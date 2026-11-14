À trois mois du double scrutin, des obstacles administratifs systématiques bloquent les candidatures de l’opposition pendant que le ministre de l’Administration territoriale garde le silence.

Où est donc passé Paul Atanga Nji ?

Depuis le 9 novembre 2026, les candidats à l’élection législative et municipale du 7 février 2027 ont commencé à déposer leurs dossiers. Et depuis cette date, des rapports convergent décrivent les mêmes scènes : des sous-préfets qui refusent de signer, des maires qui traînent, des agents des impôts qui réclament des pièces non prévues par la loi. Toujours pour les mêmes candidats : ceux de l’opposition.

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, aime se présenter comme le garant de l’application rigoureuse des textes. Sa signature suspend le FSNC d’Issa Tchiroma pour trois mois, une sanction qui couvre exactement la période de dépôt des candidatures. Mais quand des sous-préfets et des maires sont accusés de bloquer des dossiers de l’opposition, le même homme ne signe plus rien. Ne dit plus rien.

La question n’est pas rhétorique : l’application de la loi est-elle à géométrie variable ?

Le mécanisme du blocage, documenté

Le Social Democratic Front a écrit au ministre. Une lettre de quatre pages, datée du 12 novembre, signée Louis-Marie Kakdeu, président de la commission électorale du parti. Objet : « Protestation contre le mécanisme de fraude électorale mis en place lors de la signature des pièces exigibles pour les dossiers de candidature. »

Le SDF décrit un système. Le calendrier est serré : quinze jours pour constituer les dossiers, date limite le 24 novembre 2026. Pour le parti, « la lenteur constatée dans les services chargés de délivrer, de signer ou de légaliser les pièces s’apparente à un mécanisme d’exclusion ».

À Loum, dans le Moungo, le sous-préfet exigerait des factures d’électricité et d’eau, des contrats de bail ou des titres fonciers pour délivrer une attestation de résidence. Le SDF objecte que la loi ne prévoit pas ces conditions. Et que 40 % des Camerounais n’ont pas accès à l’électricité. Que 47 % n’ont pas d’eau potable. Que plus de 90 % des épouses et des jeunes vivant chez leurs parents n’ont aucun de ces documents.

La lettre n’est pas une déclaration politique. C’est un document administratif, avec cachet et signature. Il est adressé au ministre.

Massangam : le refus au nom du ministre

Le 11 novembre, un autre cas remonte. Le sous-préfet de Massangam, dans le Noun, refuse de signer les documents des militants du MRC. Le motif invoqué, selon des sources proches du parti : le ministre Atanga Nji n’a pas encore reconnu le nouveau présidium du MRC, issu de la convention du 17 octobre 2026.

Le stratagème décrit par le MRC est simple. Laisser planer le doute sur la reconnaissance des instances du parti jusqu’à l’ouverture du dépôt des candidatures. Puis, au moment fatidique, signifier la non-reconnaissance. Résultat : le parti est exclu de la course sans qu’aucun décret de suspension n’ait été pris. Une mise à mort politique par obstruction, sans trace officielle.

Le précédent FSNC : quand la sanction tombe vite

Le 27 octobre 2026, Paul Atanga Nji signe un arrêté. Le FSNC est suspendu pour trois mois. Motifs invoqués : appels à l’insurrection, menaces à l’intégrité territoriale. La sanction est immédiate. Elle court jusqu’à fin janvier 2027. Elle couvre toute la période de dépôt des candidatures.

Le message est clair : quand le pouvoir veut sanctionner, il sait signer vite.

Pour les sous-préfets qui bloquent, pour les maires qui traînent, pour les agents des impôts qui exigent des pièces non prévues, aucune sanction n’est annoncée. Aucune enquête publique. Aucun arrêté.

Le silence n’est pas une absence de décision. C’est une décision.

ELECAM : la reconduction qui verrouille

Le 9 novembre 2026, le même jour où le corps électoral est convoqué, Paul Biya signe un autre décret. Enow Abrams Egbe est reconduit à la tête d’ELECAM. La vice-présidente aussi. Dix membres du Conseil électoral également. Pour quatre ans.

La décision n’est pas anodine. ELECAM doit publier le calendrier détaillé, afficher les listes électorales, recevoir les candidatures, superviser le vote. La liste électorale nationale, elle, reste contestée. Une plainte a été déposée pour obliger ELECAM à la rendre publique.

Le MRC, dans sa déclaration du 11 novembre, rappelle que le Code électoral garantit la gratuité des actes nécessaires aux candidatures. L’article 295 dispose que les actes judiciaires en matière électorale sont dispensés de timbre. Le parti exhorte ses militants à faire établir des constats d’huissier pour chaque refus.

Une cellule juridique a été activée. Les preuves sont centralisées. Identité de l’autorité. Date. Pièce refusée. Constat.

Ce que cela dit du scrutin de 2027

Le RDPC redoute de perdre une partie de sa suprématie. C’est Jeune Afrique qui l’écrit. La présidentielle de 2025 a laissé des traces. La colère populaire est palpable. Les blessures ne sont pas refermées.

