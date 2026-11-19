Il est des organisations dont l’histoire ressemble à un roman politique. Le KUMZSE en est une illustration saisissante. Fondé en septembre 1947 à Dschang autour de Mathias Djoumessi, chef supérieur de Foréké-Dschang, et de Jean Ngouadjo, chef de Bafou, ce mouvement avait initialement pour ambition de défendre les intérêts des populations bamiléké face aux abus de l’administration coloniale.

Mais l’association traditionnelle ne tarde pas à sortir de son cadre communautaire. En juillet 1948, elle rejoint l’Union des populations du Cameroun (UPC), donnant une dimension nationaliste à son combat. Sous la conduite de Djoumessi, le KUMZSE participe alors à la mobilisation contre les injustices coloniales, les confiscations foncières et les prélèvements fiscaux. Sa voix franchit même les frontières camerounaises pour atteindre les instances internationales.

Cette période constitue sans doute l’une des pages les plus marquantes de son histoire. Elle rappelle que le nationalisme camerounais ne s’est pas construit uniquement dans les grandes villes ou autour des figures traditionnellement célébrées, mais aussi dans les chefferies et les organisations populaires.

De la résistance à la collaboration : le grand retournement…

Cependant, l’histoire du KUMZSE est loin d’être un long fleuve de résistance. En 1950, Mathias Djoumessi rompt avec l’UPC. Celui qui avait contribué à porter les revendications indépendantistes choisit progressivement le rapprochement avec l’administration coloniale.

Élu à l’Assemblée territoriale en 1952, il s’inscrit désormais dans une orientation conservatrice. Plus tard, son rôle dans le dispositif de lutte contre l’insurrection upéciste, notamment en pays bamiléké, sera relevé par les travaux de la Commission franco-camerounaise.

Voilà le paradoxe historique : une organisation née pour défendre les populations contre l’ordre colonial se retrouve associée, quelques années plus tard, à un camp engagé dans la répression de ceux qui poursuivent le combat nationaliste.

Cette contradiction ne saurait être effacée par la nostalgie. Elle constitue une partie intégrante de l’héritage que les nouveaux dirigeants doivent regarder en face.

2026 : la résurrection et ses ambitions…

Le 18 octobre 2026, à Dschang, Ghislain Victor Nkenlifack, petit-fils du fondateur, relance politiquement le KUMZSE. Le sigle est conservé, mais sa nouvelle signification devient : « Kaléidoscope d’Union pour la Modernisation vers le Zénith des Synergies et de l’Émergence ».

Le projet affiche des ambitions économiques et sociales : coopératives, unités de transformation locale, mobilisation de la diaspora et lutte contre les discours ethnicistes. Il prévoit même une commission Vérité, Mémoire et Réconciliation.

L’initiative est intéressante sur le plan institutionnel, mais elle soulève une interrogation : comment réclamer une réconciliation nationale sans commencer par éclaircir les zones d’ombre de sa propre histoire ?

Février 2027, l’épreuve de vérité…

À l’approche des législatives et municipales du 7 février 2027, le nouveau KUMZSE entend transformer sa renaissance symbolique en présence électorale. Les 5 000 militants revendiqués et les ambitions affichées dans l’Ouest, le Littoral et le Centre devront désormais se traduire en organisation effective.

Mais au-delà des urnes, le véritable défi sera mémoriel. Le KUMZSE de 1948 a porté la contestation anticoloniale ; celui des années suivantes s’est inscrit dans une trajectoire politique radicalement différente.

Celui de 2027 devra choisir ce qu’il veut transmettre, sans falsifier ce qu’il a été.

Car l’histoire n’est pas un héritage à sélectionner selon les circonstances. Elle est une responsabilité à assumer dans toute sa complexité.