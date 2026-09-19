Un match pas comme les autres entre deux clubs d’histoire

Les terrains seront les centres de tous les regards pour le public amoureux du beau football avec un match d’envergure. Le CEPAC VELODROME de Marseille constituera le creuset pour les fans des deux clubs en opposition. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un grand pas dans ce championnat. Pour le compte de la 5ème journée en LIGUE 1 de France la bataille se fera entendre pour encore être le meilleur avec des résultats probants, ceci à travers Supergooal !

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La victoire comme principal enjeu pour les deux clubs

Dans ce match pas comme les autres opposant OLYMPIQUE MARSEILLE – PARIS SAINT-GERMAIN il sera question non seulement de chercher la victoire mais aussi de se faire une place en donnant le ton de leurs ambitions afin de ne pas se faire distancer au classement. Une affiche qui met aux prises deux formations qui comptent donner tout pour réaliser une bonne performance dans ce face-à – face et améliorer sa position.

Avec sa cote de 1.45, PARIS SAINT-GERMAIN septième au classement est le favori de ce duel et devra tout faire pour aller disposer de son adversaire afin d’obtenir un bon résultat sur le terrain qui lui fera un grand bien pour maintenir son statut et son rang. Une belle opportunité pour les coéquipiers de FERRAN TORRES de commencer la saison sur de nouvelles bases avec de bons résultats et engranger de la confiance au jour le jour. Les joueurs parisiens devront se montrer encore plus déterminés dans ce duel afin de se mettre sur la voie de la concurrence.

Pour OLYMPIQUE MARSEILLE treizième au classement et à domicile avec sa cote de 5.29, il faudra réaliser un bon match face à une belle formation en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à son vis-à-vis sur son terrain avec le soutien de son public et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui permettra d’avoir les trois points de la journée. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de TIMOTHY WEAH qui ne se laisseront pas faire aussi facilement dans ce match en dépit de l’adversité mais ils tenteront leur chance pour faire un excellent match et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis et concurrent afin d’avoir un bon résultat qui lui sera très bénéfique au classement et leur mettra en confiance.

Ce sera le 46ème match toutes compétitions confondues entre les deux clubs avec 29 victoires pour PARIS SAINT-GERMAIN contre 09 victoires pour AS OLYMPIQUE MARSEILLE et 07 matchs nuls et dont il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, PARIS SAINT-GERMAIN