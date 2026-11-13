Dans une lettre adressée au ministre de l’Administration territoriale, le Social Democratic Front dénonce des exigences administratives taillées, selon lui, pour exclure des candidats de l’opposition avant le double scrutin du 7 février 2027.

Le SDF accuse l’administration de filtrer les candidats au double scrutin du 7 février 2027. Une lettre au ministre détaille des pratiques jugées frauduleuses à Loum.

Yaoundé, 13 novembre 2026. La lettre est datée de la veille. Elle porte le logo vert du Social Democratic Front, le cachet du parti, et la signature de Louis-Marie Kakdeu, président de la commission chargée de la préparation des élections. Elle est adressée au ministre de l’Administration territoriale. Objet : « Protestation contre le mécanisme de fraude électorale mis en place lors de la signature des pièces exigibles pour les dossiers de candidature au double scrutin municipal et législatif du 7 février 2027 ».

Le ton reste administratif. Le contenu, lui, est une charge. En quatre pages, le principal parti d’opposition camerounais décrit un système qu’il juge conçu pour exclure, avant même le vote, une partie des candidats.

Un calendrier taillé pour exclure ?

Le SDF rappelle d’abord un calendrier serré. Le corps électoral a été convoqué le 9 novembre 2026. Les candidats disposent de quinze jours pour constituer leurs dossiers. La date limite de réception est fixée au 24 novembre 2026. Pour le parti, « la lenteur constatée dans les services chargés de délivrer, de signer ou de légaliser les pièces s’apparente à un mécanisme d’exclusion ».

Le même jour, selon plusieurs médias camerounais, Enow Abrams Egbe a été reconduit à la tête d’ELECAM. Le SDF, lui, a nommé Louis-Marie Kakdeu à la tête de sa commission électorale en juin 2026, avec pour mission de renforcer la présence de ses scrutateurs.

À Loum, la résidence se prouve par la facture

Le document consacre un long développement à Loum, dans le Moungo. Le sous-préfet de l’arrondissement, selon le SDF, exige des candidats des pièces qu’ils ne peuvent matériellement pas produire.

« Le sous-préfet refuse de s’appuyer sur les témoignages de résidence de ses chefs de quartier qui sont pourtant ses auxiliaires », écrit le parti. À la place, l’administration conditionnerait la délivrance de l’attestation de résidence à la présentation de factures d’électricité et d’eau, de contrats de bail, de titres fonciers ou d’autres certificats de propriété.

Le SDF objecte sur trois plans. Juridique : une facture atteste d’un abonnement auprès d’un opérateur, pas d’une résidence, et l’administration ne peut ajouter aux textes des conditions qu’ils ne prévoient pas. Social : « Environ 40 % des citoyens n’ont pas accès à l’électrification et environ 47 % n’ont pas d’adduction en eau potable ; plus de 90 % d’épouses et de jeunes vivant encore chez leurs parents n’ont aucun de ces documents en leurs noms. » Politique : l’exigence violerait, selon le parti, l’égalité des citoyens devant la loi.

Ces chiffres sont ceux du courrier. Ils n’ont pas été recoupés avec les données de l’Institut national de la statistique ou de la CAMWATER. La sous-préfecture de Loum n’a pas publié de réaction consultable au moment d’écrire ces lignes.

Chefs de quartier sous pression : ce que dit le courrier

Le SDF décrit aussi un mécanisme d’« intimidation et d’immixtion ». À Loum, toujours selon le parti, le sous-préfet procéderait à des « regroupements des chefs de quartier » et menacerait ceux qui ne demanderaient pas son avis avant d’acter des listes. « Certains jeunes de la localité ont déjà désisté sous pression administrative. »

Le parti qualifie la situation de « malheureuse et regrettable ». Il précise que ces affirmations ne sont pas isolées : elles s’inscriraient dans « une pratique plus large ».

Six demandes, un ultimatum implicite

Le document formule six exigences. La première : que « le prétexte des élections ne soit pas utilisé comme une occasion de règlement de comptes par certaines autorités administratives ». La deuxième : la garantie de neutralité de l’administration territoriale et la délivrance des documents « sans discrimination ».

La troisième est la plus concrète : une lettre circulaire signée dans les meilleurs délais, rappelant aux autorités administratives leur obligation de neutralité et de non-discrimination. La quatrième cible le sous-préfet de Loum et l’ensemble des préfets et sous-préfets : qu’ils soient instruits de délivrer les attestations de résidence sans discrimination. La cinquième demande que les sous-préfets « auteurs d’écarts de comportement et d’abus de pouvoir » soient rappelés à l’ordre avant la période électorale. La sixième réclame une enquête administrative à Loum et dans toute autre circonscription concernée.

À défaut de réaction rapide, le SDF annonce qu’il « se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes et le Conseil constitutionnel, et de porter ces faits à la connaissance de l’opinion et des observateurs nationaux et internationaux ».

Ce qui n’est pas vérifié

Le courrier est une source primaire. Les exigences attribuées au sous-préfet de Loum, les pressions sur les chefs de quartier et les chiffres démographiques cités relèvent des allégations du SDF. Aucune réponse publique du ministère de l’Administration territoriale n’était consultable au moment de publier.

La question qui circule dans les quartiers de Loum n’est pas abstraite. Elle tient en une phrase : combien de dossiers de candidature ne franchiront pas la barre du 24 novembre, faute d’une facture d’électricité ?

C’est quoi cette histoire de facture d’électricité à Loum ?

Le SDF dit que le sous-préfet de Loum exige des factures d’eau ou d’électricité pour délivrer l’attestation de résidence aux candidats. Le parti trouve ça injuste, parce que beaucoup de gens n’ont pas ces factures à leur nom. Nous n’avons pas pu confirmer cette pratique auprès de la sous-préfecture.

Le SDF a-t-il des preuves de ce qu’il avance ?

Il produit un courrier daté du 12 novembre 2026, signé et cacheté. Ce courrier décrit les pratiques. Mais un courrier n’est pas une preuve indépendante. Il faut une enquête administrative ou un contrôle des services concernés pour trancher.

Le ministère de l’Administration territoriale a répondu ?

Aucune réaction publique n’était consultable au moment d’écrire. Le SDF demande une circulaire de neutralité. Il menace de saisir le Conseil constitutionnel si rien ne bouge.

Qu’est-ce que ça change pour le 7 février 2027 ?

Si les exigences dénoncées sont appliquées, des candidats peuvent être écartés avant le vote. Le SDF parle d’un filtre social. L’administration n’a pas encore donné sa version.

Et si la circulaire n’arrive pas ?

Le SDF dit qu’il saisira les juridictions compétentes et le Conseil constitutionnel. Il prévient aussi qu’il portera l’affaire devant les observateurs nationaux et internationaux. Pour l’instant, rien n’est engagé publiquement.