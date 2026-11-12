L'objectif de cet atelier de deux jours qui se tient dans les locaux du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale, répond au problème de la précarité du journalisme culturel en Afrique Centrale d'une part et d'autre part lance un plaidoyer tourner vers l'économie des médias à l'endroit du Gouvernement camerounais.

Placée sous le thème: « Deviens entrepreneur de presse culturelle », la deuxième phase du programme d’autonomisation des professionnels de l’information culturelle à l’entrepreneuriat a été présentée à Yaoundé le 10 novembre passé.

C’était à l’occasion d’une conférence de presse organisée par le Réseau des Journalistes Culturels du Cameroun, dans la salle de l’auditorium du ministère de la Communication à Yaoundé, en présence de Denis Omgba, représentant du ministre de la Communication, de François Mboke, président du Réseau des Patrons de Presse du Cameroun, et de l’expert financier Henry Assembe.

Cette rencontre avait pour objectif de présenter les ambitions du programme, les modalités de participation, le dispositif d’accompagnement des bénéficiaires ainsi que les perspectives de développement économique qu’il offre aux professionnels des métiers de l’information culturelle.

Cependant, il a été initié en 2024, ce dernier vise à renforcer l’autonomie économique des acteurs du secteur et à bâtir un écosystème solide autour de l’information culturelle au Cameroun. Il entend encourager l’émergence d’entreprises de presse capables de produire des contenus de qualité, de mobiliser des financements et de créer des emplois.

Les ateliers dirigés par les mentors et les experts porteront notamment sur la création d'entreprises de médias, la transformation d'idées en projets viables, l'élaboration de modèles économiques, le marketing éditorial, la gestion d'équipe et la recherche de financements.

Dix projets seront sélectionnés. Parmi eux, cinq bénéficieront d'un accompagnement personnalisé de six mois avec un mentor, afin de consolider leur modèle et de favoriser la création de richesse.

Il s'agira aussi comme l'a souligné madame G-Laurentine Assiga Présidente du Réseau des Journalistes Culturels du Cameroun initiatrice de ce programme de réfléchir sur les axes d'accompagnement, d'évaluer les charges, d'élaborer une grille tarifaire, comment capitaliser ses 10 ans d'expérience, faire un distinguo entre la production éditoriale et son écosystème économique.

Il ya un investissement à faire dans la culture , quelques modèles économiques comme Netfix, Trace Africa ont servis d'exemple pour mieux comprendre l'enjeu de cet atelier de formation pratique.

En outre , ce programme est placé sous le parrainage du ministère de la Communication, il bénéficie de l'accompagnement du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun, à travers le Fonds canadien d'initiatives locales (FCIL), de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), d'Asenia et du Ladies Club of Leadership.

À travers ce programme, le réseau entend dépasser la seule logique de recherche d'emploi pour promouvoir la création d'entreprises médiatiques et contribuer à la structuration durable de l'information culturelle au Cameroun avec pour encrage la valorisation économique de la culture dans le PIB national.