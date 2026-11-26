Un verdict de perpétuité, dix jours pour faire appel, et une ville qui attend toujours des réponses sur la sécurité de ses habitants.

Nkongsamba. Le verdict est tombé ce mercredi 25 novembre 2026, au Tribunal de grande instance. Trois hommes, trois peines de réclusion criminelle à perpétuité. La salle était pleine. À l'extérieur, la ville attendait de savoir ce que la justice allait dire de la mort de Madeleine Monoué, survenue dans la nuit du 22 juin 2026.

Les condamnés s'appellent Ibrahim Abdou, 26 ans. Ndongo Mbanga Cédric Philibert, 26 ans. Talonwo Brandon, 28 ans. Tous les trois étaient détenus à la prison principale de Nkongsamba. Ils ont été reconnus coupables de l'assassinat de Madeleine Monoué. La décision a été rendue conformément à la procédure pénale camerounaise.

Nous n'avons pas pu consulter l'intégralité du jugement avant publication. Les motifs précis de la condamnation, tels qu'exposés par la cour, n'ont pas été communiqués dans le détail. Ce que nous savons : la peine prononcée est la plus lourde prévue par le Code pénal camerounais en matière criminelle.

Ce que dit la procédure, et ce qu'elle laisse ouvert.

Dix jours. C'est le délai légal dont disposent les condamnés pour faire appel de cette décision. Dix jours à compter de la notification du jugement. Passé ce délai, la condamnation deviendra définitive, sauf pourvoi en cassation sur des points de droit strictement encadrés.

Ce délai n'est pas une formalité. Il dit une chose simple : la justice a tranché, mais elle n'a pas encore dit son dernier mot. Les avocats des condamnés ont la possibilité de contester la décision devant la cour d'appel compétente.

Une affaire qui remet la sécurité au centre.

Nkongsamba, chef-lieu du Moungo, n'est pas la première ville du Cameroun à voir un crime de sang défrayer la chronique. Mais l'affaire Monoué a ceci de particulier qu'elle intervient dans un contexte où la question de la protection des personnes et des biens revient avec insistance dans le débat public.

Les chiffres manquent. Nous n'avons pas pu obtenir de données consolidées sur l'évolution des crimes de sang dans le Moungo entre 2024 et 2026. Ce que l'on constate, en revanche, c'est que les affaires de ce type un assassinat, une instruction, un procès, une condamnation sont suivies de près par les populations. Pas par curiosité. Parce qu'elles disent quelque chose de la capacité de l'État à protéger ses citoyens.

Un habitant de Nkongsamba, joint par téléphone et qui a requis l'anonymat, résume ce sentiment : « On a vu la justice faire son travail. Maintenant, on attend de voir si ça change quelque chose dans la rue. » Cette phrase n'est pas une preuve d'insécurité. C'est le signe d'une attente. Celle d'une réponse qui ne se limite pas aux murs d'un tribunal.

Trois hommes, une victime, et une ville qui attend.

Madeleine Monoué n'est plus là pour dire ce qu'elle a vécu dans la nuit du 22 juin 2026. Les faits tels qu'ils ont été établis par l'enquête et retenus par la cour n'ont pas été rendus publics dans leur intégralité. Ce que nous savons, c'est que trois hommes ont été jugés, condamnés, et que la justice a estimé que leur responsabilité était établie.

Le verdict ne ramène pas Madeleine Monoué. Il ne répare pas ce qui a été brisé. Mais il dit une chose : l'assassinat d'une personne, à Nkongsamba, dans la nuit du 22 juin 2026, a été jugé. Et jugé sévèrement.

Ce qui reste à faire.

La condamnation à perpétuité est un acte judiciaire. Ce n'est pas une politique publique. Les questions que pose cette affaire comment prévenir les crimes de sang, comment renforcer la présence des forces de l'ordre dans les quartiers, comment garantir que les enquêtes aboutissent restent entières.

Le tribunal de Nkongsamba a dit le droit. Il n'a pas dit comment faire pour que Madeleine Monoué soit la dernière victime d'une telle affaire dans le Moungo.

Ce débat-là n'est pas clos. Il ne fait que commencer.

Qui a été condamné à Nkongsamba ?

Trois hommes : Ibrahim Abdou, 26 ans ; Ndongo Mbanga Cédric Philibert, 26 ans ; Talonwo Brandon, 28 ans. Ils ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.

Pour quel crime ?

Pour l'assassinat de Madeleine Monoué, survenu dans la nuit du 22 juin 2026.

Quand le verdict est-il tombé ?

Le mercredi 25 novembre 2026, au Tribunal de grande instance de Nkongsamba.

Peuvent-ils faire appel ?

Oui. Ils disposent d'un délai légal de 10 jours pour faire appel de la décision.

La condamnation est-elle définitive ?

Pas encore. Elle le deviendra si aucun appel n'est interjeté dans le délai légal, ou après épuisement des voies de recours.