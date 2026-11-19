Le compte à rebours est lancé. Le 7 février 2027, les Camerounais seront appelés aux urnes pour élire leurs députés et leurs conseillers municipaux.

Dans ce contexte, la Ligue pour l'Éducation de la Femme et de l'Enfant (LEFE) monte au créneau et lance un appel fort : les femmes et les jeunes doivent porter le changement.

À travers sa nouvelle campagne de sensibilisation, la LEFE ne se contente pas d'appeler à voter. Elle interpelle directement les trois acteurs clés du processus électoral : les partis politiques, ELECAM, et les femmes et les jeunes eux-mêmes.

Aux partis politiques : des places éligibles, pas des places de figuration

Premier message, adressé aux partis politiques : investissez les femmes et les jeunes en positions éligibles.

Pour la LEFE, il ne suffit plus d'inscrire des femmes et des jeunes sur des listes pour faire bonne figure. Encore faut-il les placer là où ils peuvent réellement être élus. Trop souvent, dénonce l'organisation, les femmes et les jeunes sont relégués en bas des listes, dans des positions sans aucune chance d'être élus.

La LEFE rappelle également l'engagement attendu des 30% de femmes dans les investitures. Un engagement qui, selon elle, ne doit pas rester un slogan de campagne, mais devenir une réalité vérifiable au moment du dépôt des listes.

À ELECAM : garantir le respect du Code électoral

Deuxième interpellation, adressée à Elections Cameroon (ELECAM) : veillez au respect du Code électoral et à la prise en compte du genre.

Pour la LEFE, l'organe en charge des élections a une responsabilité particulière : s'assurer que les règles du jeu sont respectées par tous, et que la dimension genre n'est pas un simple principe, mais un critère effectif dans l'organisation et le contrôle du scrutin.

Aux femmes et aux jeunes : osez vous présenter

Troisième et dernier message, le plus important peut-être, adressé directement aux femmes et aux jeunes : osez vous présenter. Le changement a besoin de vous.

La LEFE invite les femmes et les jeunes à sortir de la résignation et de l'attentisme. Être électeur ne suffit plus. Il faut aussi être candidat, s'engager, prendre sa place dans les conseils municipaux et à l'Assemblée nationale.

« Les femmes et les jeunes sont majoritaires au Cameroun. Ils ne peuvent plus accepter d'être majoritaires dans la population et minoritaires dans les lieux de décision », soutient l'organisation.

Un rendez-vous pour l'avenir

Par cette campagne, la LEFE veut faire du 7 février 2027 un rendez-vous citoyen majeur. Son mot d'ordre est clair : « Le 7 février 2027, votons et engageons-nous pour l'avenir »

Un avenir, selon elle, qui ne se construira pas sans les femmes et sans les jeunes.