Le Premier ministre préside en ce moment un conseil ministériel composé des acteurs clés du secteur de l’énergie. Au cœur des échanges : l’enjeu du nucléaire comme solution pour résoudre le problème du déficit énergétique du pays.

L’hydroélectricité semble avoir dépassé ce gouvernement, qui s’est désormais tourné vers le nucléaire. En effet, le Cameroun dispose d’un potentiel hydroélectrique de 25 GW, soit l’équivalent de 12 centrales nucléaires. En 2013, alors que le Minepat annonçait une capacité installée de 3 000 MW à l’horizon 2015, après le lancement de trois barrages hydroélectriques, un membre du gouvernement bombait le torse, expliquant que le pays n’avait pas besoin du nucléaire, compte tenu de son immense potentiel hydroélectrique.

Dix ans plus tard, après plus de 1 000 milliards de FCFA d’investissements dans les barrages, la capacité installée effective peine à dépasser 1 500 MW, malgré les contorsions du ministre de l’Énergie. Dans ses calculs, celui-ci prend en compte 480 MW pour Song Loulou, alors que l’infrastructure produit à peine 200 MW. Il comptabilise également 72 MW pour Lagdo, alors que l’infrastructure ne produit que 30 MW. Enfin, il prend en compte 215 MW pour Memve'ele, alors que cette centrale ne produit que 80 MW, même en période de plein régime.

Le pays n’est pas capable d’assurer la maintenance des barrages existants, mais se lance dans le nucléaire civil, un secteur qui nécessite non seulement des milliers de milliards de FCFA d’investissements, mais également une véritable stratégie nationale, pilotée par des hommes intègres.

En 2023, le Minpostel remettait 2 milliards de FCFA à une nébuleuse dénommée Euroconsult pour réaliser une étude sur le projet de lancement du satellite camerounais. La structure disposait de 11 mois pour produire un rapport qui, trois ans plus tard, n’a toujours pas été rendu public.

En attendant, prions le Seigneur !