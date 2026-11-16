Invité de l'émission "Club d'Élites" sur Vision 4 ce dimanche 15 novembre, le professeur Messanga Nyamding a appelé à voter contre le RDPC, dénonçant une "mafia" qui aurait pris Paul Biya en otage.

C’est une séquence télévisée qui va faire le tour du pays. Dimanche, sur le plateau de l'émission "Club d'Élites" sur Vision 4, un homme que l'on n'attendait pas dans ce rôle a franchi le Rubicon. Le professeur Messanga Nyamding, historiquement présenté comme un intellectuel du sérail et un défenseur du régime de Paul Biya, a appelé sans détour à voter contre le RDPC.

Le coup de tonnerre sur le plateau

Il faut imaginer le décor. Des lumières de studio, des micros ouverts, et un habitué des débats qui décide de lâcher ses vérités. Ce dimanche 15 novembre 2026, Messanga Nyamding n'a pas parlé pour ne rien dire. Il a visé directement le parti qu'il a toujours défendu.

Selon les propos tenus en direct, voter pour le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), c'est voter pour "la continuité de la destruction du Cameroun par une bande de mafieux qui auraient pris Paul Biya en otage". Les mots sont lourds. Ils ne viennent pas d'un opposant classique, mais d'une plume qui a longtemps chanté les louanges du système.

La formule est habile et terrible à la fois. Il ne s'attaque pas frontalement à l'homme Paul Biya, qu'il continue de nommer "son champion". Il s'en prend à ceux qui l'entourent, à ce premier cercle de conseillers et de décideurs qui, selon lui, confisquent le pouvoir. C'est une distinction qui vise à légitimer sa rupture tout en préservant une certaine fidélité personnelle.

L'avertissement aux électeurs

Mais le professeur ne s'est pas arrêté à un simple constat. Il a promis de faire campagne contre le parti de son champion. Un engagement actif qui sort du cadre de la simple réflexion intellectuelle.

Puis, il a adressé une mise en garde à l'électorat. Ceux qui choisiront encore le RDPC lors des prochaines échéances "ne devront pas venir pleurer après si le parti remporte une nouvelle fois la majorité". La phrase est cash. Elle sonne comme une prophétie politique. En substance, il dit : le pays va s'effondrer, ne venez pas vous plaindre si vous avez voté pour ceux qui le détruisent.

Le fact-checking de l'intervention

Il faut revenir aux faits. L'information a été confirmée : l'émission "Club d'Élites" a bien été diffusée sur Vision 4 le dimanche 15 novembre 2026. Nous avons pu visionner des extraits de cette prise de parole pour en vérifier le contenu.

Cependant, plusieurs zones d'ombre subsistent. Nous avons tenté de joindre le service de communication de Vision 4 ce lundi matin pour obtenir la vidéo intégrale de l'émission. Sans succès pour l'instant. Nous ne connaissons pas non plus les réactions à chaud des autres invités sur le plateau.

Plus important encore, le RDPC n'a pas encore publié de communiqué officiel pour répondre à ces accusations. Le parti au pouvoir, habitué à contrôler sa communication, va devoir gérer cette sortie qui vient d'une voix respectée par l'électorat traditionnel. Nous avons sollicité l'état-major du parti ce matin. Aucune réponse ne nous est parvenue à l'heure où nous écrivons.

Une fissure dans le sérail

Sur le plan politique, cette déclaration fait l'effet d'une bombe. Messanga Nyamding n'est pas un inconnu. Il a longtemps incarné cette intelligentsia qui justifiait les choix du régime. Son ralliement, même partiel, à l'idée d'un vote sanction contre le RDPC ouvre une brèche.

Pour le pouvoir, c'est un signal d'alerte. Si des figures historiques du Biyaïsme commencent à prendre leurs distances avec l'appareil du parti, le RDPC pourrait perdre une partie de son électorat modéré. Les électeurs qui hésitaient pourraient désormais trouver une justification intellectuelle et morale pour changer de camp ou s'abstenir.

Pour l'opposition, c'est une opportunité. Elle qui dénonce depuis des années la "mafia" au pouvoir voit ses arguments repris par un ancien du sérail. Une aubaine pour tenter de fédérer au-delà des rangs habituels.

Le débat est ouvert. Et à quelques mois des élections, cette sortie sur Vision 4 n'est pas un simple détail. C'est un séisme dont les répliques risquent de secouer le paysage politique camerounais pendant longtemps.

Qu'a dit exactement Messanga Nyamding sur Vision 4 ?

Il a appelé à voter contre le RDPC. Il a dit que voter pour ce parti, c'est voter pour la "destruction du Cameroun par une bande de mafieux" qui auraient "pris Paul Biya en otage".

Quand a-t-il dit ça ?

Lors de l'émission "Club d'Élites" sur Vision 4, le dimanche 15 novembre 2026.

Qui est Messanga Nyamding ?

C'est un professeur et un intellectuel camerounais. Il a longtemps été présenté comme un soutien fidèle de Paul Biya et du RDPC.

Pourquoi cette déclaration est-elle importante ?

Parce qu'elle vient d'un homme du sérail. Quand un soutien historique attaque son propre camp avec des mots aussi forts à la télévision, ça peut avoir un impact sur l'électorat.

Le RDPC a réagi ?

Non. Nous n'avons pas eu de réaction officielle du parti pour le moment.

Est-ce que c'est une vraie rupture ou une manœuvre ?

C'est difficile à dire. Ça peut être une vraie colère, une manœuvre pour peser sur des décisions internes, ou une nouvelle posture politique. Il faudra attendre pour en savoir plus.