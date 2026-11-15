40 000 milliards FCFA détournés selon un rapport, des enquêtes annoncées mais jamais de poursuites. Au Cameroun, qui protège les prévaricateurs ?

Le 10 février 2026, Paul Biya prononce un discours devant la jeunesse camerounaise. Il y est question de corruption, de détournements, de « langage de vérité ». Deux jours plus tôt, un rapport baptisé Épervier circulait déjà dans les rédactions. Il recense, en une liste sèche, les scandales qui ont émaillé les neuf dernières années du magistère de Biya : l’organisation de la CAN 2021, le stade d’Olembé, les décomptes MAGIL, le stade de Garoua, la vente du pétrole à Glencore, celle à Vitol, le pillage de l’or et du diamant, les lignes 94, 65 et 57 du budget.

Le chiffre avancé par ce rapport fait tourner la tête : plus de 40 000 milliards de FCFA de détournements de deniers publics seuls, sur la période. Pour donner un ordre de grandeur, le budget annuel de l’État camerounais tourne autour de 7 000 milliards. Quarante mille milliards, c’est près de six budgets annuels.

Le cas Glencore : une plainte, zéro suite

Prenons Glencore. Le géant anglo-suisse du négoce de matières premières a plaidé coupable en 2022 aux États-Unis et au Royaume-Uni pour corruption à grande échelle, avec des amendes dépassant le milliard de dollars. Il a admis avoir versé plus de 100 millions de dollars de pots-de-vin entre 2007 et 2014, dont une partie destinée à des fonctionnaires camerounais. Environ 7 milliards de FCFA auraient été distribués au Cameroun, selon les aveux de la multinationale.

Que s’est-il passé côté camerounais ? La Société nationale des hydrocarbures (SNH) a déposé une plainte en novembre 2023 auprès du Tribunal criminel spécial (TCS). Depuis, le dossier n’a pas progressé. Un analyste cité par Business & Human Rights Resource Centre parle d’un « enlisement à Yaoundé », tandis que le procès de six anciens cadres de Glencore se tient à Londres.

La SNH affirme avoir réclamé à plusieurs reprises à Glencore et au Serious Fraud Office britannique les noms des responsables camerounais impliqués. Sans succès à ce jour.

Olembé, Garoua, MAGIL : les mêmes schémas

Le complexe sportif d’Olembé, vitrine de la CAN 2021, devait coûter 163 milliards de FCFA. Dix-sept ans après la pose de la première pierre, la facture dépasse les 220 milliards. Le Cameroun a même été condamné par le CIRDI à payer 78,5 millions d’euros à l’entreprise italienne Gruppo Piccini, pour expropriation illégale et manquement au traitement juste et équitable.

Le dossier Olembé est devenu, selon Jeune Afrique, une « bombe à retardement » dans la lutte d’influence au sommet de l’État. Il implique des figures comme Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence, et Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports. Aucune poursuite judiciaire n’a été engagée contre eux à ce jour.

À Garoua, les chantiers des infrastructures sportives confiés à Prime Potomac sont à l’arrêt depuis 2017. Le PDG de l’entreprise, Ben Modo, a écrit au ministre des Sports pour l’accuser de vouloir utiliser le nom de sa société « comme prétexte pour sortir 250 millions FCFA par site des caisses de l’État ». Là encore, pas de procès.

Les décomptes MAGIL, eux, ont donné lieu à des virements ordonnés par le secrétariat général de la présidence à la Caisse autonome d’amortissement, pour plus de 40 milliards de FCFA sur les 55 dus, selon le député Cabral Libii. L’entreprise a finalement vu son contrat avec l’État rompu, mais aucun responsable public n’a été inquiété.

Les lignes 94 et 65 : le trou noir du budget

C’est peut-être le dossier le plus vertigineux. Les lignes budgétaires 65 et 94, qui couvrent la période 2012-2021, auraient été « purement et simplement effacées », selon Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre et figure de l’opposition. Elles représenteraient à elles seules 5 400 milliards de FCFA de dépenses sans justification.

Paul Biya a ordonné un audit approfondi de ces lignes en juillet 2026. Un député, Louis Marie Kakdeu, affirme que le président n’a pas instruit leur suspension, et que les chapitres continueront de fonctionner avec une possibilité de dépassement budgétaire de 10 %.

L’audit est en cours. Aucun nom n’a filtré. Aucune mise en examen n’a été annoncée.

Le cas de l’or : 44 tonnes évaporées

Le secteur minier offre une autre illustration. Entre 2021 et 2025, environ 44 tonnes d’or auraient quitté le Cameroun à destination de Dubaï, selon les chiffres de l’ITIE repris par la presse. Le Cameroun n’a officiellement déclaré que 148 kg d’or exportés sur la même période. L’écart est abyssal.

En novembre 2026, le ministre des Mines a ordonné la fermeture immédiate de 200 entreprises minières opérant dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua, structures « gérées à 95 % par des opérateurs étrangers ». Une enquête mixte a été confiée au Secrétariat d’État à la Défense chargé de la Gendarmerie par Ferdinand Ngoh Ngoh.

Là encore : annonce, enquête, et pas de condamnation à ce jour.

