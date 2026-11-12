Ceci est mon droit de réponse aux médias, aux internautes et aux influenceurs qui évoquent un « recadrage » à propos de ma question posée à Charlotte Dipanda, le 10 novembre dernier, lors de la conférence de presse de présentation de son concert du samedi 14 novembre 2026.

En tant que syndicaliste, il ne m'est pas agréable de revenir sur le travail de confrères professionnels de l'information et de la communication. Mais lorsque les mots utilisés ne correspondent pas à la réalité des faits, il me semble nécessaire de préciser les choses.

Poser à Charlotte Dipanda la question de savoir ce qui s'est réellement passé lors de la cérémonie des Canal d'Or, au Palais des Congrès à Yaoundé, le 31 octobre 2026, n'était pas un dérapage de ma part. C'était une question claire, en lien avec ce qui circulait sur les réseaux sociaux.

Charlotte Dipanda n'a pas procédé à un recadrage. Elle a choisi de ne pas répondre sur ce point et d'inviter à se concentrer sur son concert. Ce choix est légitime et je le respecte. Chacun, dans une conférence de presse, vient toutefois avec son angle et ses sujets. Une conférence de presse n'est pas nécessairement un exercice de communication au service d'une personne ou d'une organisation, sauf lorsqu'il s'agit d'un publi-reportage. Ce n'était pas le cas pour La Plume de l'Aigle et pour LPA Webradio que je dirige.

À LPA Webradio, nous avions d'ailleurs déployé une équipe de trois personnes : une pour la presse en ligne, pour le site La Plume de l'Aigle, une pour la radio et une pour les photos. Cela témoigne de l'intérêt particulier que nous portons à Charlotte Dipanda, que nous suivons depuis des années.

Il n'y avait donc aucune volonté de porter atteinte à Charlotte Dipanda. Cela ne relève ni de mon éducation, ni de mes centres d'intérêt.

Beaucoup se posaient la question de savoir ce qui s'était passé avec l'icône de la musique camerounaise et africaine qu'est Charlotte Dipanda. L'information selon laquelle elle aurait été recalée était-elle avérée ? Il lui revenait d'y répondre par oui ou par non. Elle a répondu à sa manière, et c'est une réponse. Ce n'est pas un recadrage.

Le recadrage laisserait entendre qu'un journaliste aurait dérapé et qu'il aurait été remis à sa place. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Restons professionnels et attachons-nous à choisir les mots justes.

Les journalistes n'ont pas pour seule mission de travailler en faveur de quelqu'un. Ils ont pour mission d'informer, dans le respect de chacun.

Voilà mon droit de réponse à tous ceux qui ont parlé de recadrage ou d'humiliation. Il n'y a eu ni recadrage, ni humiliation. Charlotte Dipanda a fait son travail, j'ai fait le mien. À l'opinion de juger.

Didier Ndengue

— Directeur de LPA Webradio / La Plume de l'Aigle