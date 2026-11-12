Kigali. Maurice Kamto prend la parole à l’ouverture de la 15e conférence de l’AfSIL. Thème : les réparations. Un retour qui pèse.

À Kigali, l’Afrique pose la question des réparations

Kigali. Hôtel Mövenpick. La Société africaine pour le droit international (AfSIL) ouvre sa 15e conférence annuelle. Le thème est affiché sans détour : « L’Afrique et le défi des réparations en droit international ». La rencontre marque aussi les quinze ans de l’organisation. Maurice Kamto, fondateur de l’AfSIL, a pris la parole à l’ouverture.

Kamto, fondateur de l’AfSIL, reprend la parole

Sa présence était attendue. Makane Moïse Mbengue, président de l’AfSIL, a dit sa joie de retrouver M. Kamto pleinement engagé au sein de la Société. La formule est simple. Elle dit surtout que le fondateur n’est pas là en simple invité.

Dans une organisation qui fête ses quinze ans, ce retour a une portée interne. Il rappelle que l’AfSIL est née d’une ambition africaine : produire une pensée juridique continentale, pas seulement commenter celle des autres.

Makane Mbengue salue un retour pleinement engagé

Le président de l’AfSIL a donc insisté sur l’engagement de Kamto. Sans détailler les travaux à venir. Le programme fourni ne précise pas non plus les modalités de cet engagement. Il faudra attendre les actes de la conférence pour en savoir plus.

Ce flou n’est pas anodin. Dans les organisations savantes, les retours de fondateurs sont souvent symboliques. Ils peuvent aussi peser sur les orientations futures. Tout dépendra des textes, des commissions et des décisions.

Le Rwanda, hôte et symbole du droit international

Le Rwanda accueille. Emmanuel Ugirashebuja, ministre rwandais de la Justice, s’est réjoui de voir le Rwanda accueillir l’AfSIL et son fondateur. L’accueil n’est pas seulement logistique. Il inscrit la conférence dans un pays dont l’histoire contemporaine est liée aux débats sur la justice et la réparation.

Le choix du thème prolonge cette logique. Les réparations ne sont pas une question abstraite. Elles touchent aux crimes de masse, au colonialisme, aux violences historiques et à leurs conséquences actuelles. Le programme transmis ne précise pas quels cas seront étudiés. Il faudra le vérifier dans les panels.

Dire Tladi, prix AfSIL 2026 pour l’excellence

La cérémonie a aussi distingué le juge Dire Tladi, de la Cour internationale de Justice. Il est lauréat du Prix AfSIL 2026 pour l’excellence en droit international et dans sa pratique. La distinction est factuelle. Elle consacre un parcours, pas une position sur les réparations.

Il serait tentant d’en tirer un commentaire politique. Nous ne le ferons pas. Le communiqué transmis ne dit pas ce que le juge Tladi a déclaré à Kigali. Nous ne lui prêterons donc aucune phrase.

Réparations : ce que le thème dit, et ce qu’il cache

Le mot « réparations » peut recouvrir plusieurs réalités juridiques : restitution, indemnisation, satisfaction, garanties de non-répétition. Le thème de la conférence ne tranche pas. Il ouvre un chantier.

C’est précisément l’intérêt de Kigali. L’Afrique ne demande pas seulement une reconnaissance morale. Elle pose une question technique : quel droit, quelles juridictions, quels mécanismes pour obtenir réparation ? La réponse n’est pas dans le titre de la conférence. Elle est dans les travaux.

Pourquoi cette conférence fait-elle parler ?

Parce qu’elle met les réparations au centre. Ce n’est pas un sujet technique réservé aux juristes. Ça touche à l’histoire, à la justice et aux responsabilités.

Kamto a-t-il pris la parole ?

Oui, à l’ouverture de la 15e conférence. Mais le texte intégral de son allocution n’était pas disponible dans les éléments transmis. Donc on ne peut pas citer son contenu exact.

Qu’est-ce que l’AfSIL ?

La Société africaine pour le droit international. Elle a été fondée par Maurice Kamto. Elle tient sa 15e conférence annuelle et fête ses quinze ans.

Pourquoi le Rwanda accueille-t-il la conférence ?

Le Rwanda est le pays hôte. Emmanuel Ugirashebuja, ministre rwandais de la Justice, s’est réjoui de voir le Rwanda accueillir l’AfSIL et son fondateur. Le programme ne détaille pas plus les raisons du choix.

Qui est Dire Tladi ?

C’est un juge de la Cour internationale de Justice. Il est lauréat du Prix AfSIL 2026 pour l’excellence en droit international et dans sa pratique.

Quelles réparations sont discutées ?

Le thème est « L’Afrique et le défi des réparations en droit international ». Mais le programme transmis ne précise pas les cas étudiés ni les mécanismes retenus. Il faudra lire les actes.

Y a-t-il eu des décisions prises à Kigali ?

Aucune déclaration finale n’était publiée dans les éléments transmis. Une conférence n’est pas une décision. Elle peut préparer une position. On ne peut donc pas conclure qu’une décision a été prise.

Quelles sont les sources de cet article ?

Les éléments transmis à la rédaction : la prise de parole de Kamto à l’ouverture, les propos de Makane Moïse Mbengue, la réaction du ministre rwandais de la Justice et la distinction du juge Dire Tladi. Le texte de l’allocution et la déclaration finale manquent.