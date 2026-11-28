Vingt ans de promesses. Vingt ans de violences. Vingt ans de féminicides. À l'occasion des 16 Jours d'Activisme contre les violences faites aux femmes, la Ligue pour l'Éducation de la Femme et de l'Enfant (LEFE) sort du silence et lance un appel solennel à toute la chaîne de décision de l'État : au Gouvernement, aux députés, au Chef de l'État, et aux citoyennes et citoyens eux-mêmes. Objectif : adopter enfin la loi contre les violences faites aux femmes et le Code des personnes et de la famille.

Un cri qui vient de loin

Il y a des affiches qui ne sont pas de simples affiches. Celle que la LEFE vient de publier en ouverture de la campagne des 16 Jours d'Activisme en fait partie.

On y voit une femme, le visage grave, tenant contre elle sa petite fille. Une mère qui protège. Une mère qui s'inquiète. Une mère qui semble dire : « Jusqu'à quand devrai-je avoir peur pour moi, et pour elle ? »

En haut, en grandes lettres orange et blanches, le slogan claque comme un ultimatum : « 16 JOURS D'ACTIVISME — VINGT ANS D'ATTENTE. PLACE À L'ACTION ! »

Vingt ans. C'est le temps que les femmes du Cameroun attendent une loi spécifique contre les violences qui les frappent au quotidien : violences conjugales, violences sexuelles, mutilations, mariages forcés, humiliations du veuvage, féminicides.

Vingt ans de plaidoyers, de colloques, de mémorandums, de marches. Vingt ans pendant lesquels des femmes sont mortes, des enfants ont été brisés, des familles ont été détruites.

Pour la LEFE, l'heure n'est plus aux discours. L'heure est à l'action.

Au Gouvernement : déposez la loi

Premier destinataire de l'appel : le Gouvernement.

La LEFE lui demande, sans détour, de déposer la loi contre les violences faites aux femmes pendant la session parlementaire de novembre 2026.

C'est une exigence de calendrier, mais aussi une exigence politique. Car tant que le texte n'est pas déposé sur la table des députés, il n'existe pas. Il reste une intention. Une promesse. Un projet dans un tiroir.

Or, rappelle la LEFE, on ne protège pas les femmes avec des intentions. On les protège avec des lois, des sanctions, des mécanismes de prise en charge, des moyens.

Déposer la loi en novembre 2026, c'est dire aux femmes du Cameroun : « Cette fois, l'État vous a entendues. » Ne pas la déposer, c'est leur dire : « Attendez encore. »

Et elles ont déjà attendu vingt ans.

Aux députés : examinez, adoptez

Deuxième destinataire : les députés.

La LEFE leur demande d'examiner et d'adopter la loi contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et d'adopter aussi le Code des personnes et de la famille.

Le message est double, et il est essentiel.

La loi contre les violences doit protéger. Le Code des personnes et de la famille doit prévenir, en s'attaquant aux racines du mal : il doit mieux encadrer la naissance, le mariage et le veuvage au sein des familles.

Trois moments de la vie d'une femme. Trois moments où elle est le plus vulnérable.

La naissance : parce qu'une fille qui naît doit avoir les mêmes droits qu'un garçon, dès son premier cri. Parce qu'elle ne doit pas être considérée comme une charge, une dot future, un être de seconde zone.

Le mariage : parce qu'une femme ne doit pas être mariée contre son gré, mariée trop tôt, mariée comme une marchandise. Parce que le mariage doit être un choix, pas une condamnation.

Le veuvage : parce qu'une femme qui perd son mari ne doit pas perdre sa dignité. Elle ne doit pas être dépouillée, rasée, humiliée, chassée de sa maison, au nom de la coutume. Le veuvage ne doit plus être un calvaire, mais un deuil respecté.

Adopter ce Code, c'est refonder la famille camerounaise sur la dignité, l'égalité et la protection. C'est dire que la coutume s'arrête là où commence la souffrance d'une femme.

Au Chef de l'État : promulguez

Troisième destinataire, le plus haut : le Chef de l'État.

La LEFE lui demande de promulguer ces lois.

Car une loi votée mais non promulguée reste lettre morte. La promulgation, c'est l'acte qui fait entrer la loi dans la vie des gens. C'est la signature qui transforme une volonté parlementaire en protection réelle.

En interpellant directement le Président de la République, la LEFE rappelle que la protection des femmes n'est pas une affaire de ministère, ni de parti, ni d'association. C'est une affaire d'État. Une affaire de Nation.

Protéger les femmes, c'est protéger la moitié du Cameroun. C'est protéger les mères qui éduquent les enfants. C'est protéger l'avenir.

Aux femmes et aux citoyens : maintenons la pression

Dernier destinataire, et non des moindres : les femmes et les citoyens.

La LEFE leur lance un appel à la mobilisation : « Maintenons la pression ! »

Car les lois ne tombent pas du ciel. Elles se conquièrent. Elles se réclament. Elles s'arrachent parfois, à force de courage et de persévérance.

Pendant ces 16 Jours d'Activisme, chaque partage, chaque prise de parole, chaque dénonciation, chaque marche, chaque affiche compte. Le silence protège les bourreaux. La parole protège les victimes.

Maintenir la pression, c'est refuser que novembre 2026 passe comme les autres sessions, sans que rien ne change. C'est refuser que les 16 Jours ne soient qu'une campagne de plus, avec des T-shirts orange et des slogans oubliés le 11 décembre.

Protéger, prévenir : l'enjeu, c'est la vie

Au bas de l'affiche, la LEFE résume son combat en une phrase : « Pour protéger les femmes et les enfants, et prévenir les féminicides, adoptez aussi le Code des personnes et de la famille. »

Le mot est lâché : féminicides. Ces meurtres de femmes parce qu'elles sont femmes. Parce qu'elles ont dit non. Parce qu'elles ont voulu partir. Parce qu'elles ont voulu vivre libres.

Chaque féminicide est un échec collectif. Un échec de la famille qui n'a pas su protéger. Un échec de la justice qui n'a pas su prévenir. Un échec de la société qui a regardé ailleurs.

La LEFE le dit avec force : on ne préviendra pas les féminicides avec des condoléances. On les préviendra avec des lois qui punissent, qui protègent, qui encadrent, qui éduquent.

Éduquer, Protéger, Dignifier

C'est d'ailleurs la devise de la LEFE : ÉDUQUER • PROTÉGER • DIGNIFIER.

Éduquer la femme et l'enfant, pour qu'ils connaissent leurs droits. Protéger la femme et l'enfant, pour qu'ils ne soient plus des victimes sans défense. Dignifier la femme et l'enfant, pour qu'ils reprennent leur place pleine et entière dans la société.

C'est tout le sens de cette campagne.

Vingt ans d'attente, ça suffit. Place à l'action !