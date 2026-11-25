L’ancien président du MRC a déposé sa candidature dans le département qui abrite la capitale, avec une liste de sept noms pour sept sièges. Un geste stratégique qui transforme les législatives de 2027 en duel national.

Maurice Kamto candidat dans le Mfoundi : sept noms, sept sièges, un pari politique qui défie le RDPC sur ses terres. Récit d’un coup de théâtre.

L’homme est arrivé à la nuit tombée.

Il était un peu plus de 20 heures, ce mardi 24 novembre 2026, quand Maurice Kamto a franchi les portes de l’agence départementale d’Elecam dans le Mfoundi. Pas de caméras, pas de déclaration. L’ancien président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) n’a pas daigné s’adresser à la presse. Il est entré, a déposé un dossier, et reparti comme il était venu. Derrière lui, une question qui allait enflammer Yaoundé en quelques heures : Kamto candidat aux législatives ?

La réponse est oui. À 72 ans, celui qui a fondé le MRC en 2012 et l’a dirigé pendant près de quatorze ans avant de céder les commandes à Tiriane Balbine Noah, le 17 octobre dernier, replonge. Pas dans une présidentielle qu’il a perdue et dont la candidature de 2025 a été invalidée. Cette fois, il vise l’Assemblée nationale. Et il a choisi le Mfoundi.

Sept noms pour sept sièges

Le Mfoundi n’est pas n’importe quel département. C’est Yaoundé. Sept arrondissements, une seule circonscription électorale pour les législatives, et exactement sept sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale. Une particularité qui change tout : contrairement au Wouri, découpé en plusieurs circonscriptions, le Mfoundi se joue à l’échelle globale du département.

La liste déposée par Kamto comporte sept noms, tous membres du MRC. Sept, comme le nombre de sièges. Un chiffre stratégique, évidemment.

Selon les informations recueillies par plusieurs médias, la liste serait conduite par Maurice Kamto lui-même, avec à ses côtés Tiriane Balbine Noah, la présidente nationale du parti, Sa Majesté Biloa Effa, chef traditionnel contesté mais figure historique du MRC, le Dr Appollinaire Oko, trésorier national par intérim, Ismaël Kaigama, vice-président, Me Gauthier Zomissi, et Nkongho Ayukayua.

Le mode de scrutin : la règle du tout ou rien

Pour comprendre l’enjeu, il faut revenir au Code électoral. Dans une circonscription plurinominale comme le Mfoundi, le scrutin est mixte à un tour. Si une liste obtient la majorité absolue plus de 50 % des suffrages exprimés , elle rafle les sept sièges. Si aucune liste n’atteint ce seuil, la liste arrivée en tête décroche une prime de majorité de quatre sièges. Les trois sièges restants sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant franchi les 5 %.

Traduction : dans le Mfoundi, il n’y a pas de consolation. On prend tout, ou on prend peu. En 2020, le RDPC avait raflé les sept sièges. Cette fois, le MRC entre dans l’arène avec une ambition affichée : la majorité absolue.

Pourquoi le Mfoundi ?

Le choix de Kamto n’est pas anodin. En 2020, le MRC avait boycotté les législatives et les municipales. Une absence qui a coûté cher : sans élus, le parti s’est retrouvé dépourvu de base légale pour présenter un candidat à la présidentielle sans les 300 signatures requises, en vertu de l’article 121 du Code électoral. La candidature de Kamto en 2025 avait été invalidée, un épisode qui avait cristallisé la colère de ses partisans.

Cette fois, il change de terrain. Le Mfoundi, c’est le cœur du pouvoir. C’est aussi le département où le MRC avait obtenu près de 100 000 voix aux législatives de 2013, sans décrocher le moindre siège. Un souvenir cuisant. Un contentieux jamais digéré.

Mais le Mfoundi, c’est surtout un bastion du RDPC et de la « composante sociologique » Ekang-Beti. Dès l’annonce de la candidature, les réseaux sociaux se sont enflammés. « Le Mfoundi, c’est pour les Betis », a lancé un internaute. D’autres ont défendu le droit constitutionnel de tout Camerounais de se présenter partout. La question du « parachutage » est posée. Elle ne disparaîtra pas de la campagne.

Le RDPC ne compte pas céder

En face, le parti au pouvoir a sorti ses cadres. La liste du RDPC dans le Mfoundi est conduite par l’honorable Lin Essono, avec Paul Éric Djomgoue, figure du département et député sortant. Ce dernier fait l’objet d’attaques à caractère tribaliste dans son propre camp, selon plusieurs sources. Le RDPC n’a jamais perdu le Mfoundi. Mais il n’a jamais affronté Kamto dans le Mfoundi.