Alors, qui protège qui ?

La question posée par le texte qui a inspiré cet article n’est pas rhétorique. Elle a une réponse institutionnelle.

Le président de la République est, au Cameroun, président du Conseil supérieur de la magistrature. Les procureurs dépendent hiérarchiquement du ministre de la Justice, lui-même membre du gouvernement. Le Tribunal criminel spécial, créé en 2011 pour juger les détournements de fonds publics, a rendu des condamnations mais elles visent, dans leur immense majorité, des fonctionnaires subalternes, des directeurs d’hôpitaux, des maires, des trésoriers payeurs. Pas des ministres. Pas des secrétaires généraux de la présidence.

Ce n’est pas une spécificité camerounaise. C’est un trait des régimes où la justice ne dispose pas de l’indépendance nécessaire pour remonter au-delà d’un certain seuil. Ce seuil, au Cameroun, semble se situer au niveau des collaborateurs directs du chef de l’État.

Ce que dit le dernier discours de Biya

Le 10 février 2026, Paul Biya a donc parlé de corruption. Il a annoncé des sanctions. Il a promis que « les enquêtes aboutiraient ».

Les Camerounais qui suivent ces dossiers depuis dix ans ont appris à traduire ce vocabulaire. « Enquête annoncée » signifie souvent « dossier ouvert pour la forme ». « Sanctions à venir » signifie « on verra après ». « La justice suivra son cours » signifie « la justice suivra le cours qu’on lui indiquera ».

Ce n’est pas du cynisme gratuit. C’est le constat de dizaines de dossiers qui, année après année, se sont enlisés dans les mêmes juridictions, avec les mêmes procureurs, sous les mêmes ministres.

Et maintenant ?

L’audit sur les lignes 65 et 94 est en cours. L’enquête sur l’or a été confiée à la gendarmerie. La plainte de la SNH contre Glencore dort au Tribunal criminel spécial depuis novembre 2023. Les dossiers Olembé et Garoua sont dans les cartons.

Une question, concrète, mérite d’être posée à ceux qui gouvernent : combien de temps encore avant qu’un nom de ministre, de secrétaire général ou de directeur de cabinet soit prononcé dans un acte d’accusation ?

À Obala, à Yaoundé, à Garoua, les citoyens qui ont vu les stades se délabrer, les routes s’effondrer et les hôpitaux manquer de médicaments attendent une réponse. Elle ne viendra pas d’un discours.

« C’est vrai que 40 000 milliards ont été détournés au Cameroun ? »

C’est le chiffre qui circule dans un rapport publié par Africa-Press. Il porte sur les neuf dernières années et sur les détournements de deniers publics stricto sensu. Ce chiffre n’a pas été validé par la Cour des comptes ou la CONAC. Il faut donc le prendre comme une estimation journalistique, pas comme un fait officiel. Mais même si le vrai chiffre était la moitié, ça resterait énorme.

« Pourquoi personne n’est en prison après tous ces scandales ? »

Parce que les poursuites remontent rarement au-delà d’un certain niveau. Le Tribunal criminel spécial a condamné des fonctionnaires, des directeurs, des maires. Mais les ministres, les secrétaires généraux de la présidence, les directeurs de cabinet ceux qui signent les virements et les décrets ne comparaissent pas. Ce n’est pas une question de preuves. C’est une question de rapport de force politique.

« Glencore a été condamné à l’étranger, pourquoi pas au Cameroun ? »

Parce que la plainte de la SNH, déposée en novembre 2023 au Tribunal criminel spécial, n’a pas bougé depuis. L’entreprise a plaidé coupable aux États-Unis et au Royaume-Uni, payé plus d’un milliard de dollars d’amendes. Mais côté camerounais, personne n’a été inquiété. La SNH dit avoir demandé les noms des responsables impliqués à Glencore et au Serious Fraud Office. Elle n’a pas obtenu de réponse.

« C’est quoi cette histoire de lignes 65 et 94 ? »

Ce sont des lignes budgétaires qui existaient dans le budget de l’État. Selon Issa Tchiroma Bakary, elles ont été « effacées » entre 2012 et 2021, et représentaient 5 400 milliards de FCFA de dépenses sans justification. Paul Biya a ordonné un audit en juillet 2026. On attend les résultats. Pour l’instant, pas de nom, pas de mise en examen.

« Paul Biya est au courant ? »

Il est le président de la République, il nomme les ministres, il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Les rapports d’audit remontent à la présidence. Dans son discours du 10 février 2026, il a lui-même évoqué la corruption et promis des sanctions. Donc oui, il est au courant. La question n’est pas là. La question est : pourquoi rien ne se passe ?

« Est-ce que ça va changer un jour ? »

Tant que la justice dépendra hiérarchiquement de l’exécutif, les dossiers qui remontent trop haut auront du mal à aboutir. Ce n’est pas une prophétie, c’est un constat institutionnel. La création d’un parquet indépendant, la fin du contrôle hiérarchique du ministre de la Justice sur les procureurs, la saisine directe du Tribunal criminel spécial par les citoyens : ce sont des pistes qui existent dans le débat public. Elles ne sont pas mises en œuvre.