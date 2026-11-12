Le Niger a fait de Kemi Séba un conseiller spécial et lui a donné un passeport diplomatique. Mais la justice sud-africaine ne l’entend pas de cette oreille. Récit d’un bras de fer juridique où les symboles se heurtent au droit.

Le geste et la réalité

Niamey, août 2024. Le général Abdourahamane Tiani accorde un passeport diplomatique à Kemi Séba. Un an plus tard, il le nomme conseiller spécial. Le signal est limpide : l’activiste panafricaniste n’est pas seul. Le Niger le protège.

Mais un passeport n’est pas un bouclier. Depuis le 13 avril 2026, Kemi Séba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, est détenu en Afrique du Sud. Il a été arrêté à Pretoria avec son fils Khonsou et un ressortissant sud-africain, alors qu’ils tentaient de rejoindre le Zimbabwe. Motif invoqué : tentative d’immigration illégale, avec un visa expiré.

Le 6 octobre 2026, la justice sud-africaine a rendu une décision qui change la donne. Elle a rejeté la demande de Kemi Séba visant à faire reconnaître son immunité diplomatique. Le tribunal de Pretoria a estimé qu’« aucun élément officiel » ne permettait d’établir qu’il était un diplomate nigérien accrédité en Afrique du Sud.

Traduction : le passeport diplomatique nigérien existe. Mais il ne suffit pas.

Ce que le Niger a fait, et ce qu’il n’a pas fait

Le Niger n’est pas resté inactif. Selon plusieurs sources concordantes, Niamey a confirmé l’authenticité du passeport dès les premières rumeurs de retrait. L’ambassade du Niger en Afrique du Sud est intervenue pour attester de sa validité. Les autorités nigériennes ont également convoqué l’ambassadeur sud-africain pour exiger des explications.

C’est un geste diplomatique réel. Mais il s’arrête là.

Aucune campagne d’envergure n’a été lancée. L’Alliance des États du Sahel (AES) n’a pas non plus transformé l’affaire en mobilisation collective officielle. Les médias d’État de l’AES, eux, ont présenté Kemi Séba comme le « Nelson Mandela du panafricanisme moderne », victime d’une « cabale » occidentale. La rhétorique est là. L’action juridique concrète, moins.

« Assez de simulacres » : d’où vient cette phrase ?

Le texte qui circule sur les réseaux sociaux attribue au président Tiani une déclaration musclée : « Assez de simulacres », « libération immédiate et sans condition ».

La phrase peut refléter l’état d’esprit de Niamey. Elle ne remplace pas une source. Nous ne la présentons donc pas comme une citation vérifiée.

Le piège juridique

L’affaire Kemi Séba est un cas d’école. Un passeport diplomatique est un titre de voyage. Il ne confère pas automatiquement l’immunité. Pour que l’immunité s’applique, il faut une accréditation effective, reconnue par le pays hôte. L’Afrique du Sud a estimé que ce n’était pas le cas.

Le Niger peut-il faire pression ? Oui. Peut-il obtenir une libération par la seule voie diplomatique ? Rien ne le garantit. La justice sud-africaine a des procédures. Une demande d’extradition du Bénin est également pendante. Une audience est prévue le 20 novembre 2026.

Ce qui se joue derrière Kemi Séba

Pour Niamey, l’enjeu dépasse l’homme. Il s’agit de crédibilité. Depuis le coup d’État de juillet 2023, le Niger se présente comme le fer de lance d’une souveraineté africaine affranchie de l’influence occidentale. Kemi Séba, critique du franc CFA et de la Françafrique, incarne cette ligne.

Le laisser tomber serait un aveu de faiblesse. Mais intervenir trop brutalement en Afrique du Sud serait une ingérence. Niamey navigue entre les deux.

Ce que nous ne savons pas

Le contenu exact des échanges entre Niamey et Pretoria n’a pas été rendu public. Les déclarations officielles du Niger sur l’affaire restent limitées, selon plusieurs observateurs.

Une question demeure. Le Niger est-il prêt à faire de Kemi Séba un casus belli diplomatique ? Ou a-t-il déjà choisi la discrétion, comme le suggère la lecture de plusieurs analystes ? La réponse appartient à Niamey. Et elle tarde.

Kemi Séba, c’est qui ?

Un activiste panafricaniste béninois, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi. Il est connu pour ses critiques de la Françafrique et du franc CFA. Il dirige l’ONG Urgences panafricanistes.

Pourquoi est-il en prison en Afrique du Sud ?

Il a été arrêté le 13 avril 2026 avec son fils et un Sud-Africain, alors qu’ils tentaient de quitter l’Afrique du Sud pour le Zimbabwe avec un visa expiré. Il est poursuivi pour tentative d’immigration illégale.

Le Niger lui a donné un passeport diplomatique ?

Oui. En août 2024, Niamey lui a accordé un passeport diplomatique et l’a nommé conseiller spécial du président Tiani.

Pourquoi la justice sud-africaine a refusé son immunité ?

Parce qu’un passeport diplomatique ne suffit pas. Il faut une accréditation officielle en tant que diplomate, reconnue par l’Afrique du Sud. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait « aucun élément » prouvant cette accréditation.

Le Niger a-t-il fait quelque chose pour le sortir ?

Oui. Niamey a confirmé l’authenticité du passeport, l’ambassade du Niger est intervenue, et l’ambassadeur sud-africain a été convoqué. Mais il n’y a pas eu de campagne d’envergure de l’AES.

Qu’est-ce qui va se passer maintenant ?

Une audience est prévue le 20 novembre 2026 pour examiner la demande d’extradition du Bénin. Kemi Séba reste en détention en attendant.

« Assez de simulacres », c’est une vraie citation de Tiani ?

Nous n’avons pas pu vérifier l’existence d’un communiqué officiel contenant ces termes exacts. La phrase circule, mais elle n’est pas confirmée par une source officielle.