Un détail qui pourrait peser : la présidente du MRC, Tiriane Noah, a dénoncé ces derniers jours des « blocages administratifs » visant les candidats du parti maires et sous-préfets refusant de signer des actes d’état civil, certificats de résidence retardés, pièces exigées. Le climat est déjà tendu. La campagne n’a pas commencé.

Ce qui peut arriver maintenant

Trois scénarios. Le premier : Elecam valide la liste, Kamto entre en campagne, et le scrutin du 7 février 2027 devient un duel national à Yaoundé. Le second : la liste est rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

Une chose est certaine : le MRC n’a pas publié de communiqué officiel détaillant la composition complète de sa liste. Le nom de Sa Majesté Biloa Effa, initialement annoncé comme tête de liste, a circulé avant que Kamto n’apparaisse en première position. Les jeux ne sont pas faits. Mais le coup est parti.

Pourquoi Maurice Kamto se présente-t-il dans le Mfoundi et pas ailleurs ?

Parce que le Mfoundi, c’est Yaoundé, et surtout une seule circonscription pour sept sièges. En un seul scrutin, le MRC peut décrocher jusqu’à sept députés d’un coup. Ailleurs au Cameroun, comme dans le Wouri, le département est découpé en plusieurs circonscriptions : il faut batailler arrondissement par arrondissement. Le Mfoundi concentre le rapport de force. Et c’est aussi le cœur symbolique du pouvoir.

Combien de sièges le Mfoundi envoie-t-il à l’Assemblée nationale ?

Sept. C’est un chiffre fixe, lié au découpage électoral. Le Mfoundi est l’un des rares départements à concentrer autant de sièges dans une seule circonscription.

Comment sont élus les députés dans le Mfoundi ?

Au scrutin de liste mixte à un tour. Si une liste obtient plus de 50 % des suffrages exprimés, elle rafle les sept sièges. Si aucune liste n’atteint ce seuil, la liste arrivée en tête décroche quatre sièges (prime de majorité), et les trois sièges restants sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant dépassé 5 %.

Qui figure sur la liste de Kamto dans le Mfoundi ?

Sept noms ont été déposés. Selon les informations disponibles : Maurice Kamto, Tiriane Balbine Noah, Sa Majesté Biloa Effa, Nkongho Ayukayua, Appollinaire Oko, Ismaël Kaigama et Me Gauthier Zomissi. Le MRC n’a pas encore publié de communiqué officiel confirmant l’ordre exact. Elecam doit valider la liste le 9 décembre 2026.

Qui affronte Kamto dans le Mfoundi ?

Le RDPC, le parti au pouvoir, aligne l’honorable Lin Essono et Paul Éric Djomgoue, député sortant du département. D’autres partis pourraient également présenter des listes, mais le duel médiatique se joue principalement entre le MRC et le RDPC.

Kamto peut-il vraiment gagner dans le Mfoundi ?

C’est possible, mais difficile. Le RDPC n’a jamais perdu ce département. En 2020, il avait raflé les sept sièges. Kamto bénéficie d’une notoriété nationale, mais le Mfoundi reste un bastion du parti au pouvoir et de la composante Ekang-Beti. Le mode de scrutin ne laisse aucune place au hasard : celui qui arrive en tête prend au minimum quatre sièges.

Qu’est-ce que le MRC reproche à l’administration électorale ?

La présidente du MRC, Tiriane Balbine Noah, dénonce des « blocages administratifs » : refus de signature d’actes d’état civil par certains maires et sous-préfets, certificats de résidence retardés, pièces supplémentaires exigées.

Quand connaîtra-t-on la liste définitive ?

Elecam doit publier les listes définitives le 9 décembre 2026. D’ici là, des recours contentieux peuvent être déposés. Le dépôt du 24 novembre n’est que la première étape.

Pourquoi cette candidature est-elle si commentée sur les réseaux sociaux ?

Parce qu’elle oppose Kamto, figure de l’opposition, au RDPC sur ses terres historiques. Et parce qu’elle touche à une question sensible : un candidat non originaire du Mfoundi peut-il s’y présenter ? La Constitution dit oui. Une partie de l’opinion locale en doute. Le débat est ouvert.

Quel est l’enjeu national derrière cette élection locale ?

En 2020, le boycott du MRC avait privé le parti de tout élu. Or, sans élus, un candidat à la présidentielle doit réunir 300 signatures de parlementaires et de conseillers régionaux (article 121 du Code électoral). Une victoire dans le Mfoundi donnerait au MRC une base électorale et un levier pour 2030.