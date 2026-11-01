Ils sont plus de 500 nouveaux étudiants a frappé aux portes de ce campus universitaire lors de la traditionnelle cérémonie de rentrée tenue ce 30 octobre à Yaoundé au Cameroun.

Ces nouveaux arrivants, pour la plupart de nouveaux bacheliers frappent pour la première fois aux portes des métiers de l'innovation numérique et technologique, i-tech , agri-culture etc. Vêtus de leurs plus beaux costumes noirs, ils ont pris d'assaut aux premières heures de cette journée du 30 octobre les couloirs et les allées de ce campus universitaire à la pointe de la technologie et de l'innovation par la grande cérémonie de procession de rentrée . Une fière démonstration de tradition , de discipline et d'excellence académique.

Ladite cérémonie a eu l'insigne honneur d'accueillir sa majesté le Sénateur Nfon Ekoko Mukeke IV , conférencier principal qui a entretenu les nouveaux étudiants autour du thème l'entrepreneuriat au service du développement national : donner aux étudiants les moyens d'innover , de créer des emplois et de transformer le Cameroun . Dans son allocution, il a rappelé à la prochaine génération que la réputation peut créer des opportunités, mais que la compétence, le travail acharné et les résultats déterminent le succès.

Fort de ce message poignant, pour renchérir, à ses côtés celui là qu'on ne présente plus le professeur Victor Mbarika Président du conseil d'administration de l'Université ICT qui a fait le déplacement depuis les Etats -Unis où il réside pour venir vivre et témoigner de son attachement aux valeurs que prônent son institution à ses jeunes qui frappent aux portes de ce campus.

Comme il a coutume de le dire quand l'occasion si présente de parler à la jeunesse camerounaise sur le domaine de l'entrepreneuriat, il a réitéré aux nouveaux étudiants :« ne vous contentez pas de chercher des emplois, créez les vôtres, l'avenir appartient à ceux qui osent innover, créer des entreprises et générer des opportunités ». Un puissant appel à l'entrepreneuriat du professeur Victor Mbarika dans son franc parler , les étudiants tout admiratif dessinaient déjà les plus belles pages de leurs parcours académiques et professionnels au sein de ce campus .

Par ailleurs, un appel à la discipline, au travail et à la persévérance, car l'excellence se construit chaque jour du professeur Emmanuel Tonye, recteur d'ICT University est venu établir les bases sur lesquelles ces jeunes étudiants devront s'appuyer pour la réussite de leurs parcours académiques.

L'un des moments marquants de cette cérémonie solennelle de rentrée, le vice- chancelier de l'Université ICT le professeur Emmanuel Tonye a remi à Sa Majesté le sénateur Nfon Ekoko Mukeke IV un exemplaire de son ouvrage intitulé « l'agriculture intelligente et l'élevage au Cameroun», le premier ouvrage du genre en Afrique ; un cadeau spécial soulignant le rôle croissant du Cameroun dans l'agriculture intelligente et l'innovation.

Mains levées et un engagement commun envers l'excellence, les nouveaux étudiants de l'Université ICT prêtent officiellement serment , s'engageant à respecter les valeurs de discipline, d'intégrité et d'excellence académique.

Sur son mot de fin pour clôturer cette belle cérémonie de rentrée, le professeur Victor Mbarika « j'ai hâte de voir cette génération de jeunes esprits brillants embrasser l'innovation, l'entrepreneuriat et l'excellence académique,et les choses remarquables qu'ils accompliront».