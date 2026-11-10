Le corps électoral en vue des élections législatives et municipales a été convoqué hier par le président de la République, Paul Biya. La session parlementaire qui s'ouvre ce mercredi 11 novembre 2026 est la dernière pour ces députés. Il leur revient désormais d'entrer dans l'Histoire.*

Il y a des sessions qui se contentent de voter des textes. Il y en a d'autres qui marquent l'Histoire.

Celle qui s'ouvre ce mercredi 11 novembre 2026 au Parlement appartient à la seconde catégorie. C'est la dernière session ordinaire de la législature actuelle. Après elle, beaucoup de visages ne reviendront pas. Le corps électoral est convoqué pour le 7 février 2027. Le verdict des urnes approche.

C'est dans ce contexte que la LEFE, la Ligue pour l'Éducation de la Femme et de l'Enfant, lance un appel solennel aux députés : entrez dans l'Histoire.

Une dernière chance à ne pas manquer

Le message de la LEFE est direct, sans détour, sans langue de bois.

« Mesdames, Messieurs les Députés, beaucoup d'entre vous ne reviendront pas. »

Ce n'est pas une menace. C'est un rappel. Un rappel de la responsabilité. Un rappel du temps qui passe. Un rappel qu'un mandat prend fin, mais que les lois demeurent.

Un député peut perdre son siège. Une loi, elle, protège des générations.

C'est pour cela que la LEFE parle de dernière chance. Dernière chance de laisser une trace qui ne s'efface pas. Dernière chance de transformer un mandat en héritage. Dernière chance de pouvoir dire, le jour du départ : « J'ai servi à quelque chose. »

Deux textes, une urgence

La LEFE ne demande pas l'impossible. Elle demande deux textes précis, attendus depuis des années par les femmes, les mères, les filles et les familles du Cameroun.

Le premier : une loi forte et effective contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Il ne s'agit plus de condamner dans les discours. Il s'agit de protéger dans les faits. Protéger la fille à l'école, la femme à la maison, la mère dans son foyer, l'enfant dans sa famille et dans sa rue. Donner à la justice les moyens de punir, donner aux victimes les moyens de se relever, donner à la société les moyens de dire non.

Le second : le Code des personnes et de la famille.

Un code pour moderniser la famille camerounaise. Un code pour sécuriser les droits de la femme et de l'enfant. Un code pour mettre fin aux zones grises, aux inégalités et aux silences qui font souffrir. Un code qui affirme clairement que la fille et la mère ont le même droit à la dignité, à la protection et au respect.

Voter ces deux textes, ce n'est pas voter pour la LEFE. C'est voter pour le Cameroun.

Le silence est une complicité

La LEFE l'affirme avec force : « Votre silence, c'est une complicité. L'Histoire le retiendra. »

Car se taire devant les violences faites aux femmes, c'est les laisser perdurer. Se taire devant les mariages précoces, les mutilations, les viols, les violences conjugales et les abandons, c'est les accepter.

Les députés ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils savent. Tout le Cameroun sait. Les chiffres sont là. Les témoignages sont là. Les drames sont là, chaque semaine, dans chaque région.

Dans cette dernière session, il n'y a plus de place pour l'indifférence. Il n'y a plus de place pour le renvoi à demain. Demain, ce sera une autre législature. Demain, il sera trop tard pour ceux qui partent.

Protéger la fille, c'est protéger la mère de demain

La fille d'aujourd'hui est la mère de demain. La mère d'aujourd'hui a été la fille d'hier.

Quand on protège la fille, on protège l'avenir. Quand on protège la mère, on protège toute la famille. Quand on protège la femme, on protège la nation.

Tel est le sens profond de l'appel de la LEFE. Une loi qui protège la fille et la mère, c'est une loi qui protège le socle même du Cameroun : la famille, l'éducation, la vie.

Les députés qui voteront ces textes ne voteront pas seulement une loi. Ils voteront une promesse : plus jamais une fille ne sera sacrifiée par le silence. Plus jamais une mère ne sera abandonnée par la loi.

Votez. Protégez. Marquez l'Histoire.

La LEFE conclut son appel par trois verbes, trois ordres, trois engagements.

Votez. Protégez. Marquez l'Histoire.

Votez la loi. Protégez la fille et la mère. Marquez l'Histoire par un acte qui vous survivra.

Le 11 novembre 2026, le Parlement est réuni en Congrès. Le 7 février 2027, le peuple décidera qui revient et qui part.

Entre les deux, il y a cette session. Cette dernière session. Cette dernière chance.

Aux députés de choisir : partir dans l'oubli, ou entrer dans l'Histoire.