financement du développement au Cameroun.

100 pages. Un diagnostic sans concession. Et une alerte : le pays n'est pas en crise de dette, mais en crise d'espace budgétaire.

Une croissance qui ne suffit plus

Le rapport de la Banque Mondiale le dit dès les premières pages : l'économie camerounaise a fait preuve de résilience en 2025, mais elle a abordé 2026 dans un environnement nettement plus difficile.

La croissance est restée positive, autour de 3,2 pour cent à 3,5 pour cent, tirée par les services et les industries manufacturières. Mais elle est restée inférieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, qui est de 4,1 pour cent.

Surtout, elle est insuffisante pour réduire sensiblement la pauvreté, créer suffisamment d'emplois et soutenir les ambitions de la Stratégie Nationale de Développement 2030, la SND30.

La pauvreté reste, selon les mots de la Banque Mondiale, obstinément élevée.

En parallèle, la production d'hydrocarbures recule, les exportations s'affaiblissent, et les infrastructures publiques sont contraintes.

Le vrai problème n'est pas la dette, c'est son coût

C'est le point central du rapport de la Banque Mondiale, et le plus nouveau.

L'encours de la dette camerounaise reste inférieur au seuil de convergence de la CEMAC. Le Cameroun n'est donc pas officiellement surendetté.

Mais le service de la dette explose.

Charges d'intérêts en forte hausse. Échéances de la dette intérieure qui se raccourcissent. Besoins de refinancement massifs, surtout en 2026 et 2027. Arriérés intérieurs qui s'accumulent. Recettes budgétaires trop faibles.

Résultat : l'État paie ses créanciers avant de payer pour l'éducation, la santé, la protection sociale ou les routes.

Le service de la dette évince les dépenses sociales et d'investissement. Le Cameroun n'a plus d'espace budgétaire.

Un contexte mondial qui aggrave tout

2026 a été une année difficile pour le monde entier, et le Cameroun n'y a pas échappé.

Le rapport de la Banque mondiale cite :

- Le conflit au Moyen-Orient début 2026 : hausse des cours du pétrole, du gaz et des engrais

- La hausse des coûts des carburants et des transports au Cameroun

- Des pressions inflationnistes plus fortes que prévu

- Le durcissement des conditions de financement extérieur

- La baisse de l'aide publique au développement

- Le phénomène El Niño : baisse de la production agricole, insécurité alimentaire, inondations

Le déficit commercial s'est creusé. Le déficit budgétaire reste élevé.

Les 4 piliers proposés par la Banque Mondiale

La Banque Mondiale ne se contente pas de critiquer. Elle propose un programme en 4 actions qui se renforcent mutuellement.

1. Rétablir l'espace budgétaire et la crédibilité

Adopter un cadre budgétaire à moyen terme crédible. Élargir l'assiette fiscale et mieux faire respecter l'impôt, au lieu d'augmenter les taux. Remplacer les subventions généralisées et inefficaces, comme les subventions aux carburants, par des dispositifs mieux ciblés vers les pauvres. Augmenter les budgets pour l'éducation, la santé et la protection sociale. Mieux gérer la trésorerie, et prévoir explicitement les arriérés, les crédits de TVA et les dettes des entreprises publiques.

2. Réduire les coûts de financement

Créer une unité risques et gestion actif-passif dans l'administration de la dette. Publier régulièrement les progrès par rapport à la stratégie de gestion de la dette. Mieux contrôler les garanties et les passifs contingents. Privilégier les financements concessionnels et à plus longue échéance.

3. Mieux gérer l'investissement public

C'est un point clé, qui parle directement aux communes.

L'investissement public est en recul. Des volumes importants de financements engagés restent non décaissés. Les projets sont mal préparés, les marchés publics prennent du retard.

La solution proposée : une base de données unique de tous les projets, un tableau de bord des projets lents, des revues de portefeuille régulières, annuler ou restructurer les projets faibles, et ne plus inscrire au budget des projets insuffisamment préparés.

4. Mobiliser les capitaux privés

L'investissement privé reste inférieur à celui des pays comparables. Il faut améliorer le climat des affaires, l'exécution des contrats, réduire les coûts du commerce, développer les marchés de capitaux et l'accès des PME au financement à long terme, et rendre les PPP plus efficaces.

Plus la gouvernance des entreprises publiques : clarifier ce que l'État veut vraiment posséder, et réduire les risques budgétaires qu'elles font peser sur l'État.

La conclusion qui fait mal

La Banque mondiale prévient : même si ces mesures sont résolument mises en œuvre, cela ne permettrait pas de combler entièrement les besoins de financement du Cameroun en matière d'infrastructures et de capital humain tant que le service de la dette restera élevé.

L'objectif immédiat, dit-elle, n'est pas de tout résoudre. C'est de renforcer la crédibilité, améliorer l'exécution, et accroître l'impact de chaque franc disponible, pour créer avec le temps les conditions de réformes plus vastes.

En clair : le Cameroun a l'ambition de la SND30, mais il n'a plus les moyens de la financer comme avant. Il faut choisir, prioriser, et mieux dépenser.

À quelques semaines des élections législatives et municipales du 7 février 2027, ce rapport de la Banque Mondiale pose une question à tous les candidats, du maire au député : avec quel argent allez-vous financer vos promesses ?