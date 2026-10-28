Une vidéo montre une capitaine de gendarmerie et un policier s'invectiver à l'aéroport de Douala. Au-delà du buzz, les failles d'un système.

Le 27 octobre 2026, une vidéo commence à circuler sur les réseaux sociaux camerounais. On y voit une femme en uniforme de la gendarmerie et un homme en tenue de police. Le ton monte. Les mots fusent.

« Vous allez me faire quoi ? Essayez », lance l'un. « Un seul coup de poing, je te mets KO », répond l'autre.

La scène, selon les récits qui accompagnent la vidéo, se serait déroulée dans l'enceinte de l'aéroport international de Douala. Un différend lié au stationnement d'un véhicule. Une capitaine de gendarmerie qui demande à un agent de police de déplacer sa voiture. Et, en quelques secondes, une confrontation verbale qui devient le sujet de conversation de tout un pays.

Ce n'est pas la première fois que des agents des deux corps s'affrontent. Ce n'est pas la première fois qu'une vidéo circule. Mais cette fois, quelque chose accroche : les mots sont d'une violence presque théâtrale, les gestes sont filmés, et la scène se déroule dans un lieu qui est la vitrine du pays un aéroport.

Ce que la vidéo montre, et ce que les récits ajoutent

Les images, telles qu'elles sont décrites par ceux qui les ont vues et relayées, montrent deux agents en pleine escalade verbale. Une femme, présentée comme capitaine de gendarmerie, et un homme, présenté comme officier de police. Le différend porterait sur un véhicule stationné. La capitaine aurait demandé à l'agent de déplacer sa voiture. La discussion aurait dégénéré.

Les propos rapportés donnent la mesure de la tension. « Vous allez me faire quoi ? Essayez. » « Je vous bouscule, vous allez faire quoi ? » « Un seul coup de poing, je te mets KO. » « Je suis plus folle que vous. Vous ne me connaissez pas. » Et cette phrase, qui résume tout : « Ici c'est la compagnie aéroport, c'est moi qui commande. »

Il y a aussi la question du véhicule endommagé. « Vous avez cassé ma voiture », dit l'un. « Oui, j'ai cassé », répond l'autre. La nature exacte des dommages n'est pas établie. Aucun constat n'a été rendu public.

Ce que la vidéo ne montre pas, c'est le début de l'altercation. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qui a raison sur le fond du différend.

La capitaine, son nom, et ce que le statut change au récit

Très vite, un nom circule. Plusieurs sources identifient la gendarme comme la capitaine Olive Diane Semboung Louba, présentée comme commandante de la compagnie de gendarmerie de l'aéroport de Douala. D'autres sources, dont le lanceur d'alerte N'zui Manto, l'identifient comme « Zal Louba Claudia », fille du général de brigade Pierre Louba Zal, directeur central de la coordination de la gendarmerie nationale.

Cette filiation, si elle est confirmée, n'est pas anodine. Elle déplace le récit. L'altercation ne serait plus seulement celle de deux agents qui se disputent un bout de trottoir. Elle serait celle d'une officière dont le nom de famille pèse dans la hiérarchie, face à un policier qui, lui, n'a pas ce capital.

N'zui Manto, qui publie régulièrement des accusations contre des figures de l'appareil sécuritaire, affirme que la capitaine « faisait déjà parler d'elle avant l'affrontement ». Il évoque « une agressivité et une insolence sans limite ». Ces affirmations ne sont pas corroborées par des documents officiels. Elles circulent, elles nourrissent le débat, elles ne prouvent rien.

« Ici c'est moi qui commande » : le vrai sujet de la vidéo

Sous les insultes et les menaces, il y a une question de compétence. Qui commande à l'aéroport de Douala ? La gendarmerie, la police, la douane, ou l'autorité aéroportuaire ?

Ce n'est pas une question rhétorique. L'aéroport international de Douala est un espace où plusieurs administrations se superposent. La gendarmerie y assure des missions de sécurité et de police judiciaire. La police nationale y est également présente. La douane contrôle les marchandises. La CCAA (Cameroon Civil Aviation Authority) gère la sûreté aéroportuaire depuis 2019. Et l'État a progressivement transféré certaines compétences à une Unité opérationnelle de sûreté (ASU).