Alors la machine administrative se met en marche. Pas pour gagner. Pour empêcher que l’autre puisse se présenter.

Le paradoxe est là. Un ministre qui suspend un parti en trois jours ne trouve pas une heure pour condamner des sous-préfets qui bloquent des dossiers. Un pouvoir qui parle de transparence reconduit la même équipe électorale sans débat public. Une opposition qui dénonce des blocages est sommée de fournir des preuves, tandis que les preuves s’accumulent dans les lettres adressées au ministre.

La balle est dans le camp d’Atanga Nji. Elle y est depuis le 9 novembre.

Le double scrutin aura lieu le 7 février 2027. La question n’est plus de savoir s’il se tiendra. Elle est de savoir dans quelles conditions les Camerounais y arriveront.

Pourquoi l’opposition n’arrive pas à déposer ses dossiers au Cameroun ?

Parce que, selon les partis concernés, les pièces qu’on leur demande ne sont pas celles que prévoit la loi. À Loum, on réclame une facture d’électricité ou d’eau pour prouver qu’on habite chez soi. Sauf que 40 % des Camerounais n’ont pas l’électricité. Et que beaucoup de gens vivent chez leurs parents, sans bail ni titre foncier à leur nom. Résultat : le dossier est incomplet, pas par mauvaise foi, mais parce que la pièce demandée n’existe pas dans leur situation.

C’est qui Paul Atanga Nji ?

C’est le ministre de l’Administration territoriale. Il a autorité sur les sous-préfets et les gouverneurs. C’est lui qui signe les arrêtés de suspension des partis politiques et des associations. Il se présente volontiers comme le défenseur de l’application stricte de la loi. Sur les blocages de dossiers de l’opposition, il n’a pas publié de communiqué.

Quand ont lieu les élections au Cameroun en 2027 ?

Le double scrutin législatif et municipal est fixé au 7 février 2027. Le corps électoral a été convoqué le 9 novembre 2026. Le dépôt des dossiers de candidature se fait du 9 au 24 novembre 2026. C’est court : quinze jours.

C’est quoi le « double scrutin » du 7 février 2027 ?

C’est le nom donné à l’organisation, le même jour, des élections législatives (pour élire les députés à l’Assemblée nationale) et des élections municipales (pour élire les conseillers municipaux). Les deux scrutins mobilisent les mêmes électeurs et la même administration.

Pourquoi le FSNC a été suspendu ?

Le 27 octobre 2026, Paul Atanga Nji a signé un arrêté suspendant le Front Social pour la Nouvelle Citoyenneté (FSNC), le parti d’Issa Tchiroma Bakary, pour trois mois. Motifs invoqués : appels à l’insurrection et menaces à l’intégrité territoriale. La suspension court jusqu’à fin janvier 2027 soit exactement la période de dépôt des candidatures.

Est-ce que la liste électorale est publiée au Cameroun ?

Non, elle reste contestée. Une plainte a été déposée pour obliger ELECAM à la rendre publique. Le MRC et d’autres partis estiment que l’absence de publication ouvre la porte à des fraudes. ELECAM n’a pas rendu public l’intégralité de la liste au moment où nous écrivons.

Qu’est-ce que je risque si un sous-préfet refuse de signer mon dossier ?

Rien, si ce n’est de ne pas pouvoir vous présenter. C’est tout le problème. Le Code électoral garantit la gratuité des actes nécessaires aux candidatures, mais il ne prévoit pas de sanction automatique quand un agent refuse ou traîne. La seule arme pratique, c’est le constat d’huissier : faire constater le refus par un officier ministériel, avec la date, l’heure, l’identité de l’agent et la pièce refusée.

Comment prouver qu’on m’a bloqué ?

Trois choses. Un constat d’huissier, si vous pouvez en payer un. Une photo ou une vidéo du guichet et de la pièce refusée. Et un écrit : un courrier déposé à la sous-préfecture, avec accusé de réception. Le MRC a activé une cellule juridique pour centraliser ces preuves. Le SDF, lui, a choisi la voie institutionnelle : une lettre au ministre.

Atanga Nji a répondu aux accusations ?

Non. Au moment d’écrire ces lignes, le ministère de l’Administration territoriale n’a publié aucun communiqué sur les cas de Loum et de Massangam. Nous n’avons pas pu obtenir de réponse du cabinet du ministre avant publication. Si une réponse nous parvient, cet article sera mis à jour.

Les élections de 2027 seront-elles crédibles ?

C’est la question que tout le monde pose et à laquelle personne ne peut répondre à la place des électeurs. Ce qui est documenté, c’est que les conditions de dépôt des candidatures sont contestées par au moins deux partis, que la liste électorale n’est pas publiée dans son intégralité et que l’équipe dirigeante d’ELECAM vient d’être reconduite sans débat public. Ce sont des faits. La conclusion, elle, vous appartient.