Scandale : le Cameroun dépense désormais près de la moitié de ses recettes au remboursement du service de la dette !

Dans son rapport sur la situation économique du Cameroun, publié le 19 novembre 2026, la Banque mondiale classe le Cameroun parmi les pays à risque de surendettement. Et pour cause : le Cameroun consacre désormais 43,5 % de ses recettes publiques au remboursement de la dette.

En français facile, cela signifie que les taxes que les mamans paient dans les marchés, les recettes fiscalo-douanieres issues des importations, les droits de douane sur les téléphones , les augmentations de taxes qui font grimper les prix des boissons et autres produits de première nécessité, les recettes pétrolières, minières et forestières… le pays utilise près de la moitié de tout cet argent pour rembourser sa dette.

De quelle dette parle-t-on ?

Il est question ici des 18 milliards de FCFA pour l'usine de tracteurs d'Ebolowa qui n'existe plus, des 5 milliards pour l'usine de poulets de Bafang, des 420 milliards pour l'autoroute qui part de Yaoundé pour finir dans la forêt du Centre, de l'autoroute qui part de Kribi pour rejoindre la forêt de Lolabé, des dizaines de milliards pour les jouets appelés « ordinateurs Paul Biya », des milliards de l'usine de manioc de Sangmélima qui n'a jamais fonctionné, des 105 milliards du barrage de Mekin, à l'arrêt et qui n'a jamais fonctionné à pleine capacité, des milliards dépensés sur le barrage de Lom Pangar qui, au lieu de produire 6 milliards de m³ d'eau comme prévu, n'a qu'une capacité de 3 milliards, des 100 milliards pour le passage à la TNT, jamais opérationnel, des 500 milliards de Camtel, incapable de suivre la concurrence de MTN et Orange malgré ses avantages comparatifs, et de plus de 800 milliards de FCFA d'investissements dans un port aujourd'hui classé avant-dernier au monde selon la Banque mondiale, la liste est très longue .

Désormais , le Camerounais, à travers l'actuel ministre des Finances, qui a piloté tous les gros projets d'infrastructures du pays, utilise la moitié de ses recettes pour rembourser des dettes improductives, des dettes sales, contractées pour des projets n'ayant aucun impact significatif sur la qualité de vie des Camerounais.

Des endettements qui, au final, ont ramèné le pays dans les griffes du FMI. Le Cameroun n'a plus jamais pu s'en remettre depuis 2017. Il en est désormais à son 4e programme consécutif avec cette institution, du jamais vu.

Malgré cette situation chaotique de l'économie, le ministre des Finances maintient son discours sur la soutenabilité de la dette, un discours qui endort les députés et parlementaires, réduits à applaudir.

La banque mondiale révélé qu'en 2026, le Cameroun emprunte désormais sur les marchés financiers à des taux d'intérêt dépassant les 10 %, un signe que la confiance des partenaires a disparu. Malgré les conseils des financiers sur la nécessité de privilégier les prêts concessionnels auprès des bailleurs de fonds (BAD, BM), le ministre des Finances les évite et privilégie les emprunts obligataires, dont les décaissements ne sont pas conditionnés par la qualité du projet.

Sinon, comment expliquer qu'un ministre célébré par les médias et la société civile laisse 6 milliards de dollars de fonds oisifs en attente de décaissement dans les banques, tout en privilégiant les Eurobonds ?

C’est toute cette réalité qui se cache derrière la sortie du ministre des Finances, il y a quelques mois, au Hilton. À cette occasion, ce dernier interpellait son homologue sur la nécessité de ne plus initier de nouveaux projets, dans la mesure où toutes les ressources sont désormais orientées vers le remboursement de la dette et le financement du train de vie de l’État.

Dieu n'a pas quitté le Cameroun. En attendant, prions le Seigneur.