Dans ce millefeuille, les conflits de compétence ne sont pas rares. Ils sont même documentés. En 2024, un rapport de la commission d'enquête sur l'incendie du 11 novembre à l'aéroport pointait déjà « le manque de coordination » entre les services. En avril 2026, on évoquait des « pratiques irrégulières » au sein de la compagnie de gendarmerie de l'aéroport.

La phrase de la capitaine « ici c'est moi qui commande » n'est donc pas seulement une bravade. C'est l'expression d'une conviction : dans cet espace, la gendarmerie est chez elle. Le policier, lui, semble convaincu du contraire.

La rivalité police-gendarmerie, une histoire ancienne

Les deux corps ne sont pas censés être en concurrence. La gendarmerie est une force armée, placée sous l'autorité du ministère de la Défense. La police nationale relève du ministère de la Sécurité publique (ou de la Délégation générale à la sûreté nationale, selon l'organisation). Toutes deux participent aux missions de sécurité intérieure. Mais leurs cultures, leurs hiérarchies et leurs prérogatives se chevauchent.

Cette rivalité n'est pas propre au Cameroun. Elle existe dans de nombreux pays où les deux modèles cohabitent. Mais au Cameroun, elle a produit des épisodes récurrents. En juin 2025, une vidéo montrait des gendarmes et des policiers en pleine bagarre de rue, à un niveau de tension tel que certains observateurs craignaient que les armes ne soient sorties. En janvier 2026, l'affaire Anicet Ekane a exposé « une guerre des services » entre le SED (Secrétariat d'État à la Défense) et la gendarmerie, chacun se renvoyant la responsabilité d'une mort en détention.

La vidéo du 27 octobre 2026 n'est donc pas un accident isolé. Elle est un symptôme. Et le fait qu'elle ait été filmée, puis massivement partagée, en dit long sur la lassitude d'une partie de la population face à des corps qui sont censés la protéger.

Ce que les Camerounais disent dans les commentaires

Sous les publications qui relaient la vidéo, les réactions se divisent. Certains commentaires condamnent les deux agents. D'autres prennent parti pour l'un ou l'autre. Beaucoup expriment une forme de honte : « C'est ça l'image que nous donnons aux étrangers qui débarquent ? »

Marthe-Cécile Micca, une figure de la société civile camerounaise, a publié une analyse détaillée. Elle ne prend pas parti pour le policier. Elle critique le comportement de la capitaine : ton provocateur, gestes d'intimidation, refus d'emprunter la voie hiérarchique alors qu'elle existait. « Être dans son droit ne signifie pas avoir tous les droits », écrit-elle.

Le journaliste Pierre Blériot Nyemeck, interrogé sur Neotempra TV, a une formule qui résume le malaise : « Exercer l'autorité, ce n'est pas la force. » Il ajoute : « Pour un responsable de ce niveau-là, ce n'est pas comme ça que les choses se gèrent. »

Ce qui manque, et pourquoi c'est le vrai problème

Il manque une enquête. Il manque un communiqué. Il manque une explication officielle sur ce qui s'est passé, sur les suites disciplinaires éventuelles, sur les règles de stationnement à l'aéroport, sur la répartition des compétences entre les corps.

Où s'est déroulée l'altercation entre la gendarme et le policier ?

A l'aéroport de Douala .

Qui est la gendarme filmée ?

Plusieurs sources l'identifient comme la capitaine Olive Diane Semboung Louba, commandante de la compagnie de gendarmerie de l'aéroport de Douala. Le lanceur d'alerte N'zui Manto la présente comme « Zal Louba Claudia », fille du général Pierre Louba Zal. Aucune confirmation officielle n'a été publiée.

Y a-t-il eu une enquête ou une sanction ?

Aucune information publique n'a été communiquée au moment de la publication. Ni la gendarmerie ni la police n'ont publié de communiqué sur l'incident.

Pourquoi cette vidéo suscite-t-elle autant de réactions ?

Parce qu'elle met en scène deux corps censés collaborer, dans un lieu symbolique (un aéroport international), et parce qu'elle intervient après plusieurs autres incidents similaires. Elle cristallise une frustration plus large sur la discipline et l'autorité au sein des forces de sécurité.