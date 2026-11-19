L'élection du secrétaire général de l'OIF a été reportée. Nathalie Yamb dénonce « deux esclaves » qui se battent pour un « maître ». Décryptage.

Phnom Penh, 16 novembre 2026. Deux jours de tractations, quatre candidats, et un constat d'échec. L'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a été reportée d'un an, faute de consensus. C'est une première depuis la création du poste en 1997. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale sortante, reste en poste pour expédier les affaires courantes. Mais elle ne pourra pas briguer un nouveau mandat, et le Rwanda ne présentera pas de candidat lors du prochain scrutin.

Derrière le communiqué officiel, une réalité brute : la Francophonie a failli imploser sur la question de sa propre succession.

Le blocage, et ce qu'il révèle

Kinshasa et Kigali se sont affrontés pendant tout le sommet. La RDC accusait le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de son territoire. Elle avait menacé de quitter l'organisation si Louise Mushikiwabo était reconduite. Le départ du deuxième pays comptant le plus de locuteurs francophones (57,3 millions, derrière la France) aurait été un séisme pour une OIF déjà fragilisée par le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger en 2025.

Face à l'impasse, les États membres ont choisi de ne pas choisir. Ils ont reporté le vote, plutôt que de risquer une élection qui aurait entériné la division. Les candidatures de Juliana Lumumba (RDC), Dacian Cioloș (Roumanie) et Coumba Ba (Mauritanie) restent enregistrées. Le Rwanda, lui, est exclu de la prochaine course.

La charge de Nathalie Yamb

C'est dans ce contexte que la militante panafricaniste Nathalie Yamb a publié une déclaration qui a circulé bien au-delà de ses habituels cercles de followers. Son analyse est sans nuance. Elle dénonce « deux pays africains qui se battent comme des chiffonniers pour un poste totalement inutile dans une organisation qui n'a jamais rien apporté à l'Afrique, bien au contraire ». Et elle ajoute : « On dirait deux esclaves qui se battent pour l'attention d'un maître qui au mieux les ignore, au pire les chicote ».

La métaphore est violente. Elle est aussi, pour Yamb, une description de la réalité. « L'organisation de la francophonie est le bras armé culturel de la Françafrique », écrit-elle. Et elle pose une question qui vise directement l'argument avancé par certains pour justifier la candidature congolaise : « Avancer chaque fois l'argument du "plus grand pays francophone" alors qu'il s'agit du pays le plus déstabilisé et pillé de la planète, c'est quoi le projet ? »

Il faut lire cette déclaration pour ce qu'elle est : une opinion, pas un fait. Nathalie Yamb est une figure connue pour son franc-parler et son opposition radicale à la politique française en Afrique. Ses propos ne sont pas une analyse neutre de l'OIF. Ils sont un réquisitoire contre une institution qu'elle considère, depuis des années, comme un instrument de domination post-coloniale.

Ce que la crise de l'OIF dit vraiment

La crise du sommet de Phnom Penh ne se réduit pas à une rivalité personnelle entre Mushikiwabo et Kinshasa. Elle révèle une fracture plus profonde.

L'OIF a été fondée sur l'idée d'une communauté de langue et de valeurs. Mais dans les faits, elle est traversée par des lignes de faille géopolitiques qui n'ont rien à voir avec le français. La rivalité entre le Rwanda et la RDC est une question de sécurité régionale, pas de linguistique. Le retrait des pays du Sahel est une question de souveraineté et de rejet de l'influence française, pas de grammaire.

Ce que la crise montre, c'est que l'OIF n'a pas les moyens de ses ambitions politiques. Elle ne peut pas résoudre les conflits entre ses membres, parce qu'elle n'a pas de mécanisme de résolution. Elle ne peut pas imposer un candidat consensuel, parce que le consensus n'existe plus. Elle ne peut que reporter, et espérer que l'année qui vient apportera une solution qui, pour l'instant, n'est pas en vue.

Et maintenant ?

Le sommet a également décidé de lancer des réformes du processus électoral, pour tenter d'éviter une nouvelle impasse. Les modalités exactes de ces réformes n'ont pas été rendues publiques dans le détail. Ce que l'on sait, c'est que le prochain scrutin devra désigner un secrétaire général sans la Rwandaise, et sans que le Rwanda puisse présenter de candidat. Ce qui, en soi, est une défaite pour Kigali. Mais Kinshasa, qui réclamait son départ, n'a pas non plus obtenu la tête de son propre candidat. Les deux pays ont perdu. L'institution, elle, a perdu sa réputation de consensus.

La question posée par Nathalie Yamb, aussi provocante soit-elle, mérite d'être posée autrement : à quoi sert une organisation qui ne parvient pas à désigner son propre chef ? La réponse, pour l'instant, est simple : elle sert à montrer, publiquement, les limites de ce que la Francophonie peut et ne peut pas faire.

Qui est Nathalie Yamb ?

C'est une militante panafricaniste suisso-camerounaise, connue pour son opposition à la politique française en Afrique et son franc-parler. Elle est une figure des réseaux sociaux et intervient régulièrement sur les questions de souveraineté africaine.

Qu'a-t-elle dit exactement sur la Francophonie ?

Elle a dénoncé « deux pays africains [qui] se battent comme des chiffonniers pour un poste totalement inutile ». Elle a comparé la situation à « deux esclaves qui se battent pour l'attention d'un maître ». Et elle a qualifié l'OIF de « bras armé culturel de la Françafrique ».

L'élection du secrétaire général de l'OIF a-t-elle vraiment été reportée ?

Oui. Le 16 novembre 2026, à Phnom Penh, les États membres ont décidé de reporter l'élection d'un an, faute de consensus. C'est une première depuis la création du poste en 1997.

Qui était candidat ?

Quatre candidats : Louise Mushikiwabo (Rwanda, sortante), Juliana Lumumba (RDC), Dacian Cioloș (Roumanie) et Coumba Ba (Mauritanie).

Pourquoi l'élection a-t-elle été bloquée ?

À cause des tensions entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa accusait Kigali de soutenir le groupe rebelle M23 et avait menacé de quitter l'OIF si Mushikiwabo était réélue.

Louise Mushikiwabo reste-t-elle en poste ?

Oui, mais pour expédier les affaires courantes pendant un an. Elle ne pourra pas se représenter à l'issue de cette période.

Le Rwanda pourra-t-il présenter un candidat la prochaine fois ?

Non. Le sommet a décidé que le Rwanda ne présenterait pas de candidat lors du prochain scrutin.

Qu'est-ce que la Françafrique ?

C'est un terme qui désigne les relations opaques, souvent qualifiées de néocoloniales, entre la France et ses anciennes colonies africaines. Il est utilisé par les critiques de la politique française en Afrique.

L'OIF est-elle vraiment un « bras armé » de la France ?

C'est l'opinion de Nathalie Yamb. L'OIF est une organisation internationale qui regroupe 90 États et gouvernements. La France en est un membre influent, mais l'organisation compte aussi le Canada, la Belgique, la Suisse et de nombreux pays africains. La qualification de « bras armé » est polémique et ne fait pas consensus.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Les réformes du processus électoral doivent être précisées. Un nouveau scrutin doit avoir lieu dans un an, sans la Rwandaise et sans candidat rwandais. Aucune date précise n'a été annoncée.