C'était à l'occasion de la cérémonie d’ouverture ce 25 novembre du Youth Connekt Africa Summit 2026, organisé au Kigali Convention Centre au Rwanda sous le thème « Shaping the Generational Mission ».

En effet, cette rencontre constitue une occasion importante de renforcer les synergies entre les nations africaines et de réfléchir aux initiatives susceptibles de favoriser le développement du continent Africain.

Pour sa première participation à ce sommet entant que Président de la chambre des icônes de l’Entreprenariat jeune du Cameroun, il a porté un plaidoyer en faveur d'une meilleure reconnaissance des acteurs et des biens culturels africains à l'échelle continentale.

Dans son intervention, il a particulièrement interpellé le Président de la République du Rwanda, Son Excellence Paul Kagame, sur les enjeux liés à la circulation des acteurs et des productions culturelles et créatives entre les pays africains.

Au cœur de son plaidoyer figure une préoccupation majeure : faciliter la mobilité des professionnels des Industries culturelles et créatives (ICC), tout en favorisant une meilleure reconnaissance de leur travail et de leurs productions au-delà des frontières nationales.

Pour Isidore TAMEU, le développement du secteur culturel africain ne saurait se limiter à la valorisation des talents dans leurs pays respectifs. Il nécessite également la mise en place de mécanismes favorisant les échanges, la mobilité, la coopération et l'accès aux différents marchés du continent.

Cette démarche interpelle sur la nécessité d'une véritable dynamique de coopération africaine dans un secteur qui constitue un levier important de création d'emplois, d'entrepreneuriat, de transmission des identités et de rayonnement du continent.

En adressant ce plaidoyer au Président de la République du Rwanda, S.E Paul Kagame, Isidore TAMEU met ainsi en lumière le rôle que peuvent jouer les dirigeants africains et les institutions continentales, notamment l'Union Africaine, dans la construction d'un environnement plus favorable aux professionnels de la culture.

Au-delà de cette intervention, c'est toute la question de la place des Industries culturelles et créatives dans l'intégration africaine qui est posée : comment construire un marché culturel continental où les talents, les œuvres et les biens culturels peuvent circuler et être reconnus à leur juste valeur ?

Ce plaidoyer porté ce jour, vient ainsi rappeler que la culture doit occuper une place centrale dans les stratégies d'intégration africaine, en offrant aux acteurs des Industries culturelles et créatives de meilleures perspectives de mobilité, de reconnaissance et de développement à l'échelle continentale.

Le Youth Connekt Africa Summit 2026, qui réunit à Kigali des acteurs institutionnels, des entrepreneurs et des jeunes venus de différents pays du continent, se poursuit jusqu'au 27 novembre prochain.